28 429 34

В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция

Вчера, около полуночи, на линию "102" поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищение человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Инспекторы быстро прибывшие на место происшествия встретились с заявителем, который сообщил, что заметил как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его.

Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно.

Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, у которого были телесные повреждения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции. Поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления в дальнейшем делом будут заниматься следователи.

Пострадавшего передали медикам.

Борисполь (774) похищение (1702) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) патрульная полиция (1819)
Топ комментарии
+23
это настоящяя бендеровка у неё трофейный кацапский раб...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:38 Ответить
+7
Принуждала, к большой и чистой любви
показать весь комментарий
06.05.2020 14:43 Ответить
+7
виду не подавай... Действуй решительно, но по-доброму, как с лошадью...Шобы мундштук, шенкеля и шпоры чуяла... ну и корми отборным овсом, не без того...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:58 Ответить
это настоящяя бендеровка у неё трофейный кацапский раб...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:38 Ответить
это Гретхен Тумблер? не знаю, шо и сказать...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:53 Ответить
В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция - Цензор.НЕТ 7145
показать весь комментарий
06.05.2020 14:42 Ответить
ЯБВДЛ...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:52 Ответить
не по своей воле
показать весь комментарий
06.05.2020 15:51 Ответить
лечила от алкоголизма?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:43 Ответить
А шо показала експертиза уролога??
Сексуальне рабство??
показать весь комментарий
06.05.2020 14:43 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Казнь страпонированием ...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:50 Ответить
Принуждала, к большой и чистой любви
показать весь комментарий
06.05.2020 14:43 Ответить
а говорили, что клоун опять в Омане...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:46 Ответить
В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция - Цензор.НЕТ 4681
показать весь комментарий
06.05.2020 14:47 Ответить
Добре шо не вбила.
Я вчора додивилась мини серіал: «Почему женщины убивают». Серіал - бімба!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:49 Ответить
заинтригован... давай, колись...ну? Вкратце???
показать весь комментарий
06.05.2020 14:55 Ответить
Я чомусь припустив, що у мужика був квест "Привіт, любчику, я хочу зіграти з тобою в гру. Ти завжди пишався своїм статевим прутнем - тепер подивимось, що для тебе дорожче, хій чи життя? Всередині свого писюна сховано ключ від ями. Інструмент в тебе лише один - іржавий садовий секатор. Поспішай, бо час обмежений - в сортир, сполучений трубою з цією ямою, вже завантажені дріжджі, і дуже скоро яма буде затоплена лайном. Гра почалася!"

В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция - Цензор.НЕТ 9205
показать весь комментарий
06.05.2020 15:02 Ответить
У вас така уява, клас, просто треба писати гру для дорослих))
показать весь комментарий
06.05.2020 15:07 Ответить
Может, тушонку планровала сделать ? А то карантин вечен, а деньги за месяц кончились. Нет, скорее всего -- на органы. Выручка поболее будет.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:27 Ответить
Вспом'ятвся старий бородастий совковий анекдот:

Ваню кавказець в парку пістолет до скроні
-рачком стань!!
Зробив , та дає 25 рубльоф..
Ваня- А нафіга пістолет??
показать весь комментарий
06.05.2020 14:50 Ответить
с мужчинками в стране напряжёнка,еле отловила,
нельзя же такое добро отпускать
показать весь комментарий
06.05.2020 14:50 Ответить
....мне 56 и сегодня я по настоящему ИСПУГАЛСЯ женщин ((((
показать весь комментарий
06.05.2020 14:52 Ответить
виду не подавай... Действуй решительно, но по-доброму, как с лошадью...Шобы мундштук, шенкеля и шпоры чуяла... ну и корми отборным овсом, не без того...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:58 Ответить
😁
показать весь комментарий
06.05.2020 15:09 Ответить
Дама законопослушная , она просто мужика самоизолировала , что бы КВ не принес .
показать весь комментарий
06.05.2020 14:57 Ответить
новость ни о чем, предварительная констатация факта. Что за мужик, за что там оказался - хз
показать весь комментарий
06.05.2020 15:03 Ответить
Это из серии "бабы зло" что ли?))
показать весь комментарий
06.05.2020 15:05 Ответить
Вывод ясен: идёшь к бабе - бери с собой лопату! Чтоб потом из ямы не кричать.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:06 Ответить
Черная вдова
показать весь комментарий
06.05.2020 15:24 Ответить
Зверь баба! Прям по Некрасову "Коня на скаку остановит,в горящую избу войдет!"
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Тю! Мужик-терпила. Ведь специально же создали чат-бот:
https://censor.net/ua/news/3193481/****************************************************************.

Вызвал бы тьощю, или хотя бы собаку с милицией, делов то!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:57 Ответить
"которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром"
Фигасе тётя.. дала чуваку трындюлей, запхала в яму, придавила тротуарным бордюром шоб не вылез... ей бы в цирке выступать.. хотя что-то подсказывает, что она была не одна.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:59 Ответить
потерпевшй заявил о себе :"мне 42 и я не лох"
показать весь комментарий
06.05.2020 17:26 Ответить
Чьо всі так прям напали на бєдну женщіну. Вона виконувала постанову Кабміну про самоізоляцію. А мужик єнтот лазив по вулиці без маски, не соблюдав соціальну дистанцію. От і довелося його самоізолювати для його же блага. Карантін, так карантін!
А шо касається тєлєсних поврєждєній, то він ше їй спасіба должен сказать. Такий мощний женскій організм мог заоргазміровать подопитного вапщє до лєтального ісхода. )))
показать весь комментарий
06.05.2020 18:14 Ответить
Молчание ягнят. Локализованная версия.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:04 Ответить
Мало деталей и подробностей, чтоб делать выводы!
показать весь комментарий
06.05.2020 19:28 Ответить
 
 