Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Голосами части "Слуг народа" и ОПЗЖ признан некоррупционным и рекомендуется к принятию за основу и в целом законопроект 3355-1 который позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, этим законопроектом предлагается разрешить недекларирование советниками на общественных началах президента Украины.

"Советник по вопросам трудоустройства Денис Ермак (все совпадения вымышленные) может не декларироваться, деньги он точно не от государства получал. Все это прикрывалось необходимостью декларироваться членам наблюдательных советов государственных предприятий. На урегулирование которого направлен альтернативный 3355. Который комитет ... отклонил", - говорится в сообщении.

"Погодите, 3355-1 в повестке дня 12 мая как антиепидемиологический. Почему такая спешка? 1 июня завершается летнее декларирование. Надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другое место желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах.

Так и завершается антикоррупционная реформа Зеленского: отменой норм предложенных им и принятых большинством осенью. Весна пришла, своих сажать не хочется", - подытожил нардеп Юрчишин.

