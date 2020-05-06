РУС
Директор киевского департамента соцполитики Светлый о бездомных: "Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту"

Директор киевского департамента социальной политики Руслан Светлый заявил, что во время карантина и пандемии коронавируса бездомных нельзя "закармливать" и "баловать". При этом чиновник признал, что сейчас бездомным негде найти работу.

Об этом Светлый сказал в комментарии изданию "Заборона", информирует Цензор.НЕТ.

"Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту", — сказал он.

В условиях карантина, объясняет Светлый, гражданские организации "закармливают" бездомных: "Я даже ругаюсь с ними. Они их закармливают, одевают, дают им приют. Я говорю — зачем? Их же будет становиться все больше и больше. Нам нужно, чтобы организации не баловали бездомных. Пускай идут работать".

На вопрос, где бездомные могут найти работу в условиях карантина, Светлый добавляет: "Нигде".

При этом чиновник отметил, что общественных активистов и неравнодушных граждан, помогающих бездомным во время карантина, могут привлечь к административной ответственности, ведь правительство запретило любые скопления людей.

В Киеве, по разным данным, от 5 до 20 тысяч бездомных, отмечает "Заборона".

+43
Что не чиновник,то реальная мразь.А ведь и этот поц не застрахован от "сумы и от тюрьмы".
06.05.2020 15:01 Ответить
+37
Сразу захотелось, чтобы и Руслан Светлый начал испытывать нужду и просить, чтобы его не закармливали.
06.05.2020 15:02 Ответить
+37
"Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту"

Вот то же самое можно сказать про избирателей ЗЕ.
06.05.2020 15:02 Ответить
https://censor.net/user/191407 А хто інший?
06.05.2020 15:56 Ответить
Да и какой он Светлый после этих слов? Он скорее Темный!
06.05.2020 15:48 Ответить
Втретил бы-набил бы рожу этому мерзавцу. От сумы и от тюрьмы в жизни никто не застрахован и не от хорошей жизни в бомжы попадают. В 90% это от 28 лет власти этих мерзавцев от Кравчука до Зели. Морда ты фашистская-подлец.
06.05.2020 15:50 Ответить
При СССР бомжів не було?
06.05.2020 15:58 Ответить
Были ну и что...но не в таких маштабах .
06.05.2020 16:04 Ответить
в Нью-Йорке 60 тысяч бомжей. Тоже Кравчук-Кучма-Порошенко виноваты?
06.05.2020 16:15 Ответить
https://censor.net/user/132544 В США дофіга бомжів.Там не кращий в світі соціальний захист.Навіщо ви саме США приводите в приклад? Давайте Фінляндію,чи Канаду.Так роблять на Московії,або совкофіли.
06.05.2020 16:21 Ответить
тем не менее, США - мечта для любого эмигранта. Хочешь работать - бомжом не будешь.
Финляндия и Канада слишком холодные для бомжей. И то, там тоже есть бомжи.
06.05.2020 16:25 Ответить
https://censor.net/user/132544 Далеко не любого.Та й люди просто думають через пропаганду,що там все так добре.В західних європейських країнах соціальний захист кращий.А ми європейська країна.Тут колись навіть скандинави були,потрібно з них брати приклад.А сам я в США ніколи би не хотів жити.В Фінляндії кожен має соціальне житло,він вже безхадьком не вважається і в Канаді подібне.
06.05.2020 16:29 Ответить
А откуда в процветающей Францции такое количество бездомных?
Надо выбирать - или страна строит социализм и ориентируется на раздачу халявы (Финляндия), или ориентируется на тех кто хочет работать и двигает прогресс (США). Какие прорывные технологии или товары подарила миру Финляндия? А никаких. Зато халяву раздает пока. Пока еще денег хватает.
Мне ближе США, я себя ассоциирую не с бомжом а с человеком который готов работать и зарабатывать.
06.05.2020 17:12 Ответить
https://censor.net/user/132544 Франція напустила дофіга мігрантів.Більше ніж в інших державах.США величезна імперія з величезними природніми багатствами,тому ми впринципі не можемо так жити.Це країна емігрантів,на відміну від нас і Європи.Фінляндія буде ще краще жити і буде ще більше роздавати допомоги і в неї все буде добре.Для нас це недосяжний рівень,з таким відношенням до людей.
06.05.2020 23:14 Ответить
Учи матчасть. Во Франции всегда были толпы бездомных, безо всяких мигрантов. Клошары называются.
06.05.2020 23:41 Ответить
https://censor.net/user/132544 Однак,зараз там на кожному кроці бомжі не корінні французи.
06.05.2020 23:48 Ответить
Кто тебе сказал? Куда же делись 160 тыс. бездомных коренных французов (данные до начала массового пришествия мигрантов)? Испарились?
07.05.2020 00:25 Ответить
https://censor.net/user/132544 Хто вам сказав,що я мав на увазі теперішніх мігрантів? Мігранти у Франції вже давно.Вони також вже вважаються корінні французи.Та й я не казав,що взагалі немає бомжів з корінних.
07.05.2020 00:32 Ответить
традиции бомжевания во Франции исчисляются столетиями. Еще до первых мигрантов из Алжира они уже оккупировали Париж и завоняли все станции свежепостроенного метро.
07.05.2020 00:47 Ответить
https://censor.net/user/132544 Жебраки і бомжі були усюди.В нас також вони були завжди,це не традиції.
07.05.2020 01:16 Ответить
https://censor.net/user/132544 Так було їхати в США,а не в націоналістичну Польщу.
06.05.2020 23:15 Ответить
Так если США безвиз введут, все поедем. Ты думаешь комуто нах оно тут надо, за еду работать?
06.05.2020 23:39 Ответить
Я худею, кем эта **** себя возомнила? Он что, особенный? Вырвать язык, мало будет.
06.05.2020 15:55 Ответить
Жрет сито,пяно,спит в теплой постели,живет в свое удовольствие сволочь . Да шоб ты сдох курва фашистская от того же короновируса...падла ссученая. Жизни ты скот не видал. Эх жаль шо послушали придуков типа Турчинова-Кличка да не перевешали такую падаль в феврале 2014-го..Другая бы была страна без ахметовых и беней...жаль...но..............
06.05.2020 15:56 Ответить
Чмо!
06.05.2020 15:57 Ответить
Гребанный стыд!
06.05.2020 16:02 Ответить
Украину спасет только военная Хунта из молодых,боевых офицеров а иначе утонем все в этом хазарском дерьме. Полная национализация имущества олигархов да чистка всех ветвей власти и смена ценностей где жизнь гражданина выше всех материальных благ. Власть вся от судебной до исполнительной должна избиратся на местах.
06.05.2020 16:02 Ответить
Мало ли кто по какой причине потерял жилье и стал бомжем! Точно не по доброй воле! Многим просто нужна помощь и этим должно заниматься государство и социальные службы!
Нужно дать шанс вернуться к нормальной жизни!
06.05.2020 16:10 Ответить
Та да...Бомжі прямо зажрались і ізнєжилісь...((((
06.05.2020 16:10 Ответить
Та краще би запропонував відстрілювати.Все одно,для нього це шматки лайна,а не люди.
06.05.2020 16:24 Ответить
А он об это и думает. Только, шакал, знает, если скажет в слух то будут последствия...
06.05.2020 23:11 Ответить
Минимум-его надо поменять на другого без права занимать должности...
06.05.2020 16:26 Ответить
А цигани - це бомжі, чи не бомжі?...потім історики через тисячу років будуть сперечатися, звідки вийшли бомжі...а політики будуть забороняти їх бомжами називати, а лише безхатченками...
06.05.2020 16:40 Ответить
Святой человек! Дай бог тебе и трем следующим поколениям здоровья и достатка, и чтобы никогда не испытывали нужду, тварь.
06.05.2020 16:40 Ответить
На вопрос, где бездомные могут найти работу в условиях карантина, Светлый добавляет: "Нигде".

=========
Дело в том, что основной массы деградация личности, и работать они не собираются вообще...пусть врачи скажут, что делать с такой категорией
06.05.2020 19:50 Ответить
НЕ волнуйтесь. Бомжи сами до зимы в приют не пойдут.
06.05.2020 20:09 Ответить
Не понял. Это типа чёрный юмор?
06.05.2020 20:14 Ответить
"Возможно, он говорит, как идиот и выглядит, как идиот. Но вы не должны обманываться: он действительно идиот." - Граучо Маркс американский актёр, комик 1890 - 1977
06.05.2020 21:04 Ответить
Ох и расплодилось мрази с попустительства Зеленского. Одна мразь приписала к покойникам граждан у кого возраст 60 и выше при коронавирусе, другая мразь "перекормила" бездомных. А ведь кормят в основном волонтеры. Кто как ни они знают почему бездомный стал бездомным!
06.05.2020 22:57 Ответить
