Полицейского и его товарища, грабивших и избивавших прохожих в Харькове, будут судить, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУ Национальной полиции в Харьковской области и его гражданского сообщника. Их обвиняют в открытом похищении чужого имущества, соединенное с насилием и нападением с целью завладения чужим имуществом (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что полицейский со своим товарищем в октябре и ноябре 2019 ограбили двух человек. Первым пострадавшим стал 52-летний местный житель. Около 6 утра подозреваемые напали на него возле одного из многоквартирных домов. Избив мужчину обвиняемые забрали у него мобильный телефон, банковские карточки, наличные, а также удостоверение ветерана труда.

Через несколько недель произошло очередное ограбление. На этот раз, в 3 часа ночи избили 38-летнего мужчину. После нападения обвиняемые забрали документы, серебряный браслет, золотую цепочку, часы и карманные деньги. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носовой кости. Все награбленное нападающие делили пополам.

11 ноября 2019 по ходатайству следователей ГБР подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не могу давать указания следователям, - Бабиков