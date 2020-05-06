Директор киевского департамента соцполитики Светлый о бездомных: "Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту"
Директор киевского департамента социальной политики Руслан Светлый заявил, что во время карантина и пандемии коронавируса бездомных нельзя "закармливать" и "баловать". При этом чиновник признал, что сейчас бездомным негде найти работу.
Об этом Светлый сказал в комментарии изданию "Заборона", информирует Цензор.НЕТ.
"Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту", — сказал он.
В условиях карантина, объясняет Светлый, гражданские организации "закармливают" бездомных: "Я даже ругаюсь с ними. Они их закармливают, одевают, дают им приют. Я говорю — зачем? Их же будет становиться все больше и больше. Нам нужно, чтобы организации не баловали бездомных. Пускай идут работать".
На вопрос, где бездомные могут найти работу в условиях карантина, Светлый добавляет: "Нигде".
При этом чиновник отметил, что общественных активистов и неравнодушных граждан, помогающих бездомным во время карантина, могут привлечь к административной ответственности, ведь правительство запретило любые скопления людей.
В Киеве, по разным данным, от 5 до 20 тысяч бездомных, отмечает "Заборона".
Финляндия и Канада слишком холодные для бомжей. И то, там тоже есть бомжи.
Надо выбирать - или страна строит социализм и ориентируется на раздачу халявы (Финляндия), или ориентируется на тех кто хочет работать и двигает прогресс (США). Какие прорывные технологии или товары подарила миру Финляндия? А никаких. Зато халяву раздает пока. Пока еще денег хватает.
Мне ближе США, я себя ассоциирую не с бомжом а с человеком который готов работать и зарабатывать.
Нужно дать шанс вернуться к нормальной жизни!
=========
Дело в том, что основной массы деградация личности, и работать они не собираются вообще...пусть врачи скажут, что делать с такой категорией