РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6218 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 025 7

Львов наполнил свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом на 158 млн грн, - Садовый

Львов наполнил свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом на 158 млн грн, - Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что город наполнил свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом на 158 млн гривен, из которого финансирует закупку оборудования для больниц и защиту для медиков. По словам Садового, от государства финансирование Львов не получал.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Мы наполнили резервный фонд на 158 млн гривен. Собственно, из этого фонда мы финансируем то, что необходимо для противодействия коронавирусу: оборудование и закупку различной амуниции для врачей", - сказал Садовый.

Он также рассказал, что в борьбе с коронавирусом помогает бизнес. По подсчетам, конечные затраты предпринимателей на борьбу с коронавирусом будут достигать до 40 млн гривен. "Здесь большое спасибо, потому что они согласились сами", - добавляет политик.

Однако, по словам Садового, от государства финансирование Львов не получал.

"Мы не испытывали проблем и не испытывали давления. Это уже большая поддержка. Если не мешают - это лучшая поддержка, которая может быть. Мы же понимаем, что казна пуста, мы понимаем, что фантазии о большом резервном фонде государства оказались просто фантазиями, поэтому я реалист. Дай Бог, выйдем из карантина. Пандемия пройдет, а потом будем анализировать. Сегодня просто надо работать, а не ныть и жаловаться", - отметил мэр Львова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине зафиксировали 39 новых случаев COVID-19, что является рекордом за все время карантина, - Садовый

Автор: 

карантин (16729) Львов (4643) Садовый Андрей (653) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Житомирський обласний лабораторний центр попередив керівників медичних закладів, що 7-9 травня не буде приймати матеріал на тестування коронавірусу методом ПЛР, окрім матеріалів від важкохворих на COVID-19 та малолітніх дітей. https://www.zhitomir.info/news_191929.html Житомир.info | Житомирський обласний лабораторний центр три дні не буде приймати матеріал для тестів на COVID-19
показать весь комментарий
06.05.2020 15:20 Ответить
дуже добре!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:25 Ответить
карантин значить вже закінчився. Слава тов. Ара Брауну
показать весь комментарий
06.05.2020 15:25 Ответить
Львов наполнил свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом на 158 млн. грн., - Садовый - Цензор.НЕТ 7932
показать весь комментарий
06.05.2020 15:20 Ответить
Да ну не может быть...Зе значит собрал 392 ляма на всю страну а какой то Садовой 158
показать весь комментарий
06.05.2020 15:29 Ответить
жаль что не украинці вібрали его президентом.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
хто пам'ятає, кого тут наполегливо чморили за "сміттєвий колапс" пару років тому..? і хто це робив..? хванати сивочолого закидували Садового відбірним гуано..
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
 
 