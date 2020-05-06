РУС
Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы

Самое радикальное крыло украинских футбольных фанаов - "Родичі" - высказали свою поддержку одесскому активисту Сергею Стерненко, которому СБУ и Офис Генпрокурора готовят подозрение в убийстве.

Об этом говорится на странице группы в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Два года мы наблюдаем за последовательной кампанией пророссийских пропагандистов и политиков, цель которой - убедить общество в том, что Стерненко не имел права защищаться от нападений, не имел права отстаивать имущество общины и не имел права запрещать концерты российских звезд в своем городе. Мы убеждены, что Сергея хотят осудить за то, что он осмелился быть украинцем в Одессе. Если Стерненко задержат, мы готовы значительной силой уличного протестного движения встать на его поддержку!" - говорится в сообщении.

Аналогичную позицию заняли ультрас Карпат, Волыни, Запорожья, Ковеля, Херсона, Николаева, Симферополя и Одессы.

Как сообщалось, Стерненко также поддержали "WBC Ультрас Динамо".

Экс-советник главы СБУ Антоняк предостерег Баканова от уголовного преследования Стерненко

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

+91
За Стерненка - ветерани, волонтери, творча і наукова інтелігенція, ультрас. Проти Стерненка - портнов, дубінський, шарій і інша вата... Для мене особисто все давно ясно!
06.05.2020 15:22 Ответить
+75
Хто б міг подумати, що ультраси самі нормальні люди в Україні.
06.05.2020 14:56 Ответить
+64
Надо Партию Ультрас!!

Кто определил истинное имя *****!?
Кто встал на зашиту Одессі..Харькова!!
Кто защищает украинцев!!
уж конечно не Слуги народа
06.05.2020 15:19 Ответить
"Україні потрібні стадіони!" (А. Піночет)
06.05.2020 19:57 Ответить
Давай,зелена шмаркля,забий останній цвях в свою труну!
06.05.2020 20:03 Ответить
Ультрас Вы молодчаги! Это и есть прогрессивная молодёж которая и отличается от ждунов лохов и ваты что-то делает и не боится и в ответе за сделанное.
06.05.2020 20:15 Ответить
Наскільки я пам'ятаю - тисячі (!!!) фанів в 2014 році стали на захист України і, багато хто, склали свої молоді голови в бою. Фани донецького "Шахтаря" не виключення. Я пам'ятаю їх виступи і демонстрації за Україну.
06.05.2020 20:36 Ответить
+++
06.05.2020 22:44 Ответить
Имено, и только при таких раскладах ОНИ начитнают бздеть.
06.05.2020 21:32 Ответить
Симферополь поддерживает украинский порядок? Что то мало верится.
06.05.2020 21:34 Ответить
Лучик света в зелёном дерьме
06.05.2020 21:59 Ответить
я підтримую Стерненка! І теж братиму участь!
06.05.2020 22:53 Ответить
дело не в стране,а в тех,кто сидит в "кресле"и в тех кого привели убогие к власти...попутали кино и жизнь.
07.05.2020 07:00 Ответить
А ви всі добре ознайомилися зі справою Стерненка? Далеко не всі патріоти за нього.Те що підмосковники хочуть його закрити,це одне.Але не потрібно.що були зашквари,як з Савченко.
06.05.2020 23:51 Ответить
"Українці мають право на самозахист": Фанати "Шахтаря" попередили владу, що в разі арешту Стерненка вдадуться до протестів. 6 травень 2020, Twitter
Ультрас «гірників» і «Динамо» знову ідуть пліч-о-пліч.Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси - Цензор.НЕТ 5422
07.05.2020 00:55 Ответить
"Українці мають право на самозахист": Фанати "Шахтаря" попередили владу, що в разі арешту Стерненка вдадуться до протестів. 6 травень 2020, Twitter
Ультрас «гірників» і «Динамо» знову ідуть пліч-о-пліч.
Ультрас донецького «Шахтаря» поряд із фанатами київського «Динамо» та львівських «Карпат» відреагували заявою на інформацію про можливий арешт громадського активіста Сергія Стерненка. Але не обмежилися лише цією справою, а пригадали, що паралельно розвалюється справа відомого їм за рідним регіоном терориста Романа Лягіна, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.
«Ми, ультрас донецького футбольного клубу «Шахтар», уважно стежимо за суспільно-політичним життям в Україні. Та з подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розвертають політику країни в протилежний бік, у порівнянні з курсом, що був відвойований народом на Євромайдані та у війні з Росією.
Неабияку стурбованість викликає тиск з боку влади на громадсько-активних українців та політика потурання вимогам російського агресора у переговорному процесі з імовірною подальшою легалізацією російських окупаційних структур. У цьому контексті особливу увагу ми приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які активно і системно протистоять проросійським силам.
Однією з таких є справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка. На нього було скоєно аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході заходів самооборони наніс також кілька поранень нападникам. Один із них загинув. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке, коли тебе атакують біля власної оселі. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке самооборона при нападі на тебе.
Іншою маркерною справою, за якою ми стежимо, є справа російського терориста та колаборанта Романа Лягіна. Він - один із очільників і провідників російської окупації Донецької та Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, а, по суті, саботується. Існує ймовірність, що Лягін не отримає покарання, на яке заслуговує і гірше того - вийде на свободу.
Ми розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна - як потурання антиукраїнським силам. Адже, залежно від того, як будуть розвиватись події у справах Стерненка та Лягіна, так розвиватимуться й інші подібні справи. Знаємо, що потурання антиукраїнським силам спричиняє війну, яка знищує міста та призводить до катастрофи. Вдруге ми переїжджати не збираємось.
Якщо антиукраїнські сили й надалі продовжуватимуть схожу діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти задля порятунку України. Звертаємось до всіх фанатських рухів України із закликом уважно стежити як за суспільно-політичними подіями загалом, так і конкретно за цими двома маркерними справами зокрема.
І наостанок.

1. Ні легалізації російських окупантів.
2. Українці мають право на самозахист.
3. Російські терористи мають сидіти в тюрмах.
4. Донбас - це Україна!», - написали ультрас «Шахтаря».
Нагадаємо, що Сергій Стерненко смертельно поранив одного зі своїх нападників Івана Кузнєцова 24 травня 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно третій напад. Поранений ножем у серце і живі Кузнєцов помер на місці. Інший нападник, Олександр Ісайкул, зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією. Стерненко дістав ножове поранення руки й струс мозку. Згодом Ісайкула відпустили та він покинув Україну. За версією самого Стерненка, замах на нього могли організувати Олександр Подобєдов та Віталій Посувайло.
https://patrioty.org.ua/society/ukraintsi-maiut-pravo-na-samozakhyst-fanaty-shakhtaria-poperedyly-vladu-shcho-v-razi-areshtu-sternenka-vdadutsia-do-protestiv-326788.html
07.05.2020 00:59 Ответить
Протестность футбольных фанов Украины против несправедливости делает их наиболее прогрессивной частью общества. Это уже становится аксиомой. Вспомните фанов Харькова с их боевой песней: "путин х@йло"; фанов Черноморца и Металлиста в Одессе, которых растреливали титушки, прикрытые полицией; фанов Киева от Майдана до сегодня. Это сегодняшняя поддержка Стерненко от фанов всех украинских клубов. Они не боятся сказать силовым ведомствам, что пора прекратить травлю патриотов Украины.
Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.
Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
07.05.2020 01:10 Ответить
баканов и венедиктова- росиянские ГНИДЫ, на теле Украины !
07.05.2020 01:26 Ответить
Молодці, хлопці !
Підтримую.
07.05.2020 05:12 Ответить
когда трупов на всех активистов не хватит,их количество надо умножить...
07.05.2020 06:55 Ответить
Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси - Цензор.НЕТ 2104
07.05.2020 08:22 Ответить
мы на пороге грандиозного шухера
07.05.2020 08:37 Ответить
Даешь партию ультрас! Мы станем первой в мире страной, которой правят ультрас!
07.05.2020 10:14 Ответить
Умерьте пыл, господа. А то так вы договоритесь до того, что на Майдане главным был не Пётр Алексеевич, а Стерненко. Ишь ты!
07.05.2020 10:27 Ответить
Стерненко шароватник, но всё равно поддерживаю его.
07.05.2020 11:35 Ответить
Хе-хе. Уявляю собі тисяч 50 ультрас перед домом, де проживає головна прокурорша з новою піснею типа "вова - ху*ло".
07.05.2020 12:39 Ответить
Стаття 36. Необхідна оборона1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n771 статтях 118 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n801 124 цього Кодексу.4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
07.05.2020 12:44 Ответить
"Можно просто восхититься скромной зарплатой президента. Но нам, как обычно, рассказали не всю правду", - Сазонов
https://patrioty.org.ua/blogs/mozhno-prosto-voskhytytsia-skromnoi-zarplatoi-prezydenta-no-nam-kak-obchno-rasskazaly-ne-vsiu-pravdu--sazonov-326954.html
07.05.2020 13:57 Ответить
Говно и вентилятор всё, что Сазонову нужно для работы....
07.05.2020 14:25 Ответить
Это говорит о том, что за этими идиотами(фанатами футбольными) надо очень внимательно приглядывать. Бандюки через одного, а может и гуще!
07.05.2020 14:21 Ответить
