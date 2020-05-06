Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы

Самое радикальное крыло украинских футбольных фанаов - "Родичі" - высказали свою поддержку одесскому активисту Сергею Стерненко, которому СБУ и Офис Генпрокурора готовят подозрение в убийстве.

Об этом говорится на странице группы в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Два года мы наблюдаем за последовательной кампанией пророссийских пропагандистов и политиков, цель которой - убедить общество в том, что Стерненко не имел права защищаться от нападений, не имел права отстаивать имущество общины и не имел права запрещать концерты российских звезд в своем городе. Мы убеждены, что Сергея хотят осудить за то, что он осмелился быть украинцем в Одессе. Если Стерненко задержат, мы готовы значительной силой уличного протестного движения встать на его поддержку!" - говорится в сообщении.

Аналогичную позицию заняли ультрас Карпат, Волыни, Запорожья, Ковеля, Херсона, Николаева, Симферополя и Одессы.

Как сообщалось, Стерненко также поддержали "WBC Ультрас Динамо".

Читайте также: Экс-советник главы СБУ Антоняк предостерег Баканова от уголовного преследования Стерненко

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте также: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.