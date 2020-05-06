Рябошапка об открытом против него производстве: Это касается кредита жены, который она получила в 2016 году, производство бесперспективное
Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективным открытое в отношении него уголовное производство по недостоверному декларированию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производства и проверить информацию", - рассказал он.
По его словам, речь идет о заявлении "оскорбленного уволенного прокурора Андрея Шевченко".
"Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял", - добавил Рябошапка.
Ранее сообщалось, что Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
