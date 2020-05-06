В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине появится лаборатория, где будет проводиться разработка вакцин.
Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня разработка вакцин в Украине не ведется", - заявил Ляшко.
Отвечая на вопрос, откликнулся ли кто-то на предложение Зеленского об 1 млн долл. за разработку вакцины от коронавируса главный санврач рассказал: "Нам ответила и Академия наук, и Академия медицинских наук с определенным перечнем проблем, почему они не могут взяться за разработку вакцины против коронавирусной болезни. Например, Академия медицинских наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования. Еще до начала эпидемии я разговаривал с президентом Академии медицинских наук, а также с директором Института эпидемиологии им. Громашевского. И мы приняли тогда общее решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику. В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов".
