Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль
Дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как напомнил премьер, в апреле большинство пенсионеров получило единовременную выплату по 1 тыс. грн, а с 1 мая проходит индексация пенсий на 11% в соответствии с законом.
"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.
Настоящий конец эпохи бедности!
Те, що купували підприємці не будуть купувати пенсіонери за 1000 грн! Шмигаль психічноздорова людина?
Якщо виплати по 1 тысячі гривень розігріють економіку, то економіка - це вже явний "труп"
Так выплачивай по 10 штук. Сильнее разогреешь.
Все летит в ...опу, но тут появляются пенсы и покупкой гречки разогревают нашу экономику. Шах и мат, европейцы и американцы!
Получается, что экономика будет расти за счет "роста потребления" теми, кто получает социальные выплаты.
Откуда Шмыгаль будет брать деньги на социальные выплаты - тайна великая есть.
Вероятно, напечает на принтере.
я как военный пенс 1000 грн получил а вот индексации дуля з маком потому как ПФ не видит мою зарплату в военных структурах типа табу я е...у ..как так я им сказал а может Решение суда что б доступ открылся вроде как одно госсударство а кассы разные
Насміхається.
Така хфамілія.. якась генетична..
/спекулянтов /на масках и средствах защиты
а ведь можно было все защитные средства
изготавливать в украине
не гоонять мрию в Китай
опубликуйте сколько стоит один. рейс в Китай
шмигаль точно має відношення до фінансів та до економіки чи знається на тому так само як й попередній зеленський прем'єр?
Ну якщо пенсіонери на ті гроші закуплять бензин і підпалять його, то звісно що не тільки розігріють, но і спалять нафіг таку економіку, особливо з зеленими тарифами на електроенергію.