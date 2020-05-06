Кличко о причинах затоплений после дождей в Киеве: Стоковая канализация не обновлялась несколько десятилетий
В Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не обновляли десятилетиями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-бриифинга.
"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации "Киеавтодор" работает в усиленном режиме. Возле проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и поблизости "Левобережной". Также коммунальные службы вновь совершат очистки стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже несет в стоки", - подчеркнул он.
По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.
"Но, не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую часть которых не обновляли десятилетиями. И они очень устарели", - отметил Кличко.
ось і знайшовся винний вірніше вона-посушлива весна.А баксьор тут ні прі дєлах.А ще падло,аж 800 км каналізації на якій грошей не вкрадеш. Ім ще й чистити треба..
Сколько км пидалик за шесть лет поменял?
А какое онг метро построил, напомните плиз, а то живу в Киеве и не помню таких строек
Судя по видео на ютубе там ещё работы очень много!
А живу на Шулявке - все счастье с шулявским мостом наблюдаю из окна, равно как и теперь еще и убитым Индустриальным мостом (тот, который ближайший от большевицкого в сторону Кардач, а не тот, который на Довженко и который Кличко радостно начал типа ремонтировать) необдуманным потоком транспорта. А ведь по нему толпа ломится вдоль скоростного трамвая - но там Уличко молодец, уже почти 2 года ломает мост на с. Сосниных
Ну, про Пивденный "мост постоянного ремонта" упоминать не надо?
Хотя, что-то там было то ли про стеклянный мост, то ли про что-то другое хрупкое для боксера
К подтопления можно добавить постоянные провала асфальта и гейзеры.
Було ж очевидно коли на Дорогожичах прибирали десяток дивнєприймачів та заміняли трьома що так буде
Сегодня та же песня.