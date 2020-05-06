РУС
Новости
5 728 33

Рябошапка об открытом против него производстве: Это касается кредита жены, который она получила в 2016 году, производство бесперспективное

Рябошапка об открытом против него производстве: Это касается кредита жены, который она получила в 2016 году, производство бесперспективное

Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективным открытое в отношении него уголовное производство по недостоверному декларированию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производства и проверить информацию", - рассказал он.

По его словам, речь идет о заявлении "оскорбленного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял", - добавил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка

Автор: 

САП (2316) Рябошапка Руслан (409) Антикоррупционный суд (1281)
Топ комментарии
+2
і чому тебе не цікавить хатинка Зеленського в Криму?)
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
+1
Як там хатинка у Франції?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
+1
Чому в Україні як не Шевченко або Гончаренко- так якийсь або сєпар, або корумповане гівно. Хохли?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
главное-чтобы человек был.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Як там хатинка у Франції?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Як квартирка в Донецьку?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
і чому тебе не цікавить хатинка Зеленського в Криму?)
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
А що з нею? Його жінка офіційно працює у Франції на досить високій посаді.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:47 Ответить
Цікаво, більша ніж гетьманська вілла в Іспанії? )))
показать весь комментарий
06.05.2020 15:51 Ответить
Та ну - у рябошапки звичайна квартира, а не вілла. Не порівнюйте.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:26 Ответить
Так же как и вилла Зеленского в Италии...
показать весь комментарий
06.05.2020 22:28 Ответить
Чому в Україні як не Шевченко або Гончаренко- так якийсь або сєпар, або корумповане гівно. Хохли?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
Бо справжні патріоти повиїжджали по Гамерикам )
показать весь комментарий
06.05.2020 16:04 Ответить
Дебіл детектед.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:14 Ответить
По суті щось пробекай )
показать весь комментарий
06.05.2020 16:18 Ответить
Сраку в теплі тримаєш, тільки повчаєш здалеку, як нам тут жити. Гандон ти.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:20 Ответить
Ти ублюдок смердячий! Вас не вчити, а винищувати треба! Вогнем випалювати, паразитів совдепівських! Ти хто такий, бидло смердяче?! Здохни, ххахохляцьке лайно!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:23 Ответить
.::тільки в Україні засіли ось такі гамадрили минулого-«будеш повчати»! А хто вас буде повчати?! Ви ж крім курв нічого путнього не зробили за ці всі роки! Єдиний президент був-і то успішно просрали! Обрали уєграя президентом! Вас активами бити треба, рагулі ви тупі!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
«Гамерика» -це щоб принизити україномовність, показати мене селюком,на відміну від тебе «гарадскова»?))). Рагуль, ти відстав років на п'ятдесять!))) я тобі відкрию «Гамерику»-весь світ кудись «виїхав»! Дебіл ти совдепівський.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:21 Ответить
Чому такий патріот як ти, покинув Україну? Тільки пердиш постійно на Цензорі, гнида продажна.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:25 Ответить
Я сру на тебе! Ти тупе совдепівське сміття! Не твоя собача справа хто куди виїхав і чому! Ти, особисто, що зробив для України?! Срав не Цензорі і верещав «путін ввяді»? І це робить тебе патріотом?! Здохни краще-велику користь зробиш для України.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:29 Ответить
Вертайся назад, гімнюк, і працюй на Україну, яку ти ніби любиш.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:31 Ответить
Я срав тобі на голову, патц. Я вже повернувся, а тобі знову в Ізраїль пора.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:39 Ответить
Таких гандонів, як ти, вистачає. Порозповзалися по світі, як воші, і з розумними пиками повчають, що нам тут робити.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:42 Ответить
Міліони китайців, індусів, європейців всіх ґатунків «порозповзалися» по світу і із ніхто не звинувачує в браку «патріотизму»! Люди продовжують виїзджати і повертатись. Світ мобільний як ніколи! З Гвамерики до України летіти 9 годин і квиток доступний навіть студентам! І тільки в Україні зустрічаються совки, вилупки минулого режиму, котрі сидять в Інтернеті і за копійки від агресора поливають брудом країну проживання. Бхе! Сміття людьске. Я таке бидло на сході бачив. Жирне, бухе бидло скот.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:01 Ответить
А хто я не ми. Уде вас повчати як робити, дебіл ти?! Що ти знаєш?! Як красти і брати хабарі?! Що ще ви «знаєте»?! Хто вас навчить? Ваш «русскій брат»?-так у нього те саме! Бухають і крадуть! Ви повинні вчитись у нас! Ми живемо в країнах, де працює закон! Не не крадуть і не беруть хабарі! Тупе ти бидло. Я бачу вас кожний раз, коли буваю на сході-такі на базарах сидять.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:04 Ответить
...»мі тут нікаму нє нужні»- мичить таке бидло в любій країні світу. Совкове бидло і російської навіть не знає! Тикає пал цеп в магазині «ті что Па рускі нє панімаєш, нямчура?!» від всі блювати хочеться, коли я вас в Європі бачу в ваших куртяках з поясками і баб ваших жирних в беретах махрових. Скоти.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:09 Ответить
Ти свої тупі соєві шаблони залиш при собі, це вже всім набило оскому.
Справжні патріоти живуть в своїй країні і працюють їй на користь. А ти хочеш і рибку з'їсти і на х*й сісти. Вертайся і покажи всім, як треба жити.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:17 Ответить
Продав душу за ситний гамбургер?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:26 Ответить
Пшел нах, проксцаплений ублюдок.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:30 Ответить
Сейчас даже дело Шеремета перспективное.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:46 Ответить
вспомнилось тут:
-Это кому памятник ставят?
-Пушкину.
-Это тот, который "му-му" написал?
-Нет, "му-му" Тургеньев написал.
-Странно...., "му-му" Тургеньев написал, а памятник Пушкину ставят.......
показать весь комментарий
06.05.2020 16:05 Ответить
На Киевщине полиция со спецназом провели обыск у священника по делу Шеремета

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Рябошапка про відкрите проти нього провадження: Це стосується кредиту дружини, який вона отримала в 2016 році, провадження безперспективне - Цензор.НЕТ 9687https://inforesist.org/ua/na-kyyivshhyni-policziya-zi-specznazom-provely-obshuk-u-svyashhenyka-u-spravi-sheremeta/ Читать материал на украинском

Следователи Национальной полиции провели обыск у священника, который организовал в Киевской области реабилитационный центр для наркозависимых людей. Об этом в комментарии https://inforesist.org/goto/https://censor.net.ua/photo_news/3193701/delo_sheremeta_pravoohraniteli_prishli_s_obyskom_k_svyaschenniku_organizovavshemu_pod_kievom_reabilitatsionnyyi Цензор.НЕТ рассказал адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы отца Амвросия.
По словам правозащитника, вместе со следователями на место прибыл спецназ, бойцы которого «укладывали лицом в пол» всех присутствующих на территории ребцентра. Адвокат говорит, что следователи искали цифровые носители, оружие и взрывчатку, однако ничего из вышеперечисленного не нашли.
Вместе с тем адвокату стало известно о том, что следственные действия проводились в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако Татарченко не смог ответить, почему с обыском пришли именно к священнику.
«Обоснование проведения обыска в определении суда отсутствует», - отметил он.
Рябошапка про відкрите проти нього провадження: Це стосується кредиту дружини, який вона отримала в 2016 році, провадження безперспективне - Цензор.НЕТ 9687
Напомним, в апреле генеральный прокурор Ирина Венедиктова https://inforesist.org/venediktova-o-dele-sheremeta-cherez-dva-mesyacza-my-uvidim-kakoj-to-rezultat/ заявляла , что результат в расследовании дела Шеремета появится через два месяца.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:16 Ответить
Общество знает, чем занимаются прокуроры. И Руслан ничего не смог с этим сделать...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:18 Ответить
Рябошапка, это так затыкают рот.
За луценко даже не беруться, он сидит тихо со своими миллионами.
"Пламенный революционер" луцик як *босрался.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:06 Ответить
Это тебе не злочинна соэва влада, нефиг рот раскрывать
показать весь комментарий
06.05.2020 20:15 Ответить
 
 