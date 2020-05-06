36 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Одесской области, всего 505 инфицированных, - ОГА

На сегодняшний день в Одесской области 505 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый в Facebook.

Амбулаторно лечатся 326 больных, госпитализировано - 179 человек.

За минувшие сутки подтвержден диагноз у 36 пациентов. Из них 13 - имели симптомы болезни, 23 - были обследованы как контактные лица.

Так, по словам председателя Одесской ОГА, в Подольском районе 224 заболевших, в Одессе - 88, в Беляевском районе - 66, в Измаильском - 20.

"Ежедневно мобильные бригады по всей области принимают материалы для анализов у нескольких сотен человек: пациентов, круга контактных лиц и граждан, находящихся в зоне риска. Одесские лаборатории работают круглосуточно и ежедневно могут проводить около 500 тестов. Именно из-за продуктивной работы эпидемиологов и врачей оперативно выявляются очаги вспышек и проводятся санитарные мероприятия", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 дней мая на Одесчине число пациентов с COVID-19 увеличилось почти в два раза. Только в Подольске уже 215 заболевших, - ОГА

Также Куцый отметил, что значительное количество подтвержденных диагнозов говорит о необходимости дальнейшего соблюдения санитарных норм и правил карантина.

"Ради собственного здоровья и безопасности близких. Берегите себя", - резюмировал глава Одесской ОГА.