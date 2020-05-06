РУС
Кличко о причинах затоплений после дождей в Киеве: Стоковая канализация не обновлялась несколько десятилетий

Кличко о причинах затоплений после дождей в Киеве: Стоковая канализация не обновлялась несколько десятилетий

В Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не обновляли десятилетиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-бриифинга.

"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации "Киеавтодор" работает в усиленном режиме. Возле проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и поблизости "Левобережной". Также коммунальные службы вновь совершат очистки стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже несет в стоки", - подчеркнул он.

По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.

"Но, не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую часть которых не обновляли десятилетиями. И они очень устарели", - отметил Кличко.

+14
5 июня 2014 года Виталий Кличко принял присягу мэра Киева.- это что за 6 лет пошел первый дождь?
06.05.2020 16:07 Ответить
+12
Ага ну как обычно вся вина на попередниках а боксер тут не при делах.))
06.05.2020 16:00 Ответить
+9
"а єсчьо, ми пазволілі пастроіть пару сотен нових дамов і таргових центров і врезаться у ту самую каналізацию.."
06.05.2020 16:00 Ответить
Мої підлеглі їхали під час того дощу в автівці, у якої колеса були під водою!
06.05.2020 15:59 Ответить
может СТОЧНАЯ?.....а не СТОКОВАЯ канализация...
06.05.2020 16:30 Ответить
А я це слово писав?
06.05.2020 16:30 Ответить
"а єсчьо, ми пазволілі пастроіть пару сотен нових дамов і таргових центров і врезаться у ту самую каналізацию.."
06.05.2020 16:00 Ответить
Скажите кто-нибудь этому ********, что канализация не программный продукт, сама обновиться не может. Ее надо обновлять
06.05.2020 17:24 Ответить
Ага ну как обычно вся вина на попередниках а боксер тут не при делах.))
06.05.2020 16:00 Ответить
А якщо би обрали слугу народу, то він усе виправить?
06.05.2020 16:03 Ответить
От, якби тебе...
06.05.2020 16:09 Ответить
Я себе не пропоную. Може тебе на цю посаду?
06.05.2020 16:10 Ответить
Ему некогда, он у нас строитель мостов и торговых центров!
06.05.2020 16:17 Ответить
А Черновецький тебе влаштовував?
06.05.2020 16:21 Ответить
После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни.

============================================
ось і знайшовся винний вірніше вона-посушлива весна.А баксьор тут ні прі дєлах.А ще падло,аж 800 км каналізації на якій грошей не вкрадеш. Ім ще й чистити треба..
06.05.2020 19:38 Ответить
ну, как бы на Дорогожичах глобальный ремонт эстакады - это уже "заслуга" чисто его, а не папередников!
06.05.2020 16:24 Ответить
Асфальтових доріжки теж його! Хоча я ставлюся нейтрально до нього.
06.05.2020 16:27 Ответить
Да, и разорвать при этом троллейбусное сообщение навсегда?
06.05.2020 16:32 Ответить
уяви собі!
06.05.2020 16:35 Ответить
5 июня 2014 года Виталий Кличко принял присягу мэра Киева.- это что за 6 лет пошел первый дождь?
06.05.2020 16:07 Ответить
Это вопрос приоритетов. При неограниченных деньгах можно и стоки перестроить, и дороги все отремонтировать, и метро на Троещину сделать, неговоря уже об остальном городе, и школы отремонтировать, и обновить жилищный фонд. Однако деньги имеют свойство заканчиваться, даже если не воруют, а не целевые расходы есть в любой стране, даже увы у нас. Ну и кроме того не забывайте что ремонтировать стоки это как правило означает перекрытие дорог на длительный срок, и первыми бы возмущались жители и владельцы бизнесов насчет неудобств и кричали бы что это все делается для отмывание денег
06.05.2020 17:32 Ответить
Не менялось, согласен.
Сколько км пидалик за шесть лет поменял?
06.05.2020 16:10 Ответить
А куда же сам кличко смотрел уже сколько лет? Уже вроде как попередников и обвинить то не получится, сам был во власти.
06.05.2020 16:10 Ответить
Апять весенніє дАжді внЄзапнА прішлі...
06.05.2020 16:11 Ответить
Не будем забывать что ливневки не обновляли десятилетия. Так а что мешало это сделать за 6 лет при Кличко?
06.05.2020 16:14 Ответить
Відсутність грошей. Якщо ви не забули, то з приходом Зе з бюджету Києва забрали значну суму!
06.05.2020 16:16 Ответить
Допустим но это 1 год, а 5 лет при Пете что мешало?
06.05.2020 16:18 Ответить
Теж гроші, бо будував мости та метро, які з'їдали усі гроші.
06.05.2020 16:23 Ответить
ну, с мостами правда - не сложилось у Кличко с мотами: все, за которые взялся, испортил
А какое онг метро построил, напомните плиз, а то живу в Киеве и не помню таких строек
06.05.2020 16:26 Ответить
Закінчують метро на Виноградар. Не знали? А ще міст Подільско-Воскресенській міст є частиною метро... Не знали? Ви точно киянин?
06.05.2020 16:29 Ответить
Заканчивают метро на Виноградарь когда ??? В каком году скажите ?
Судя по видео на ютубе там ещё работы очень много!
06.05.2020 17:45 Ответить
а що, киянине, у Кличка не склалося з мостами? Новий асфальт не помічаєм у місті?
06.05.2020 16:32 Ответить
Там, де велодоріжки є новий асфальт, а порепаних доріг у Києві значно більше. Порівняйте з Черніговим і здивуєтеся.
06.05.2020 16:35 Ответить
отвечу обоим сомневающимся: живу не на Виноградаре и поэтому про подольский мост как часть какого-то метро даже не подозревал. Хотя, когда Кличко достроит, тогда поговорим.
А живу на Шулявке - все счастье с шулявским мостом наблюдаю из окна, равно как и теперь еще и убитым Индустриальным мостом (тот, который ближайший от большевицкого в сторону Кардач, а не тот, который на Довженко и который Кличко радостно начал типа ремонтировать) необдуманным потоком транспорта. А ведь по нему толпа ломится вдоль скоростного трамвая - но там Уличко молодец, уже почти 2 года ломает мост на с. Сосниных
Ну, про Пивденный "мост постоянного ремонта" упоминать не надо?

Хотя, что-то там было то ли про стеклянный мост, то ли про что-то другое хрупкое для боксера
06.05.2020 17:49 Ответить
Деньги на более попсовые и менее важные вещи находились все 5 лет.

К подтопления можно добавить постоянные провала асфальта и гейзеры.
06.05.2020 16:32 Ответить
5 лет из этих десятилетий уже рулит Кличко!
06.05.2020 16:16 Ответить
Пардон, 6 лет!
06.05.2020 16:26 Ответить
Володя,так и дороги,мосты,и вся инфраструктура не оновлюеться протягом десятиріч.Все разворовывается. Вот и начни восстанавливать,что бы тебя люди добрым словом потом вспоминали,не как мастера фразеологических оборотов.
06.05.2020 16:16 Ответить
Какое такое затопление?Сделали из Киева прям Венецию.
06.05.2020 16:18 Ответить
А зачем тогда мэр нужен? На велике кататся каждый может!
06.05.2020 16:22 Ответить
Ретельніше треба було обирати підрядників та проектантів Лєвобережної та Дорогожичів.
Було ж очевидно коли на Дорогожичах прибирали десяток дивнєприймачів та заміняли трьома що так буде
06.05.2020 16:30 Ответить
Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть - Цензор.НЕТ 8785
06.05.2020 16:36 Ответить
Нема грошей, щоби зробити стічну каналізацію. Але зате є дозволи на забудову паркових зон. Так, може, однією з умов надання отих дозволів зробити ремонт цієї самої каналізації? Відремонтував 100км - будем розглядати, не відремонтував... Приблизно так. Можливо, придумайте якийсь інший метод вирішення проблеми. А спирати на папєрєдніків - то найлегше.
06.05.2020 17:49 Ответить
Боксер тонко намекнул, что его надо переизбрать еще на один срок.
06.05.2020 18:48 Ответить
"...не обновлялась несколько десятилетий" - результат ринкових реформ Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка та Зеленського... І так - скрізь по всій інфраструктурі...
06.05.2020 19:18 Ответить
Зато евровиденье провел))
06.05.2020 19:18 Ответить
Так обновите. После каждого дождя слышим одно и то же. В 2016 на Евровидение полгода вылизывали весь район м Левобережная. В 2017 году там все затопило после дождя.Что же тогда делали там в 2016?
Сегодня та же песня.
06.05.2020 19:24 Ответить
А может её просто дожди не пробивали с прошлой осени - вот и набилось мусора?
06.05.2020 20:40 Ответить
Значить - ніколи не бачив: як напередодні дощових періодів чиститься зливова каналізація...
07.05.2020 08:31 Ответить
 
 