Больше всего детей заразилось коронавирусом в Черновицкой области и Киеве, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Центр общественного здоровья при МОЗ Украины обнародовал информацию об инфицировании детей коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ЦОЗ.

В сообщении отмечается: "Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет - 211. Выздоровел 31 ребенок.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:

Черновицкой области - 177. Из них выздоровели 29;

Киеве - 102. Из них выздоровели 2,

Киевской области - 86. Из них выздоровели 5,

Ривненской области - 55. Из них выздоровели 2,

Тернопольской области - 61. Из них выздоровели 12.

Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19. Из этого количества 137 детей выздоровели".

В ЦОЗ отметили: "Трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты. У пяти - сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако, тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.

Дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендации по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни".

