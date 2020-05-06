"Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль..."

Дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил премьер, в апреле большинство пенсионеров получило единовременную выплату по 1 тыс. грн, а с 1 мая проходит индексация пенсий на 11% в соответствии с законом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП

"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.