Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк

В Украине с начала карантина безработным выплатили помощь на сумму почти 2,3 млрд грн.

Об этом сообщила на брифинге и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"С начала карантина оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн. Это примерно на 40% больше, чем помощь в прошлом году", - сказала Жовтяк.

По ее словам, с 12 марта в Госслужбе занятости зарегистрировано 166 000 новых безработных. Больше всего обращений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Недавно Кабмин выделил 6 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 1,277 млрд грн направят на выплату помощи по безработице и 4,723 млрд - на выплаты по частичной безработице.

На время карантина минимальную помощь по безработице увеличили до 1000 грн.

Сейчас безработных должны регистрировать в первый день после подачи заявления. Выплаты должны назначать со дня регистрации.

С 24 апреля подать заявление для получения пособия по безработице можно на портале Дія.

На 4 мая в Украине официально зарегистрировано почти 457 000 безработных. Это на 48% больше, чем годом ранее.