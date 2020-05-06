Массовые мероприятия 8-9 мая проводить не будем, поручено обеспечить индивидуальное чествование ветеранов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что в этом году массовых мероприятий в связи с празднованием Дня памяти и примирения и 9 мая не будет из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава правительства отметил, что массовых мероприятий не будет, но попросил председателей ОГА, лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны.

"Мы сегодня, в преддверии Дня памяти 8 и 9 Мая. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливаться для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий. Единственная просьба к председателям ОГА, лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году. Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - объяснил он.

