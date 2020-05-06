РУС
В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко

В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине появится лаборатория, где будет проводиться разработка вакцин.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня разработка вакцин в Украине не ведется", - заявил Ляшко.

Отвечая на вопрос, откликнулся ли кто-то на предложение Зеленского об 1 млн долл. за разработку вакцины от коронавируса главный санврач рассказал: "Нам ответила и Академия наук, и Академия медицинских наук с определенным перечнем проблем, почему они не могут взяться за разработку вакцины против коронавирусной болезни. Например, Академия медицинских наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования. Еще до начала эпидемии я разговаривал с президентом Академии медицинских наук, а также с директором Института эпидемиологии им. Громашевского. И мы приняли тогда общее решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику. В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов".

Автор: 

+8
ЭТО ПЗДЦ !!! Мы решили построить соответствующую лабораторию)))))))))))))))))

06.05.2020 16:02
06.05.2020 16:02
+7
Вчора ще розробляли, а сьогодні вже ні. Дива.
06.05.2020 16:03
+6
Все в них в майбутньому.Будуть ще довго розповідати казочки.Але багато хто,в це вірить.
06.05.2020 16:01
Гроші надрукуєте?
06.05.2020 16:00
В Национальную лабораторию Танзании тайком сдали образцы от козы, овцы и папайи, и в них выявили коронавирус. Президент подозревает саботаж среди работников и плохое качество импортных тестов.

https://thebabel.com.ua/ru/hell/42950-v-tanzanii-koronavirus-nashli-u-kozy-i-papayi-a-prezident-prizyvaet-lechitsya-travami
06.05.2020 16:06
ДА ЭТО ВЕЗДЕ ТАКИЕ ТЭСТЫ. НАДО Ж ОПРАВДАТЬ ПАНИКУ И ДУРАНТИНЫ.
06.05.2020 16:10
Ляшко не розуміє що навіть якщо ми винайдемо вакцину нам немає де її виробляти! В Україні немає заводу з виробництва вакцин і тому всі дослідження не мають сенсу! Вже 28 років гостро стоїть питання будівництво заводу з виробництва вакцин! Поки немає заводу всі наші дослідження це ідіотська трата коштів! Нашу вакцину ніхто за кордоном робити не буде, там свої розроблені вакцини за які вони отримують прибутки як власники авторського права, а робити нашу вакцину і віддавати нам гроші як розробникам - ну таких дурних немає!
06.05.2020 16:11
Все в них в майбутньому.Будуть ще довго розповідати казочки.Але багато хто,в це вірить.
06.05.2020 16:01
Грандиозный распил денег наментился
06.05.2020 16:01
НАВЕРНОЕ МОЖНО ПРОДАТЬ КАК И МАСКИ ИЗ ГОСРЕЗЕРВА ???
В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1322
06.05.2020 16:04
Ляшко, вы в них будете разрабатывать вирусы, как в Ухане. Китайские товарищи подсобят. Вам явно карантинить население понравилось.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:18
хто мы ? Порошенко 7
06.05.2020 16:01
Всё правильно: чтоб купить где нибудь продукты к завтраку, вначале нужно построить магазин!
06.05.2020 16:02
ЭТО ПЗДЦ !!! Мы решили построить соответствующую лабораторию)))))))))))))))))

В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4739
06.05.2020 16:02
Вчора ще розробляли, а сьогодні вже ні. Дива.
06.05.2020 16:03
...В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов".
------------------------------------------------------------------------------------
Що означає "ми" у його словах? Особисто Ляшко нічого не вміє розробляти!
------------------------------------------------------------------------------------
Що означає "ми" у його словах? Особисто Ляшко нічого не вміє розробляти!
06.05.2020 16:08
В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8857
06.05.2020 16:10
Поганий гумор!
06.05.2020 16:12
Заграница смеется ,не с его юмора,а с игры на рояле.Ну,а з.******** остаеться только плакать.
06.05.2020 16:21
************.... ((
В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8878
06.05.2020 16:37
Зная как вы строите то мы и состаримся пока дождемся
06.05.2020 16:10
Зная как вы строите то мы и состаримся пока дождемся
Нет, будет жить вечно ))))
06.05.2020 21:41
А відповідний закон, який дозволяє дослідницькі дії у сфері медицини є в нас
06.05.2020 16:11
а в Україні взагалі хоч шось "вєдьоца"?
06.05.2020 16:11
Зебіли ведуться на Сватів і Голобородька!
06.05.2020 16:12
а чи не варто було б весь цей інститут з тією новою лабою винести за межі міста десь подалі?
щоб хоч кілометр санзони, колючим дротом огородженої...
ато то мало лі шо...
06.05.2020 16:13
Український центр "Миротворець" 7 квітня https://myrotvorets.center/1444868-zvernennya-centru-mirotvorec-do-radi/ звернувся до українських правоохоронців із таким зверненням:
"25 лютого 2019 року офіцер російських спецслужб Пінчук Андрій Юрійович, після узгодження з поки невідомими особами, дав безпосередню вказівку фактичного власника кріптобіржи WEX і бойовику "ДНР" Хавченку Дмитру Васильовичу періодично виводити з криптовалюти в готівкову форму значні суми грошей з метою подальшої їх передачі за наявними каналами для фінансування передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. З огляду на те, що зазначені дії російських спецслужб несуть загрозу національній безпеці України, інформуємо вас для прийняття подальших невідкладних рішень".
У своєму зверненні "Миротворець" посилається на https://www.youtube.com/watch?v=d-ck-jg6tiw зламане листування екс-бойовика "ДНР" Дмитра Хавченка, керівника кримського відділення "Союзу добровольців Донбасу". В ході розслідування з'ясувалося, що Хавченко тісно пов'язаний із Олександром Бородаєм, який, у свою чергу, займався піаром Костянтина Малофєєва, а після вторгнення в Україну його було проголошено "прем'єр-міністром ДНР".https://www.5.ua/polityka/perekhoplene-lystuvannia-kampaniia-zelenskoho-finansuvalasia-liudmy-malofieieva-i-surkova-rozsliduvannia-zmi-190726.html
06.05.2020 16:13
Дурень думкою багатіє.....
06.05.2020 16:13
ЗЕ обіцяв мільон баксів за ліки чи вакцину,нє?
🤣
🤣
06.05.2020 16:17
Так оно,все и оформит,на Зе-Ленку.
06.05.2020 16:22
Зе-лох.Они маски продали и подняли влегкую не один миллион и теперь смеются над зеленым бабуином.Вакцина..Ну придумал же.42 годика,а мозг тринадцатилетнего.
06.05.2020 16:29
Гребаный совок.
Вакцина - коммерческий продукт, разрабатывается частными фирмами которые вкладывают десятки миллионов. Схерали в Украине должно быть на шее у государства?
06.05.2020 16:19
може хоч вакцину від кору винайдуть нарешті
краще нехай спускають гроші на науку ніж на банкети з голими дівками та коксом
06.05.2020 16:54
на какую науку? Раззработка и производство вакцин - это не наука, а процесс который отлажен во всем мире и есть куча специализированных частных контор которые это умеют делать. Зачем изобретать колесо?
И какая наука - академики которые за 5 копеек рекламируют профтеазид или подобный фуфломицин? им денег давать без толку, они отстали от современных технологий лет на 30.
06.05.2020 17:04
Зачем открывать новые лаборатории? А американские в Украине зачем?
06.05.2020 16:45
Наступний вірус буде зваться Київський або Со-21
Це якщо бабки не сп.дять
06.05.2020 16:52
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
06.05.2020 16:59
Може треба було спершу створити яку лабораторію для тестування медрехворматорів?

В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9981
06.05.2020 17:16
Ляшко хоча би щось робить ...
Доктор Смерть Супрун,як відомо,довіряла виключно американським лікам..
це природньо для американської громадянки з американською медичною страховкою
06.05.2020 18:32 Ответить
Ляшко в основному "звучить". Щось робити реально йому просто нічим - і після численних нищівно-переможних революццій, і, тим паче, після медрехворми, спрямованої на їх максимально економне самозакріплення. Супрун не американські ліки проштовхувала (до тих ліків претензій ніяких немає, крім ціни), а систему самострахування лохів на рівному имісці. При чому навіть не "обамо-популістську", а вільну та самоліберальну. Як вона зараз спрацювала в Штатах, добре видно на динаміці прогнозів рівня "ефективності" коронавірусу, які самими ж американцями два дні тому посунулися у бік 130+ тисяч смертельних випадків до 4 серпня...
06.05.2020 23:39 Ответить
незачем лабу от ковид стоить .
разработка это очень дорого.
дешевле купить готовое.
06.05.2020 17:23 Ответить
Так, щось я не зрозумів. ********** заявляв що вже ведеться і навіть якісь випробування почались.
06.05.2020 18:03 Ответить
В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко

В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6261
06.05.2020 18:29 Ответить
так, минуточку... А чем же тогда занимается сто-пицот биолабораторий ЦРУ?
06.05.2020 21:24 Ответить
 
 