1 387 39

Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателям ОГА организовать служебное расследование, почему на местах медики, работающие в больницах, где борются с коронавирусной инфекцией, не получили обещанную высокую зарплату.

Об этом глава правительства сказал на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Попрошу председателей областных государственных администраций провести соответствующие расследования по начислению заработной платы врачам, которые борются с коронавирусом. И по результатам служебных расследований вынести соответствующие дисциплинарные взыскания на руководителей департаментов здравоохранения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство собрало из областей информацию о потребностях на выплату заработной платы, но средств на это выделило значительно больше, однако врачи деньги не получили.

"Наш анализ показал, что не все департаменты здравоохранения сработали правильно в том, как работать с медицинскими учреждениями, как начислять эту заработную плату и в марте, и в апреле. Правительство свои обязательства выполнило и средства перечислены", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что медики должны получить заработанные средства и знать, что о них заботится.

Министр здравоохранения Максим Степанов 6 мая заверил, что все медицинские работники, которые в марте лечили пациентов с коронавирусной болезнью, должны получить 300% доплаты в полном объеме до конца этой недели.

Топ комментарии
+6
Причина? Причина в том что зелёные мародеры украли деньги которые были выделены на доплаты Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 8559
показать весь комментарий
06.05.2020 15:22 Ответить
+5
Погнали!
В Виннице медики бастуют против надбавок величиной в 86 копеек. В Кривом Роге ни доплат, ни денег на закупку ИСЗ и лекарств
показать весь комментарий
06.05.2020 15:22 Ответить
+5
В.А.З украл, должность - временно исполняющий обязанности президента Украины
показать весь комментарий
06.05.2020 15:28 Ответить
Погнали!
В Виннице медики бастуют против надбавок величиной в 86 копеек. В Кривом Роге ни доплат, ни денег на закупку ИСЗ и лекарств
показать весь комментарий
06.05.2020 15:22 Ответить
В Запорожье перечислели на карту деньги, но потом оказалось, что это аванс ЗП
******** штопанные
показать весь комментарий
06.05.2020 16:20 Ответить
Причина? Причина в том что зелёные мародеры украли деньги которые были выделены на доплаты Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 8559
показать весь комментарий
06.05.2020 15:22 Ответить
Кто украл, где украли, сколько украли? Фамилии и должности пожалуйста.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:26 Ответить
В.А.З украл, должность - временно исполняющий обязанности президента Украины
показать весь комментарий
06.05.2020 15:28 Ответить
Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 2791
показать весь комментарий
06.05.2020 15:30 Ответить
Это - методичка или есть факты? Жду факты.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Да, мародёры. Но почему зелёные? Они уже 30 лет перекрашиваются мгновенно
показать весь комментарий
06.05.2020 15:30 Ответить
Именно. Главное - поцеловать руку новому правителю и присягнуть ему на верность.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:32 Ответить
Вы не поверите, но среди них есть бывшие первые секретари обкомов и горкомов КПСС.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:53 Ответить
Нужны ли обществу департаменты здравоохранения?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:27 Ответить
Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 8708
показать весь комментарий
06.05.2020 15:27 Ответить
Володимир Зеленський є настільки слабкою політичною фігурою, що навіть його палкі прихильники не вірять, що він є Президентом, і в поточних проблемах продовжують звинувачувати V Президента України Петра Порошенка.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:33 Ответить
Так Порошенко до сих пор решает больше чем зебил и вполне возможно что совсем скоро снова будут президентские выборы и Порох снова станет президентом, так что пусть зебилы не отвыкают от Пороха
показать весь комментарий
06.05.2020 15:34 Ответить
Отлично подлизал. Просто великолепно! Только не быть больше Пертухе президентом. Нужно искать новое лицо. Петрусь - отработанный материал.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:39 Ответить
На жаль,до зебилов еще не дошло,поэтому может проголосуют за Мертвечука,али снова за Бубочку.А какая разница скажут.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:55 Ответить
Народ устал от старых номенклатурщиков. Ведь по сути на манеже уже 20-30 лет всё те же. Соевые пропагандоны тут рассказывают, что в Украине народ тупой и мерзкий (за одно это их не перевариваю), но предлагать вместо одних казнокрадов других, которые уже показали, как они руки рубят - полный паралич мозга.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:08 Ответить
Вы правы,после голосования 2019,до меня тоже дошло,что народ тупой,а судя по таким комментариям,еще и мерзкий.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:42 Ответить
Ну так у вас полна ВР новых лиц, которые имеют право на ощибку.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:05 Ответить
"У вас" - это у кого? Ты из какой страны?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:09 Ответить
у любителей зеленго цвета.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:26 Ответить
А, понятно. А ты - кацап. Докажи обратное.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:03 Ответить
методичку смени
показать весь комментарий
06.05.2020 18:04 Ответить
Кацап, таким пользуюсь.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:37 Ответить
Міністр охорони здоров'я Степанов каже, що «шокований» тим, що не виплачують 300% зарплати медикам. Скажу більше, ми всі шоковані міністром Степановим, який досі не знає, що лікарям не те, що 300% зарплати, а навіть 100% звичної зарплати не доплачують.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:28 Ответить
05.05.20 23:44 Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский
показать весь комментарий
06.05.2020 15:29 Ответить
дали буде....Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 5030
показать весь комментарий
06.05.2020 15:28 Ответить
Воруют. По ЗЕленому, аж ЗЕленый гай шумит.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:30 Ответить
Зеленський остаточно скинув маску. Саме він затвердив новий склад делегації на переговори в ТКГ (тимчасову контактну групу) в Мінську і затвердив Єрмака модератором.

По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.

Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.

Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.

Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.

Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.

Олександр ІВАНОВ

https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku
показать весь комментарий
06.05.2020 15:30 Ответить
Главное вовремя перевести стрелки и отморозиться.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:31 Ответить
Типа запустил дурочку....куры сдохли высылайте новый телескоп....
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Поручатор, *****.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Найцікавіше те, що фінансування медицини -- прерогатива й обов'язок державного, а не місцевих бюджетів. Це блаЗЄнські просто елегантно перекладають свою провину на місцеву владу. Але їх 73% баранів все це проковтнуть.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:02 Ответить
Та лікарі не отримають доплати.Ну може дехто показово.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
Поручайте лучше ваших поручат!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
Выгребли деньги у местных бюджетов,под предлогом борьбы с КВ.А теперь,когда у них на счетах пусто,требуют выплатить врачам 300% зарплаты. Кстати,там в бюджете СНБО,отложено 20 миллиардов гривен именно для таких случаев.Или они уже в Омане?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:16 Ответить
Что ни говорите, они там, на верху, все жирафы! Ибо доходят до них очевидные, прописные истины с задержкой как во времени, так и в пространстве! О том, что медиков на деньги кинут и пРезидент, и Ринит было понятно еще в марте, когда только началась пустая болтовня властей о необходимости оказания помощи врачам. А потом - как всегда Пётр кивает на Ивана, Иван кивает на Петра. Совсем как у соседей, будь они неладны. Что-то хорошее перенять - зась, а вот трусливое, бездумное и подобострастное отношение к начальству - это запросто. Взрослые памперсы по вам плачут, аж протекают.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:29 Ответить
а что ты лично сделал, чтоб медики получили эти надбавки???????? НЕФЕДОВ себе любимому, начислял 600% без каких либо проблем, а сдесь какие проблеммы?????????? ЗАСРАНЦИ
показать весь комментарий
06.05.2020 16:31 Ответить
Типа Шмыгаль не в курсе. Ну-ну!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:47 Ответить
 
 