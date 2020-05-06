В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция

Вчера, около полуночи, на линию "102" поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищение человека.

Инспекторы быстро прибывшие на место происшествия встретились с заявителем, который сообщил, что заметил как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его.

Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно.

Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, у которого были телесные повреждения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции. Поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления в дальнейшем делом будут заниматься следователи.

Пострадавшего передали медикам.