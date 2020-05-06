РУС
Новости
Полицейского и его товарища, грабивших и избивавших прохожих в Харькове, будут судить, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУ Национальной полиции в Харьковской области и его гражданского сообщника. Их обвиняют в открытом похищении чужого имущества, соединенное с насилием и нападением с целью завладения чужим имуществом (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что полицейский со своим товарищем в октябре и ноябре 2019 ограбили двух человек. Первым пострадавшим стал 52-летний местный житель. Около 6 утра подозреваемые напали на него возле одного из многоквартирных домов. Избив мужчину обвиняемые забрали у него мобильный телефон, банковские карточки, наличные, а также удостоверение ветерана труда.

Через несколько недель произошло очередное ограбление. На этот раз, в 3 часа ночи избили 38-летнего мужчину. После нападения обвиняемые забрали документы, серебряный браслет, золотую цепочку, часы и карманные деньги. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носовой кости. Все награбленное нападающие делили пополам.

11 ноября 2019 по ходатайству следователей ГБР подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

избиение (9866) ограбление (1372) Харьков (7752) ГБР (3216)
+4
Вот так нас защищают полицейские, по словам Авакова. Нам оружие и закон о самообороне не нужен, по его словам. И вообще Украина единственная страна в Европе без закона о самообороне и оружии. Впереди планеты всей(с). Берут со всего мира только для себя.
06.05.2020 16:37 Ответить
+2
За что ?
06.05.2020 16:17 Ответить
+1
вот мне просто интересно как эта курка мусорская отсидела время до суда в сизо … в курятник его загнали сразу или отпетлял через козлятник ?
06.05.2020 16:20 Ответить
Возникает закономерный вопрос зачем разогнали предыдущий состав полиции, обозвав это реформой, а самое главное напрашивается вывод, что в будущем реформы разных направлений приводят только к отрицательному результату. Единственная успешная реформа - внедрение ЗНО в образовании да и та внедрялась не постмайданной властью. Пора прекратить разрушение Украины, которое проводит запад.
06.05.2020 16:22 Ответить
Это не запад ввобдит все это. Посмотрите кто был у власти, и куда они в 14м удрали.
Когда развалился ссср, у кгбшников была задача разуверить людей в демократии как таковой, и сделали пародию на демократию, на територии постсовка.
06.05.2020 16:38 Ответить
да-да. Запад, соросята і МВФ....
Зебіл детектед
06.05.2020 17:01 Ответить
И грантоеды. Они вроде были виноваты во всём плохом у дякулы.
06.05.2020 21:53 Ответить
Приплыли!
06.05.2020 16:28 Ответить
зато землю продали
06.05.2020 17:02 Ответить
та навіть не продали, а скоріше подарували
06.05.2020 17:02 Ответить
Это Харьков, ***, здесь полицаи не подчиняются Авакову, они под Гепой
07.05.2020 09:24 Ответить
какие мелочи...
Надо отпустить или обменять
06.05.2020 17:34 Ответить
Элита патрульной полюции - наркоманы, грабители, уничтожители служебного транспорта, бухари, стрелки по пассажирам и давители бабушек, на переходе. Грузыняки, Эка и Хатия, привет вам и большое спасибо, за "реформу". А теперь можете банить, я все сказал и недавно там был.
06.05.2020 18:45 Ответить
 
 