Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателям ОГА организовать служебное расследование, почему на местах медики, работающие в больницах, где борются с коронавирусной инфекцией, не получили обещанную высокую зарплату.

Об этом глава правительства сказал на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Попрошу председателей областных государственных администраций провести соответствующие расследования по начислению заработной платы врачам, которые борются с коронавирусом. И по результатам служебных расследований вынести соответствующие дисциплинарные взыскания на руководителей департаментов здравоохранения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство собрало из областей информацию о потребностях на выплату заработной платы, но средств на это выделило значительно больше, однако врачи деньги не получили.

"Наш анализ показал, что не все департаменты здравоохранения сработали правильно в том, как работать с медицинскими учреждениями, как начислять эту заработную плату и в марте, и в апреле. Правительство свои обязательства выполнило и средства перечислены", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что медики должны получить заработанные средства и знать, что о них заботится.

Министр здравоохранения Максим Степанов 6 мая заверил, что все медицинские работники, которые в марте лечили пациентов с коронавирусной болезнью, должны получить 300% доплаты в полном объеме до конца этой недели.

