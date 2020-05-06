РУС
Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк

В Украине с начала карантина безработным выплатили помощь на сумму почти 2,3 млрд грн.

Об этом сообщила на брифинге и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"С начала карантина оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн. Это примерно на 40% больше, чем помощь в прошлом году", - сказала Жовтяк.

По ее словам, с 12 марта в Госслужбе занятости зарегистрировано 166 000 новых безработных. Больше всего обращений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Читайте также: Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12%

Недавно Кабмин выделил 6 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 1,277 млрд грн направят на выплату помощи по безработице и 4,723 млрд - на выплаты по частичной безработице.

На время карантина минимальную помощь по безработице увеличили до 1000 грн.

Сейчас безработных должны регистрировать в первый день после подачи заявления. Выплаты должны назначать со дня регистрации.

С 24 апреля подать заявление для получения пособия по безработице можно на портале Дія.

На 4 мая в Украине официально зарегистрировано почти 457 000 безработных. Это на 48% больше, чем годом ранее.

Топ комментарии
+5
Когда выплатили? Где? Кто?, полагаю эти самые украинцы это "слуги народа"?
06.05.2020 15:48 Ответить
+5
Клован, ты не смох, ухади..******* Зе Палтава

Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк - Цензор.НЕТ 1594
06.05.2020 15:53 Ответить
+4
Зебилы, а почему при Зебиле безработица в Украине выросла в 2 раза?
06.05.2020 15:38 Ответить
Зебилы, а почему при Зебиле безработица в Украине выросла в 2 раза?
06.05.2020 15:38 Ответить
Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк - Цензор.НЕТ 8453
06.05.2020 15:42 Ответить
ПОПа=ВОВа
06.05.2020 15:46 Ответить
Правильно, ведь при Порошенко никакого коронавируса нигде не было!
06.05.2020 15:49 Ответить
А уявіть, якби на його місці був якийсь дебіл!
06.05.2020 15:50 Ответить
Так его же Зеленский придумал, шоб народ обдирать.
06.05.2020 15:51 Ответить
Зареєструвалося не більше 10% безробітних!
06.05.2020 15:47 Ответить
Когда выплатили? Где? Кто?, полагаю эти самые украинцы это "слуги народа"?
06.05.2020 15:48 Ответить
И у меня точно такой вопрос, уже писал, что пытаюсь помочь своей соседке получить пресловутую помощь, пока без пользы: не могу даже добиться, чтобы сказали, в какой срок, по каким правилам должны быть перечисления. Соседка звонит в колл-центр, ее спрашивают, а "как вы написали в заявлении, получать два раза или раз в месяц"? Она: "да хоть один раз заплатите, только скажите когда". И так уже полтора месяца! Теперь понимаю: в стране нет законов, у чиновников совести, да и страны, пожалуй, скоро не будет с этим перизедентом...
06.05.2020 16:04 Ответить
И все равно зеленому поверили. Главное узнали, что в стране 73% идиотов.
06.05.2020 20:11 Ответить
эту новость следует читать так - денег на ремонт дорог, на новые проекты, на улучшение инфраструктуры не будет.
06.05.2020 15:50 Ответить
+ не буде пенсій і бюджетних зарплат!
06.05.2020 15:52 Ответить
...бо гроші віддали віртуальним українцям
06.05.2020 16:12 Ответить
Вірити нашій статістиці..
🤔
06.05.2020 15:53 Ответить
Клован, ты не смох, ухади..******* Зе Палтава

Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк - Цензор.НЕТ 1594
06.05.2020 15:53 Ответить
"наш великий глава страны"...
06.05.2020 15:56 Ответить
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=695891634287245&id=398177864058625
06.05.2020 15:58 Ответить
Власть(любая, снова) заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
🤣
06.05.2020 15:55 Ответить
І десь там сидить один в обісраному памперсі...
06.05.2020 15:57 Ответить
Твоя влада це зробила!
06.05.2020 15:57 Ответить
 
 