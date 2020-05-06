Львов наполнил свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом на 158 млн грн, - Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что город наполнил свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом на 158 млн гривен, из которого финансирует закупку оборудования для больниц и защиту для медиков. По словам Садового, от государства финансирование Львов не получал.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Мы наполнили резервный фонд на 158 млн гривен. Собственно, из этого фонда мы финансируем то, что необходимо для противодействия коронавирусу: оборудование и закупку различной амуниции для врачей", - сказал Садовый.

Он также рассказал, что в борьбе с коронавирусом помогает бизнес. По подсчетам, конечные затраты предпринимателей на борьбу с коронавирусом будут достигать до 40 млн гривен. "Здесь большое спасибо, потому что они согласились сами", - добавляет политик.

Однако, по словам Садового, от государства финансирование Львов не получал.

"Мы не испытывали проблем и не испытывали давления. Это уже большая поддержка. Если не мешают - это лучшая поддержка, которая может быть. Мы же понимаем, что казна пуста, мы понимаем, что фантазии о большом резервном фонде государства оказались просто фантазиями, поэтому я реалист. Дай Бог, выйдем из карантина. Пандемия пройдет, а потом будем анализировать. Сегодня просто надо работать, а не ныть и жаловаться", - отметил мэр Львова.

