Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы
Самое радикальное крыло украинских футбольных фанаов - "Родичі" - высказали свою поддержку одесскому активисту Сергею Стерненко, которому СБУ и Офис Генпрокурора готовят подозрение в убийстве.
Об этом говорится на странице группы в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Два года мы наблюдаем за последовательной кампанией пророссийских пропагандистов и политиков, цель которой - убедить общество в том, что Стерненко не имел права защищаться от нападений, не имел права отстаивать имущество общины и не имел права запрещать концерты российских звезд в своем городе. Мы убеждены, что Сергея хотят осудить за то, что он осмелился быть украинцем в Одессе. Если Стерненко задержат, мы готовы значительной силой уличного протестного движения встать на его поддержку!" - говорится в сообщении.
Аналогичную позицию заняли ультрас Карпат, Волыни, Запорожья, Ковеля, Херсона, Николаева, Симферополя и Одессы.
Как сообщалось, Стерненко также поддержали "WBC Ультрас Динамо".
Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Ультрас «гірників» і «Динамо» знову ідуть пліч-о-пліч.
Ультрас донецького «Шахтаря» поряд із фанатами київського «Динамо» та львівських «Карпат» відреагували заявою на інформацію про можливий арешт громадського активіста Сергія Стерненка. Але не обмежилися лише цією справою, а пригадали, що паралельно розвалюється справа відомого їм за рідним регіоном терориста Романа Лягіна, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.
«Ми, ультрас донецького футбольного клубу «Шахтар», уважно стежимо за суспільно-політичним життям в Україні. Та з подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розвертають політику країни в протилежний бік, у порівнянні з курсом, що був відвойований народом на Євромайдані та у війні з Росією.
Неабияку стурбованість викликає тиск з боку влади на громадсько-активних українців та політика потурання вимогам російського агресора у переговорному процесі з імовірною подальшою легалізацією російських окупаційних структур. У цьому контексті особливу увагу ми приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які активно і системно протистоять проросійським силам.
Однією з таких є справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка. На нього було скоєно аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході заходів самооборони наніс також кілька поранень нападникам. Один із них загинув. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке, коли тебе атакують біля власної оселі. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке самооборона при нападі на тебе.
Іншою маркерною справою, за якою ми стежимо, є справа російського терориста та колаборанта Романа Лягіна. Він - один із очільників і провідників російської окупації Донецької та Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, а, по суті, саботується. Існує ймовірність, що Лягін не отримає покарання, на яке заслуговує і гірше того - вийде на свободу.
Ми розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна - як потурання антиукраїнським силам. Адже, залежно від того, як будуть розвиватись події у справах Стерненка та Лягіна, так розвиватимуться й інші подібні справи. Знаємо, що потурання антиукраїнським силам спричиняє війну, яка знищує міста та призводить до катастрофи. Вдруге ми переїжджати не збираємось.
Якщо антиукраїнські сили й надалі продовжуватимуть схожу діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти задля порятунку України. Звертаємось до всіх фанатських рухів України із закликом уважно стежити як за суспільно-політичними подіями загалом, так і конкретно за цими двома маркерними справами зокрема.
І наостанок.
1. Ні легалізації російських окупантів.
2. Українці мають право на самозахист.
3. Російські терористи мають сидіти в тюрмах.
4. Донбас - це Україна!», - написали ультрас «Шахтаря».
Нагадаємо, що Сергій Стерненко смертельно поранив одного зі своїх нападників Івана Кузнєцова 24 травня 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно третій напад. Поранений ножем у серце і живі Кузнєцов помер на місці. Інший нападник, Олександр Ісайкул, зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією. Стерненко дістав ножове поранення руки й струс мозку. Згодом Ісайкула відпустили та він покинув Україну. За версією самого Стерненка, замах на нього могли організувати Олександр Подобєдов та Віталій Посувайло.
Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.
Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
