Рябошапка об открытом против него производстве: Это касается кредита жены, который она получила в 2016 году, производство бесперспективное

Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективным открытое в отношении него уголовное производство по недостоверному декларированию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производства и проверить информацию", - рассказал он.

По его словам, речь идет о заявлении "оскорбленного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял", - добавил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

