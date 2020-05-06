На борьбу с коронавирусом центр не дал нам "ни-хе-ра", - мэр Конотопа Семенихин

Мэр Конотопа Артем Семенихин говорит, что государство ничего не выделило городу для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"100 процентов всех средств, которые идут на борьбу с коронавирусом, идут из местного бюджета. Центр не дал нам ни-хе-ра!" - сказал он.

По словам мэра, Конотоп уже выделил из городского бюджета на борьбу с коронавируса около 20 млн грн.

"Еще нас поддерживает агробизнес в лице ООО "Вітчизна". Есть, конечно, и мелкие бизнесмены, которые тоже присоединились, занимаются "волонтеркой". Маски, каски, в таком плане", - добавил Семенихин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - главный санврач Ляшко