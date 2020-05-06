Директор киевского департамента соцполитики Светлый о бездомных: "Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту"

Директор киевского департамента социальной политики Руслан Светлый заявил, что во время карантина и пандемии коронавируса бездомных нельзя "закармливать" и "баловать". При этом чиновник признал, что сейчас бездомным негде найти работу.

Об этом Светлый сказал в комментарии изданию "Заборона", информирует Цензор.НЕТ.

"Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту", — сказал он.

В условиях карантина, объясняет Светлый, гражданские организации "закармливают" бездомных: "Я даже ругаюсь с ними. Они их закармливают, одевают, дают им приют. Я говорю — зачем? Их же будет становиться все больше и больше. Нам нужно, чтобы организации не баловали бездомных. Пускай идут работать".

На вопрос, где бездомные могут найти работу в условиях карантина, Светлый добавляет: "Нигде".

При этом чиновник отметил, что общественных активистов и неравнодушных граждан, помогающих бездомным во время карантина, могут привлечь к административной ответственности, ведь правительство запретило любые скопления людей.

В Киеве, по разным данным, от 5 до 20 тысяч бездомных, отмечает "Заборона".