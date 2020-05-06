РУС
На борьбу с коронавирусом центр не дал нам "ни-хе-ра", - мэр Конотопа Семенихин

На борьбу с коронавирусом центр не дал нам "ни-хе-ра", - мэр Конотопа Семенихин

Мэр Конотопа Артем Семенихин говорит, что государство ничего не выделило городу для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"100 процентов всех средств, которые идут на борьбу с коронавирусом, идут из местного бюджета. Центр не дал нам ни-хе-ра!" - сказал он.

По словам мэра, Конотоп уже выделил из городского бюджета на борьбу с коронавируса около 20 млн грн.

"Еще нас поддерживает агробизнес в лице ООО "Вітчизна". Есть, конечно, и мелкие бизнесмены, которые тоже присоединились, занимаются "волонтеркой". Маски, каски, в таком плане", - добавил Семенихин.

карантин (16729) Конотоп (133) Семенихин Артем (40) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+48
На боротьбу з коронавірусом центр не дав нам "ні-хє-ра", - мер Конотопа Семеніхін - Цензор.НЕТ 3158
показать весь комментарий
06.05.2020 15:59 Ответить
+46
Каг эта нихрена?!
Охвициальная безработица при Зеленскам выросла на 48%. Вотета успех, вотета уровень! Порошенко сокращал на 2-3%в год,а Зеленскай раз и за год увеличил на 48%. Вы думали он про НДС говорил на 40%увеличу? Не..
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
+41
потому что проголосовали год назад за НИ - ХЕ - РА, теперь и жрите это же!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
привлекут за ма-тю-ки
06.05.2020 17:35 Ответить
Ой, кто же все это сделал-то, а?)))
показать весь комментарий
06.05.2020 18:10 Ответить
Семеніхін також з когорти "будь- хто аби не Порошенко".
А те, що Європейська Солідарність нині по факту є єдиною правою, справжньою і дієвою прорухівською політичною силою в ******** Україні - він мовчить.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:07 Ответить
Ага, ага. Це, часом, не та Європейська солідарність, що дала голоси за продаж землі, яких забракло слугам-уродам?
показать весь комментарий
06.05.2020 22:21 Ответить
не продаж, а цивілізований ринок розпайованої орної землі,що в програмі партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» прямо записано: «Ключове завдання реформи сільського господарства - формування прозорого ринку землі. Це відкриє нові можливості для надходження інвестицій в аграрний сектор та активного виходу української продукції на міжнародні ринки» - https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_31_05_2019.pdf , стор.17
показать весь комментарий
07.05.2020 00:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 