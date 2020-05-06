Кличко о причинах затоплений после дождей в Киеве: Стоковая канализация не обновлялась несколько десятилетий

В Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не обновляли десятилетиями.

об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-бриифинга.

"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации "Киеавтодор" работает в усиленном режиме. Возле проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и поблизости "Левобережной". Также коммунальные службы вновь совершат очистки стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже несет в стоки", - подчеркнул он.

По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.

"Но, не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую часть которых не обновляли десятилетиями. И они очень устарели", - отметил Кличко.

