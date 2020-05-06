В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция
Вчера, около полуночи, на линию "102" поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищение человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инспекторы быстро прибывшие на место происшествия встретились с заявителем, который сообщил, что заметил как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его.
Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно.
Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, у которого были телесные повреждения.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции. Поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления в дальнейшем делом будут заниматься следователи.
Пострадавшего передали медикам.
Сексуальне рабство??
Я вчора додивилась мини серіал: «Почему женщины убивают». Серіал - бімба!
Ваню кавказець в парку пістолет до скроні
-рачком стань!!
Зробив , та дає 25 рубльоф..
Ваня- А нафіга пістолет??
нельзя же такое добро отпускать
https://censor.net/ua/news/3193481/****************************************************************.
Вызвал бы тьощю, или хотя бы собаку с милицией, делов то!
Фигасе тётя.. дала чуваку трындюлей, запхала в яму, придавила тротуарным бордюром шоб не вылез... ей бы в цирке выступать.. хотя что-то подсказывает, что она была не одна.
А шо касається тєлєсних поврєждєній, то він ше їй спасіба должен сказать. Такий мощний женскій організм мог заоргазміровать подопитного вапщє до лєтального ісхода. )))