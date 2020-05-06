Тестирование под угрозой - лаборатории не справляются с объемами проверок на COVID-19

Вирусологические лаборатории в разных регионах Украины сообщают о перегруженности и невозможности проводить необходимое количество тестирований на коронавирус.

В частности, в Житомире главный санитарный врач области направил в местные больницы письмо, в котором сообщил, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать материалы для ПЦР исследований, - сообщает LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение принято из-за того, что лаборатория загружена на 8-9 дней вперед и не имеет возможности хранить пробы с подозрениями на коронавирус, - говорится в документе. Исключения будут делать только для детей и тяжелобольных пациентов.

Ранее о том, что не хватает лабораторий для проведения тестирований на коронавирус, сообщали и в столице. "Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже неединичные случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем о том, что нужно как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", - цитирует главу комиссии Ктвськои горсовета с вопросам здравоохранения Олега Гелевея "Суспільне". Он также отметил, что в столице катастрофически не хватает ПЦР-тестов, а власть опаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней.

Критическая ситуация с тестированием делает карантинные меры неэффективными и опасными для экономики. Это отмечает пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV он заявил, что Украина должна делать не менее 30 000 тестирований в сутки.

"Простестованы за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирусной болезнью в Украине - чуть больше 100 000. За вчерашний день протестированы 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - отметил Петр Порошенко.

"Нам надо делать 30 тысяч тестов в сутки, мы делаем 4 тысячи. Это либо ложь и этих тестов нет, и мы на сегодняшний день издеваемся над врачами, над пациентами. Сегодня мы имеем вообще ужасный случай, когда родители онкобольных детей обратились в фонд "Теблеточки", который очень известен и имеет высокий уровень доверия, потому что родителям онкобольных детей предложили, чтобы они из собственного кармана заплатили за тестирование их детей", - сообщил Петр Порошенко.

"150 миллионов гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки с тестированием. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", - отмечает пятый Президент.

"Мы должны объединиться для того, чтобы пациент с подозрением, с болезнью, который обратился к семейному врачу, к врачу скорой, в больницу, он гарантированно и быстро был протестирован. Сейчас этого нет, горячими линиями, а не лабораториями и тестами, здесь не спасешь ситуацию", - убежден Петр Порошенко.