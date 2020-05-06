РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6218 посетителей онлайн
Новости
12 112 77

Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

Дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил премьер, в апреле большинство пенсионеров получило единовременную выплату по 1 тыс. грн, а с 1 мая проходит индексация пенсий на 11% в соответствии с законом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП

"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.

Автор: 

индексация (62) Кабмин (14124) пенсия (2166) Шмыгаль Денис (2864)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
1000 грн пенсионеров разогреет экономику ? не пей с утра дядя.....
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
+12
Наконец-то. Теперь у 13 миллионов пенсионеров пенсия будет не 60 долларов, а 70!

Настоящий конец эпохи бедности!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:59 Ответить
+11
"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3193772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, що купували підприємці не будуть купувати пенсіонери за 1000 грн! Шмигаль психічноздорова людина?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1000 мені дали, але працюючим пенсіонерам не індексуються пенсії!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:57 Ответить
Обещали и работающим.Но поглядим.Всё так мутно и не определённо ...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
А что есть вообще эта тысяча? Не, безусловно хорошо что нашим, в большинстве своем нищим, пенсионерам правительство кинуло подачку (извините, иначе назвать не могу), но ее хватит максимум пару-тройку раз в маркет сходить.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:02 Ответить
Шмыгля, я эту тысячу уже потратил на маски китайские, так кого я разогрел?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:28 Ответить
хочет разогреть труп...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:29 Ответить
Шмыгаль смешной. Собирается пенсионерами с тысячей разогревать экономику. Уморил просто. Что такое тысяча? 4-5 раз в магазин сходить за продуктами. И то очень экономно.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:41 Ответить
32$ Разогреет любую экономику.. А украинскую тем более. Особенно, если это разовая помощь! 32 доллара ..
показать весь комментарий
06.05.2020 15:44 Ответить
Не обіцяли! Якщо не віриш, то поговоримо у кінці місяця.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
Працюючим пенсіонерам індексації не буде. Так, що через пару років у працюючих буде мінімальна пенсія. УРААААААААААААААААА.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:05 Ответить
1000 грн розігріють економіку? Чомусь мені здається, що шмигль не жартує. шмигль дійсно так вважає. Тим гірше для України.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:07 Ответить
)))))клоуны
показать весь комментарий
06.05.2020 14:58 Ответить
Наконец-то. Теперь у 13 миллионов пенсионеров пенсия будет не 60 долларов, а 70!

Настоящий конец эпохи бедности!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:59 Ответить
но только 1 раз
показать весь комментарий
06.05.2020 15:09 Ответить
Погрелись разок и будЯ...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:15 Ответить
Это 13 миллионов избирателей, зависимых от власти. Улавливаете нить?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:19 Ответить
Я не залежу від них. Зрозуміло?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:39 Ответить
Не спорю. 12999999. Но это не точно.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:55 Ответить
Не стоит заблуждаться. У нас основная часть пенсионеров народ далеко не тупой. За тысячу не продадутся. А "совковых" пенсов, которые за гречку и душу продадут, в нашей стране естественным образом меньше становится.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:45 Ответить
У нас в премьер-министры специально берут только неисправимых фантазеров? "Дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины". Угу. Это как раз та самая припарка из известной идиомы.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:59 Ответить
"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3193772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, що купували підприємці не будуть купувати пенсіонери за 1000 грн! Шмигаль психічноздорова людина?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
Время такое нынче-от всех болезней уринотерапии. Зелебобикам в кайф.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
Кто может объяснить каким образом 1000 грн доп пенсионерам можно разогреть экономику? У нас в стране что пенсионеры основной слой потребителей? Если это так, то нашей экономике можно петь заупокойную смело.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
Это какой-то позорный стыд....
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
1000 грн пенсионеров разогреет экономику ? не пей с утра дядя.....
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
а что после включения печатного станка поднимутся цены-разведёт беспомощно ручонками: так получилось.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
Уже больше месяца работает печатный станок.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:34 Ответить
"выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса"

Якщо виплати по 1 тысячі гривень розігріють економіку, то економіка - це вже явний "труп"
показать весь комментарий
06.05.2020 15:01 Ответить
Разогреют труп
показать весь комментарий
06.05.2020 20:36 Ответить
Что за дурмак.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:01 Ответить
А чего дятел-Шмыгаль не говорит о том,что у многих пенсов из за этой 1000гр сняли субсидии?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:02 Ответить
Ну перво наперво любимого *Кампари* 3 штуки и то что по 0,7! Вспомню молодость---было дело. Наберу 2 кг киви---и сьем сразу штук 7---люблю. Да и пусть хоть раз при этом поперхнётся позор моего народа что тоже называется от имени этого плода---лысый он! Дальше теряюсь чем ещё разогреть экономику страны. За жену промолчу---та сразу ноги приделает баблу лихому. После мучений в виде 1657 гр пенсии конечно пусть гульбасит. Та и люстру сменяю. Такая вот мечта.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:04 Ответить
Машину куплю, пошью костюм с отливом и в Монте-Карло.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:53 Ответить
То крепко вас занесло---в мечтах в смысле! В Монте-Карло дорого очень. По молодости далёкой был пару раз в тех местах. В Ницце. Там чуть дешевле. (пас-флот ЧМП). Лучше швейную купить, марли набрать и повязки клепать не спеша--брать будут. Оно токо всё началось----вишенка на тортике ещё не всплыла!
показать весь комментарий
06.05.2020 21:37 Ответить
Не советую. На днях был в Новой линии. Там такого добра как повязки, респираторы и дезынфекторы - полки завалены. Причем в разных фасофках. Токо вот никто не берет. Сегодня с малым выходил посылку забирать - более половины людей на эти повзки ваще пофиг. Без них ходят. Разве что в магаз когда заходят одевают. И людей понять можно. Температура растет на улице. Попробуй в ней выходи. Ну а на счет Монте-Карло все таки подумате. Такие денжищи отвалили. Ну и даже если не поедите, то новая машина и костюм с отливом лишними не будут.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:01 Ответить
Ну ещё пока не отвалили. Та и чуть пошутил я, время смеятся настало---но сдержано.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:10 Ответить
Ну нашему народу приходится только смеятся последние около тридцати лет. Чтобы кукушкой не сдвинуться.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:15 Ответить
Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

Так выплачивай по 10 штук. Сильнее разогреешь.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:05 Ответить
А шо так много-надо было,бл"дь,по сотне дать "для разогрева экономики",мать вашу
показать весь комментарий
06.05.2020 15:05 Ответить
Його треба до психіатора.По ньому вже давно дурка плаче.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:06 Ответить
Так він завбачливо дурку ліквідував.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:18 Ответить
Да розогрело , - ровно 10 минут когда происходит Оплата по сверх ценам для тысячи, а дальше 23час и 50 мин и так каждый день.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:07 Ответить
Дивіться щоб часом еконміка не згоріла від таких гігантських виплат. Обережнішими треба бути.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:11 Ответить
Вау, палехче! Ни пиригрейте! ))

Все летит в ...опу, но тут появляются пенсы и покупкой гречки разогревают нашу экономику. Шах и мат, европейцы и американцы!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:11 Ответить
Шмигалю потрібно дати Шнобельську, пардон, Шмигальську премію за ідею.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:14 Ответить
Та на ту тысячу особо не разогреешься ...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:11 Ответить
разогреть печатный станок
показать весь комментарий
06.05.2020 15:13 Ответить
Ахха. Вот это деб...лы пришли к власти. А потом их электричеством по +80% разогреть )))
показать весь комментарий
06.05.2020 15:14 Ответить
Просто в нас Шнобелівський Уряд І гниле яблуко лоху втулять
показать весь комментарий
06.05.2020 15:16 Ответить
Хм, а "Юлькина тысяча" сильно разогрела экономику?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:16 Ответить
Ну собі купив міксер фіолент за 1000 грн, а зараз такий 2235 гр
показать весь комментарий
06.05.2020 15:22 Ответить
Та, да! Инвестициии попрут.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:17 Ответить
главные двигатели экономики - пенсионеры?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:21 Ответить
Получается, что так.
Получается, что экономика будет расти за счет "роста потребления" теми, кто получает социальные выплаты.
Откуда Шмыгаль будет брать деньги на социальные выплаты - тайна великая есть.
Вероятно, напечает на принтере.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:43 Ответить
Какое нахер потребление на 1000 грн.? Два-три раза в магаз сходить?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:56 Ответить


я как военный пенс 1000 грн получил а вот индексации дуля з маком потому как ПФ не видит мою зарплату в военных структурах типа табу я е...у ..как так я им сказал а может Решение суда что б доступ открылся вроде как одно госсударство а кассы разные
показать весь комментарий
06.05.2020 15:24 Ответить
Мені теж нема індексації.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:42 Ответить
Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3193772

Насміхається.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:30 Ответить
ШМИРГАЛЬ...
Така хфамілія.. якась генетична..
🤔
показать весь комментарий
06.05.2020 15:32 Ответить
Знову флудиш!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:43 Ответить
генетично-ко.шерна.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:10 Ответить
Якій же він тупий. Хтось може собі уявити, як бабки "дадуть жару" на тисячу. Підуть, такі, в аптеку і як "гульнуть!".
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8876
показать весь комментарий
06.05.2020 15:44 Ответить
сколько миллиардов разогрели
/спекулянтов /на масках и средствах защиты
а ведь можно было все защитные средства
изготавливать в украине
не гоонять мрию в Китай
опубликуйте сколько стоит один. рейс в Китай
показать весь комментарий
06.05.2020 15:49 Ответить
Шмыга, все о пенсионерах думаеш... Золотой ты человек!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:13 Ответить
нічим не скореговані та не передбачені додаткові виплати (навантаження) з недовиконаного бюджету "розігріють економіку"?
шмигаль точно має відношення до фінансів та до економіки чи знається на тому так само як й попередній зеленський прем'єр?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:18 Ответить
Каждому пенсу - по инвестиционной няне!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:30 Ответить
Це таке дно,що навіть нехочеться коментувати того пана.Без виробництва продукції з високою доданою вартістю розігріти економіку неможливо,тільки на одних парфумах Франція заробляє більше ніж Україна на всьому ексорті зернових(50млн.тонн)
показать весь комментарий
06.05.2020 16:54 Ответить
Идиот!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:56 Ответить
Мозги им всем в правительстве и власти прогреть надо. Может думать начнут .
показать весь комментарий
06.05.2020 17:11 Ответить
"Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль..."

Ну якщо пенсіонери на ті гроші закуплять бензин і підпалять його, то звісно що не тільки розігріють, но і спалять нафіг таку економіку, особливо з зеленими тарифами на електроенергію.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:20 Ответить
Ипическая сила!!! Побегу, скажу мамке, шо она теперь - єкономическое двигло. А то накупит лекарств, и все рухнет из-за нее...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:20 Ответить
А если дать 3 - 4, то ваапще єкономіка взлетить у воздух. Но 5 уже давать нізя, бо пенсіонери їх заховають під подушку
показать весь комментарий
06.05.2020 18:30 Ответить
Такому светилу экономики не место в Украине, КОСМОС, забери его.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:31 Ответить
В ресторане "Велюр" всегда рады пенсионерам.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:58 Ответить
Не знаю как в отношении экономики, но похоже, что власть перегрелась.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:09 Ответить
Пукани в них перегрілись від хронічної діареї.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:20 Ответить
 
 