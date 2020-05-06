18 940 105
На борьбу с коронавирусом центр не дал нам "ни-хе-ра", - мэр Конотопа Семенихин
Мэр Конотопа Артем Семенихин говорит, что государство ничего не выделило городу для борьбы с коронавирусом.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
"100 процентов всех средств, которые идут на борьбу с коронавирусом, идут из местного бюджета. Центр не дал нам ни-хе-ра!" - сказал он.
По словам мэра, Конотоп уже выделил из городского бюджета на борьбу с коронавируса около 20 млн грн.
"Еще нас поддерживает агробизнес в лице ООО "Вітчизна". Есть, конечно, и мелкие бизнесмены, которые тоже присоединились, занимаются "волонтеркой". Маски, каски, в таком плане", - добавил Семенихин.
