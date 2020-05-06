РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5233 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 572 75

Тестирование под угрозой - лаборатории не справляются с объемами проверок на COVID-19

Тестирование под угрозой - лаборатории не справляются с объемами проверок на COVID-19

Вирусологические лаборатории в разных регионах Украины сообщают о перегруженности и невозможности проводить необходимое количество тестирований на коронавирус.

В частности, в Житомире главный санитарный врач области направил в местные больницы письмо, в котором сообщил, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать материалы для ПЦР исследований, - сообщает LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение принято из-за того, что лаборатория загружена на 8-9 дней вперед и не имеет возможности хранить пробы с подозрениями на коронавирус, - говорится в документе. Исключения будут делать только для детей и тяжелобольных пациентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В общежитии Житомира зафиксирована вспышка COVID-19, люди изолированы, проверяются контакты заболевших

Ранее о том, что не хватает лабораторий для проведения тестирований на коронавирус, сообщали и в столице. "Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже неединичные случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем о том, что нужно как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", - цитирует главу комиссии Ктвськои горсовета с вопросам здравоохранения Олега Гелевея "Суспільне". Он также отметил, что в столице катастрофически не хватает ПЦР-тестов, а власть опаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней.

Критическая ситуация с тестированием делает карантинные меры неэффективными и опасными для экономики. Это отмечает пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV он заявил, что Украина должна делать не менее 30 000 тестирований в сутки.

"Простестованы за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирусной болезнью в Украине - чуть больше 100 000. За вчерашний день протестированы 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - отметил Петр Порошенко.

"Нам надо делать 30 тысяч тестов в сутки, мы делаем 4 тысячи. Это либо ложь и этих тестов нет, и мы на сегодняшний день издеваемся над врачами, над пациентами. Сегодня мы имеем вообще ужасный случай, когда родители онкобольных детей обратились в фонд "Теблеточки", который очень известен и имеет высокий уровень доверия, потому что родителям онкобольных детей предложили, чтобы они из собственного кармана заплатили за тестирование их детей", - сообщил Петр Порошенко.

"150 миллионов гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки с тестированием. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", - отмечает пятый Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко

"Мы должны объединиться для того, чтобы пациент с подозрением, с болезнью, который обратился к семейному врачу, к врачу скорой, в больницу, он гарантированно и быстро был протестирован. Сейчас этого нет, горячими линиями, а не лабораториями и тестами, здесь не спасешь ситуацию", - убежден Петр Порошенко.

Автор: 

Житомир (701) карантин (16729) КГГА (3008) Киев (26150) Порошенко Петр (19656) тест (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Житомирская область (1440)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Порох то купит,а нахрена,нам тогда,твоя Бубочка?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:39 Ответить
+10
Пете не просто требует, он готов закупить за свои и оборудование и нормальные тесты для него. У нас самое низкое количество тестов на 100000 человек населения в Европе. Мы не знаем и не понимаем реальную картину эпидемии в стране.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
+6
Статистику будем понижать? Или как?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статистику будем понижать? Или как?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:19 Ответить
В Білорусі пішли далі.
просто обмежили кількість тестів о 9 травня
показать весь комментарий
06.05.2020 18:33 Ответить
А навіщо воно потрібне взагалі? Щоби паніку наганяти? Тестувати треба тих, хто прийшов до лікарні з симптомами захворювання. Крапка. Нехай у піпла виробляється колективний імунітет. Як і стосовно інших вірусів. Все решта - це розкрутка психозу й "реклама" ко-вірусу, який на новітню чуму явно не тягне.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:08 Ответить
погоджуєшся на півмільйона смертей українців вже цього року ?
Горбатько,маєш гарантії,що не попадеш у їх число ?

гарантії у тому,що в реалі ти не в Україні,а десь під Санкт-Пєтєрбургом ?
показать весь комментарий
06.05.2020 20:26 Ответить
В #России за последнюю неделю 3 врачей выпали из окна. Двое умерли и еще один находится в критическом состоянии. Всех их объединяет то, что они критиковали правящую в России банду #Путина из-за кризиса в связи с #коронавирусом, сообщает АР.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:19 Ответить
Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 2560
показать весь комментарий
06.05.2020 17:17 Ответить
Ну вот, а Петя требует увеличить количество тестов в 10 раз, да тут даже с теми что делают уже зашиваются лаборатории.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:22 Ответить
Тобі можна не проводити - і так зрозуміло, що ти - зелох.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:24 Ответить
Обычный популизм, как и с выплатами врачам. И ладно бы еще разделили но предлагают уравниловку, одна медсестра пролежит неделю в реанимации а у другой даже температуры не будет, обе получат по 200 тыс.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:25 Ответить
Так Порох сказал,что ,если не справляются,он еще закупит лаборатории.А Зевава в это время пообещало очередной видосик.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:25 Ответить
Так пусть закупит, кто мешает, и заодно прикупит тех кто в этих лабораториях будет работать, найдет помещения, реактивы и прочее.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:28 Ответить
Порох то купит,а нахрена,нам тогда,твоя Бубочка?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:39 Ответить
Пете не просто требует, он готов закупить за свои и оборудование и нормальные тесты для него. У нас самое низкое количество тестов на 100000 человек населения в Европе. Мы не знаем и не понимаем реальную картину эпидемии в стране.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
А клоуни типу Ари Брауна, кричать про припинення карантину
показать весь комментарий
06.05.2020 16:56 Ответить
У них нет теперь другого выбора -- народ на пределе и даже уже за пределом. Чтобы такого не было, нужно было еще в начале марта делать много тестов, чтобы понимать реальную картину. Особенно возвращающимся из-за границы. И вводить карантин не сразу в самой жесткой форме, а по конкретной ситуации и по регионам. И тогда не было бы такой задницы у народа, как сейчас. Но это не про зеленую пошесть.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:04 Ответить
Клоуни - це ті, хто обзивають клоунами притомних людей і нагнітають психоз.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:09 Ответить
https://censor.net/user/330281 Клоун повинен бігати по сцені, а притомні люди працювати на себе і платити податки і по неділях можуть на якогось клоуна сходити на концерт. Не може бути навпаки. Не забуть протерти клавіші піаніно, що хтось нічого не підхопив
показать весь комментарий
07.05.2020 00:19 Ответить
А Зевласть специально снижает количество анализов,чтобы показать снижение заболеваний и в результате эффективность своей работы.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:00 Ответить
Правду сказала Меркель и премьер Великобритании. Переболеют от 60 до 80%.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:09 Ответить
Думаю реальная картина в стране полностью созвучна картине и в других странах. В целом число зараженных не превышает и процента от численности населения.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:08 Ответить
Никто не знает точно абсолютно ничего. Нет данных.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:12 Ответить
Вот пусть Петя закатит рукава и идет делает тесты.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:14 Ответить
А нахрена тогда эта никчемная власть с бубочкой во главе?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:20 Ответить
Ой,хватит трындеть. Забыли ,что Пете те же самые обвинения предъявляли и ещё похлеще.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:38 Ответить
Врешь. Результат за окном.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:41 Ответить
ну якщо робити так як на фото - вручну піпеткою по колбах розприскувать, то звісно зашиються.
Де автоматичне обладнання?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:06 Ответить
І це ще не почали проводити масове тестування...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:23 Ответить
В Национальную лабораторию Танзании тайком сдали образцы от козы, овцы и папайи, и в них выявили коронавирус. Президент подозревает саботаж среди работников и плохое качество импортных тестов.

https://thebabel.com.ua/ru/hell/42950-v-tanzanii-koronavirus-nashli-u-kozy-i-papayi-a-prezident-prizyvaet-lechitsya-travami
показать весь комментарий
06.05.2020 16:24 Ответить
Это Бубочка,Мертвечук сдали,а кто такой папайя?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:01 Ответить
Герега это.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:07 Ответить
якщо залити туди пива, то тож може щось покаже - але нащо це робити?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:07 Ответить
А я вірю Степанову, який говорить, що сам справиться.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:55 Ответить
Потому шо - ХВАТИТ ЖЛОБСТВОВАТЬ И ВСЕ ГРЕБСТИ ПОД СЕБЯ
Должна работать частная медицина и частные лаборатории
Законом разрешить открывать частные кабинеты дипломированным врачам в своих домах при наличии 50 кВ м свободной площади , пусть врачи дополнительно зарабатывают ЧАСТНОЙ практикой . А не попадают в какие то проблемы с арендой
показать весь комментарий
06.05.2020 16:56 Ответить
Юляно Джорджевно, це ви?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:58 Ответить
Читайте Собачье сердце про профессора Преображенского- как то частная практика ему не помешала создать зебобика ТИПА ВАС 😀😀😀
показать весь комментарий
06.05.2020 17:00 Ответить
Точно! Ви!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:02 Ответить
..ПС )))) Але ж проФФесор створив *кловуна * з ПЕСика !?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:55 Ответить
Пєця шо, бубочкини відосіки не дивиться?
у нас всьо харашо!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:57 Ответить
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
показать весь комментарий
06.05.2020 16:57 Ответить
)))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
06.05.2020 16:58 Ответить
Им нужно чтобы выжили самые умные 8%.
В Черновцах все идет по плану.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:59 Ответить
зебіли мімікрірують - нова методичка надійшла?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:09 Ответить
уточнюю порохоботи внаслідок набутої тупості від зомбування Пєтєю Підгрують ольгінським ботам..
показать весь комментарий
06.05.2020 18:50 Ответить
У руля государства несостоятельные, ничтожные личности, это очевидно всем. У зебилов нет ума даже спрогнозировать развитие ситуации с к-вирусом, тем более, закупить нужное для борьбы с ним.
Шмарклю надо менять, пока не поздно.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:00 Ответить
шмарклю на Баригу?) а Чом не на Юлєчку,Яка неавно чарівним чином перетворилася з Жабки -бомжа на Багату принцесу?))
показать весь комментарий
06.05.2020 18:36 Ответить
А правда, давайте обратимся к главному специалисту по анализам Пете...у него есть дрессированые порохоботы которые москаля по буквам на цензоре чуют, а тут какие та анализы....
показать весь комментарий
06.05.2020 17:01 Ответить
и если за Петю то на принудительную обсервацию?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:06 Ответить
A chm, mordwne, tbi Ptro ne dohdyw? Nwzhe tki korsni sanktciyi ne dowpodby?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:27 Ответить
Очень просто!
Тест включает в себя один вопрос - "За кого голосовал?"
Дешево и сердито.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:05 Ответить
Та шо ви таке кажете, всі зелені міністри ще з лютого трубили, що Україна найкраще в Європі готова до епідемії! Чи то біла просто чергова серія "солги народу"? Бо я вже заплутався)))
показать весь комментарий
06.05.2020 17:03 Ответить
Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 8458

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 5933

https://ibigdan.livejournal.com/25020863.html
показать весь комментарий
06.05.2020 17:10 Ответить
Ну то ж кожен район би мав власну лабораторію коли в метрополії таких нема навіть у центрах губерній!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
Реакции ПЦР проводятся молекулярными биологами, но в их лабораториях нет сильной защиты от вируса (там главное требование, чтоб ничего от работника не попало в тест). Вирусологические лаборатории делают посевы, не работаю с ПЦР, но в них налажена защита работников от вируса. Вопрос Пете Порошенко - что Вы сделали во время своей каденции для развития в стране медицины и науки? Как человек от науки, отвечу - ровно НОЛЬ.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:10 Ответить
по-перше у нього не було більшості в ВР
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади
по-третє тоді були інші пріоритети, наприклад як запобігти параду мордовських військ на Хрещатику та вашим зарплатам у міліони гривень
показать весь комментарий
06.05.2020 17:31 Ответить
у ПЄті знаходилась більшість(разом з Яценюком) організовувати Схеми за принципом "ти мені -я тобі" ,знаходився час кілька місяців приймати один закон..

А всю решта невигідної йому особисто муйні він переносив на пятницю руками своєї ТуПОЇ МАРІОНЕТКИ ПАРуБІЯ
Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 3382
показать весь комментарий
06.05.2020 18:42 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ua/user/31269 з https://censor.net/ua/user/77548 - нагла цинічна брехня та маніпуляція.
Їм про пріоритети, які постали перед Україною в той чи інший період часу - а вони "а почему". Навіть не задумуються, що для вирішення кожної державної проблеми потрібні гроші в бюджеті... Але базікати про якісь схеми, без жодних доказів - та нараз!
показать весь комментарий
06.05.2020 19:04 Ответить
це хто тут брехун :

https://censor.net/ua/user/77548

Вопрос Пете Порошенко - что Вы сделали во время своей каденции для развития в стране медицины и науки? Как человек от науки, отвечу - ровно НОЛЬ.

https://censor.net/ua/comments/locate/3193800/019214f5-4403-700b-b564-9396e45df5b8https://censor.net/ua/user/455380

по-перше у нього не було більшості в ВР
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади



Порохоботи!?ви остаточно йо..НуЛИСЬ ?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:53 Ответить
ти, https://censor.net/ua/user/31269 - один з перших брехунів-зебілів на цьому сайті. Причому - цинічний брехун. Бо в конкретному прикладі тобі доводять, що через брак коштів в 2014/18рр. держава обирала пріорітети для фінансування - а ти вдаєш, ніби не помічаєш
показать весь комментарий
06.05.2020 20:35 Ответить
добавлю бензинчику в" багаття під Петром"
за 5 років Уряд порошенко-гройсмана не виділив жодної копійки Держрезерву на закупівлю тих самих масок Це зараз він на цьому піариться
показать весь комментарий
06.05.2020 20:18 Ответить
Поэтому и статистика такая гладенькая. Вместо того чтобы расширить базу тестирования и определить реальную картину,ее просто сворачивают.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25019228.html Кто вчера пропустил фестиваль эмпатии?

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 3010

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 1511

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 1531

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 9558
показать весь комментарий
06.05.2020 17:17 Ответить
Дякую, Маркізе, потішили.
Днями мене так само потішив мешканець сусіднього будинку, колишній співробітник автодилерської мережі. В часи Пороха його синок злісно "косив" від призову, батько когось "підмащував", синок був у бігах. Ясна річ, усі родина проголосувала за Зю. Синок повернувся додому. Але кримінальну справу не закрили і "новиє ліца" взяли синка за тухес. І батько-зебіл був змушений за безцінь продати новенький Рено Дастер для хабарів "новим ліцам" щоби справу закрити. Усі сидять без роботи.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:59 Ответить
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:23 Ответить
о. кремлєбот. не вистачає на дошірак?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:33 Ответить
птн пнх
показать весь комментарий
06.05.2020 18:09 Ответить
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто

Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.

aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?

ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...

Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:47 Ответить
Мера Житомира Сергія Сухомлина обурив лист директора обласного лабораторного центру Зіновія Парамонова щодо обмеження проведення ПЛР-тестування й він вважає, що Парамонова, який також є головним санітарним лікарем області, треба звільнити. https://www.zhitomir.info/news_191940.html Житомир.info | Мер Житомира хоче звернутися до МОЗ та головного санітарного лікаря України щодо звільнення Парамонова
показать весь комментарий
06.05.2020 18:50 Ответить
А чего Петя шумит досрочно? Он свои вопросы задал правительству, может подождать ответ и опубликовать вместе с вопросом, чего он публику спрашивает?
Опять таки, сам говорил, что тесты и лаборатории не особо дороги, пусть купит и сам делает тесты, у него месяц был как минимум.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:09 Ответить
На піку Нашої Епідемії стає все тісніше...
І медреформал Порошенко з "таблєточками" туди ж.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:10 Ответить
За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", - зазначив Петро Порошенко.
пЄтя..
я навіть не буду запитувати ,скільки лабораторій було відкрито за твого "правління"...А це справа не одного дня..
Може краше запитати,скільки ти цих лабораторій намірився закрити(разом з Гройсманом і "Доктором Смерть" Супрун) з 1-го квітня 2020
показать весь комментарий
06.05.2020 20:23 Ответить
брехун, за лабораторії по коронавірусу мали би "подумати" ті, з-за чиєї каденції цей коронавірус був виявлений. Бо включно по жовтень минулого року про нього взагалі науці було відомо тільки теорія: "ну, може таке бути".
Вчора академік Сергій Комісаренко давав пояснення для плебсу... Але не для вас, зебілів.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:40 Ответить
Якщо Ви не розумієте в чому різниця між лабораторією з молекулярної генетики та вірусологічною лабораторією, то Комісаренко вам не допоможе. Для таких, як Ви, самим авторитетним буде журнал "Мурзилка".
показать весь комментарий
06.05.2020 21:27 Ответить
 
 