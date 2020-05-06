РУС
Новости
Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Голосами части "Слуг народа" и ОПЗЖ признан некоррупционным и рекомендуется к принятию за основу и в целом законопроект 3355-1 который позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, этим законопроектом предлагается разрешить недекларирование советниками на общественных началах президента Украины.

"Советник по вопросам трудоустройства Денис Ермак (все совпадения вымышленные) может не декларироваться, деньги он точно не от государства получал. Все это прикрывалось необходимостью декларироваться членам наблюдательных советов государственных предприятий. На урегулирование которого направлен альтернативный 3355. Который комитет ... отклонил", - говорится в сообщении.

"Погодите, 3355-1 в повестке дня 12 мая как антиепидемиологический. Почему такая спешка? 1 июня завершается летнее декларирование. Надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другое место желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах.
Так и завершается антикоррупционная реформа Зеленского: отменой норм предложенных им и принятых большинством осенью. Весна пришла, своих сажать не хочется", - подытожил нардеп Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ

Автор: 

ВР (29430) декларация (1384) коррупция (8638) Юрчишин Ярослав (167)
Топ комментарии
+20
Внебрачные дети лейтенанта Шмидта
06.05.2020 15:24 Ответить
+14
бидло жере зелений тухлий кактус, колеться, скиглить, але продовжує гризти...
06.05.2020 15:15 Ответить
+12
зелені смердючи потвори
06.05.2020 15:17 Ответить
Милота.
06.05.2020 15:15 Ответить
байстрючата ******* скорость!
06.05.2020 19:35 Ответить
06.05.2020 15:15 Ответить
бидло жере зелений тухлий кактус, колеться, скиглить, але продовжує гризти...
06.05.2020 15:15 Ответить
зелені смердючи потвори
06.05.2020 15:17 Ответить
"...Надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другое место желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах".

Промашка вышла, чтобы успеть до 29 декабря надо было не позднее марта зачать этих детей (
06.05.2020 15:19 Ответить
Дебил, верней ЗЕбил, хотя бы по диагонали читай статью.
06.05.2020 16:13 Ответить
колись в сссрії був прийнятий закон,по якому діти цекашників користувалися всіма привілеями батьків.Цекашники почали усиновляти своїх онуків.Про це мені розповів знайомий член.
06.05.2020 21:41 Ответить
Браки среди гомосеков одобряем, а нормальные запрещаем.
Содомисты, мля!
06.05.2020 15:21 Ответить
Внебрачные дети лейтенанта Шмидта
06.05.2020 15:24 Ответить
Ну все ждем, "дети лейтенанта Шмидта" снова в строю....
06.05.2020 15:30 Ответить
Можем ожидать ешё и всплеск рождаемости и очень богатых младенцев, которые со дня рождения будут "разогревать" экономику.
06.05.2020 19:14 Ответить
Тільки хотів написати цю фразу, а тут вже встигли раніше. )))

06.05.2020 18:23 Ответить
Какие они вуууумные!
06.05.2020 15:40 Ответить
Ну нормально че...
Теперь "новые лица" из СН будут записывать 27 автомобилей не на маму, а на внебрачных детей.
06.05.2020 15:40 Ответить
Это кретины думают,что они так всех обхитрили.
06.05.2020 15:42 Ответить
Ну 73%🤢🤡🐏🐐 быдлу все нравится 😻
13.05.2020 23:11 Ответить
Ощущение что пытаются любым способом добится новго майдана.
06.05.2020 15:45 Ответить
Нашли сво..чи лазейку???
06.05.2020 15:45 Ответить
Не проживают с декларантом по бумагам, достаточно прописаться в одном из несолкьих домов (где вы видели одну квартиру у депутата). И все - жить то необязательно по прописке, а декларировать ничо не надо.
06.05.2020 15:46 Ответить
Нас всех за лохов считают.
06.05.2020 15:47 Ответить
ЛОхів!?!?!! Це ще комплімант. Насправді все набагато сумніше. І прикро від того, що вони про це знають а ми лише здогадуємось. І то, далеко не всі.
06.05.2020 16:12 Ответить
Теперь по Украине пойдут гулять новые Остапы Бендеры,незаконно рожденные дети лейтената Шмидта!
06.05.2020 15:47 Ответить
При цьому вигукуючи: «Мій тато був ЗЕленськопідданий»
06.05.2020 16:47 Ответить
Нашли таки лазейку сцуки!
06.05.2020 15:51 Ответить
Прикольно, заводишь ребенка на стороне и переписываешь на него все, претензий у налоговой нет.
06.05.2020 16:04 Ответить
Зеленопук і його команда таке ж гівно як і "папередники", навіть ще гірше. Кого ми обираємо? Це не пороблено, це діагноз.
06.05.2020 16:09 Ответить
А не хрен было наркоманов Мега-ворюг 💩🤡🤢👃🏻🎹выбирать
13.05.2020 23:13 Ответить
Это не про имущество
Это депутаты не хотят светить своих внебрачных несовершеннолетних детей, чтобы жена в декларации не увидела ибо не указать - нарвёшься на обвинение в нарушении декларирования, а указать - жена оторвёт кое-что.

Так что это не про коррупцию, это про любвеобильность
06.05.2020 16:43 Ответить
ху@лососи та представники зграї зеленодупих павіанів обєднались заради спільної мети - красти без покарання!
06.05.2020 16:45 Ответить
ТАК переможемо (корупцію).
Легалізація - найкращий спосіб подолання корупції.
НЕМА корупції - НЕМА проблем.
Можна звітувати про подолання корупції.
06.05.2020 17:30 Ответить
Оце відкрили ящик пандори для похоті. Тепер до депутатів черга шалав вистроїться, щоб підзаробити на збереженні їхнього майна.
06.05.2020 18:32 Ответить
И будет "анал табу". Впрочем, не уверен, уж многое через это место делается.
06.05.2020 19:19 Ответить
Нема слів
06.05.2020 21:06 Ответить
В Україні можут бути тільки ''незелені'' коррупціонери, включаєчи тих, хто пішов із зебанди. Своїм - все, навіть на законодавчому рівні.
06.05.2020 21:08 Ответить
 
 