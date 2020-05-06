С начала года на Киевщине произошло 3,5 тыс. ДТП: 94 человека погибли, 673 получили травмы, - патрульная полиция
За четыре месяца текущего года на территории Киевской области было зафиксировано 3561 ДТП.
Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Киевской области в Facebook.
Согласно данным патрульной полиции из 3561 ДТП 529 были с пострадавшими. В результате ДТП 94 человека погибли и 673 получили травмы.
Среди основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими были:
- нарушение правил маневрирования;
- превышение безопасной скорости;
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
"Демонстрируя это количество аварий, мы хотим предостеречь вас от неосторожного управления транспортными средствами и призываем неуклонно выполнять требования правил дорожного движения, которые являются обязательными для всех без исключения", - говорится в сообщении.
