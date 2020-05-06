РУС
677 3

С начала года на Киевщине произошло 3,5 тыс. ДТП: 94 человека погибли, 673 получили травмы, - патрульная полиция

За четыре месяца текущего года на территории Киевской области было зафиксировано 3561 ДТП.

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Киевской области в Facebook.

Согласно данным патрульной полиции из 3561 ДТП 529 были с пострадавшими. В результате ДТП 94 человека погибли и 673 получили травмы.

Среди основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими были:
- нарушение правил маневрирования;
- превышение безопасной скорости;
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве водитель Мерседеса сбил ехавшего на зеленый сигнал светофора курьера на скутере. ВИДЕО регистратора

"Демонстрируя это количество аварий, мы хотим предостеречь вас от неосторожного управления транспортными средствами и призываем неуклонно выполнять требования правил дорожного движения, которые являются обязательными для всех без исключения", - говорится в сообщении.

С начала года на Киевщине произошло 3,5 тыс. ДТП: 94 человека погибли, 673 получили травмы, - патрульная полиция 01

ДТП (7746) Киевская область (4370) Нацполиция (16785) патрульная полиция (1819)
Сортировать:
дебілів на дорогах неймовірна кількість...
06.05.2020 14:23 Ответить
Епідемія .. права за сало..
😥
06.05.2020 14:23 Ответить
Цікаво... А чому не забороняють їзду автомобілем.., виробництво авто? Чому не перекривають дороги? Де рантин на авто транспорт? Чому не торбуються за зровя і життя Українців?
06.05.2020 15:37 Ответить
 
 