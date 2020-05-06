РУС
Массовые мероприятия 8-9 мая проводить не будем, поручено обеспечить индивидуальное чествование ветеранов, - Шмыгаль

Массовые мероприятия 8-9 мая проводить не будем, поручено обеспечить индивидуальное чествование ветеранов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что в этом году массовых мероприятий в связи с празднованием Дня памяти и примирения и 9 мая не будет из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава правительства отметил, что массовых мероприятий не будет, но попросил председателей ОГА, лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны.

"Мы сегодня, в преддверии Дня памяти 8 и 9 Мая. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливаться для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий. Единственная просьба к председателям ОГА, лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году. Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - объяснил он.

Читайте также: Количество мест в общественном транспорте с 11 мая нужно увеличить, - Шмыгаль

День Победы (1231) карантин (16729) День победы над нацизмом (37) Шмыгаль Денис (2864) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+8
и че дедов на палках не понесут
06.05.2020 14:19 Ответить
+7
От скажіть, а яких, нахер, ветеранів?! Останній мені знайомий ветеран, який дійсно воював, помер років 23 тому. А мій дід ще в 1963-му від ран і хвороб помер. Звідки ж вони беруться ті "ветерани", особливо, які бодрячком так в колонах марширують? І це в 95 років, що найменше?!
06.05.2020 14:45 Ответить
+7
Масові заходи 8-9 травня не проводитимемо, доручено забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5501
06.05.2020 14:54 Ответить
Геня -сепар уже разнёс газетки-агитки ко дню Победы с самопиаром.Начал предвыборную агит компанию сепар.Кто его остановит?.
06.05.2020 14:13 Ответить
Хернос?
06.05.2020 14:18 Ответить
Наймолодші ветерани, які дійсно воювали під час Другої світової, 1926 року народження. Себто їм має виповнитися 94 роки!!! Скільки таких ветеранів дожили до нашого часу. У кращому випадку йдеться про кілька сотень на всю Україну...
06.05.2020 15:03 Ответить
Это точно, единицы остались... Это если о НАСТОЯЩИХ ветеранах. А то на митингах и шоу такие есть мордастые лет не более 70-75 крикуны и учители жизни "а ля Я воевал! Я Киев брал! Я кровь мешками проливал!". Это - то ли маразматики, то ли провокаторы...
06.05.2020 15:15 Ответить
и тех заразят...
06.05.2020 16:33 Ответить
Ну хоч тут ума вистачило...
06.05.2020 14:18 Ответить
Сколько их настоящих прошедших войну ветеранов осталлсь в живых?это те кому должно быть по 90 -100 лет,а их считаные еденицы они настоящие,а не те самозванцы по 70 лет которым сейчас,что когда родились они война закончилась уже,или под стол ходили они тогда
06.05.2020 14:19 Ответить
Тим, що 70 народились 5 років ПІСЛЯ війни. І, пілять, повоювати ще встигли... Бойові сперматозоїди чи як?
06.05.2020 14:47 Ответить
Говори о ветеранах учтиво, сколько бы лет им не было.
06.05.2020 15:31 Ответить
Говори о "ветеранах" учтиво, даже если это самозванцы на костях настоящих.
06.05.2020 17:00 Ответить
У тебя ветераны только ВОВ, и АТО?))) Я ветеран, имею нагрудный знак (медаль) и наградную книжку, натуральные, но я родился гораздо позже войны. Ветеран на латыни "старый воин". В Риме так называли тех, кто прослужил ПЯТНАДЦАТЬ лет в войсках, и имел боевой опыт.
В СССР не было ветеранов Вьетнама, Афгана, были участники боевых действий, и ветераны вооруженных сил. Кстати бывают и ветераны МВД, и ветераны труда
Когда говорят "ветеран АТО" мне уши режет.
07.05.2020 09:44 Ответить
Честь и хвала настоящим ветеранам, а не примазаным пропагандой... ВОВ была четыре года, война с Россией, так называемое АТО уже шестой год идёт, могут быть и ветераны, тем более если не ряженые, а заслуженные защитники Украины.
07.05.2020 14:45 Ответить
Разговор бесполезен. Сколько попало в плен в/сл РФ за шесть лет? Двое? И те разведчики. Уйми свой пыл.
07.05.2020 15:05 Ответить
Ну да и Крыму вас нет. Не было бы ваших "разведчиков" в большом количестве и техники на Донбассе давно бы был мир, сам уймись.
07.05.2020 17:39 Ответить
ну да, облом и не заработать...и совкодрочеры в печали
06.05.2020 14:27 Ответить
Счас... Новинский зря что-ли выздоравливал?!
06.05.2020 17:40 Ответить
Какие ветераны, Куликовской битвы? Давайте дидов на палке носить с воздушными шариками, как Пугабыч. Обрезанному еврею Зеленскому Украина вообще по барабану.
06.05.2020 14:24 Ответить
Половецко-печенежской.
06.05.2020 14:36 Ответить
І на що ви тепер "бідненькі" гроші списувати будете?Чи вони вже вкрадені?
06.05.2020 14:31 Ответить
всех кто оденет колорадскую ленту надо пи дить палками . Нужно издать указ .
06.05.2020 14:42 Ответить
Каких ветеранов, они почти все умерли. Можно ветеранов назвать поименно😁 Ну разве что ряженых как на Параше😁
06.05.2020 14:52 Ответить
Ветеран має мати не менше 92 роки. А скільки таких залишилося? Чи будуть ветерани ті,які вбивали патріотів України з 1945 по 1960 роки?
06.05.2020 15:03 Ответить
А что за постановочная толерастия на фото к статье? Каким боком УПА к этому большевитско-окупационному "дню памяти"?
06.05.2020 15:04 Ответить
ага, ОСОБЛИВО на 9-те травня, юдо-чудо
06.05.2020 15:13 Ответить
Это точно, единицы остались... Это если о НАСТОЯЩИХ ветеранах. А то на митингах и шоу такие есть мордастые лет не более 70-75 крикуны и учители жизни "а ля Я воевал! Я Киев брал! Я кровь мешками проливал!". Это - то ли маразматики, то ли провокаторы...
06.05.2020 15:16 Ответить
Вытираны Куликовской битвы?
06.05.2020 16:24 Ответить
Ветерану войны должно быть не менее 93 года (75+18=93). Все остальные, это ряженые и мошенники.
06.05.2020 16:44 Ответить
Батя рассказывал, через несколько лет после войны придурок один-натуральный, нацеплял медалей, причем в перемешку с немецкими и затесался в ряды ветеранов на параде, вскоре его забдили и он начал убегать, срывая на ходу награды и репетуя как и положено дурачку.
06.05.2020 17:06 Ответить
 
 