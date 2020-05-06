Тестирование под угрозой - лаборатории не справляются с объемами проверок на COVID-19
Вирусологические лаборатории в разных регионах Украины сообщают о перегруженности и невозможности проводить необходимое количество тестирований на коронавирус.
В частности, в Житомире главный санитарный врач области направил в местные больницы письмо, в котором сообщил, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать материалы для ПЦР исследований, - сообщает LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение принято из-за того, что лаборатория загружена на 8-9 дней вперед и не имеет возможности хранить пробы с подозрениями на коронавирус, - говорится в документе. Исключения будут делать только для детей и тяжелобольных пациентов.
Ранее о том, что не хватает лабораторий для проведения тестирований на коронавирус, сообщали и в столице. "Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже неединичные случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем о том, что нужно как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", - цитирует главу комиссии Ктвськои горсовета с вопросам здравоохранения Олега Гелевея "Суспільне". Он также отметил, что в столице катастрофически не хватает ПЦР-тестов, а власть опаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней.
Критическая ситуация с тестированием делает карантинные меры неэффективными и опасными для экономики. Это отмечает пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV он заявил, что Украина должна делать не менее 30 000 тестирований в сутки.
"Простестованы за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирусной болезнью в Украине - чуть больше 100 000. За вчерашний день протестированы 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - отметил Петр Порошенко.
"Нам надо делать 30 тысяч тестов в сутки, мы делаем 4 тысячи. Это либо ложь и этих тестов нет, и мы на сегодняшний день издеваемся над врачами, над пациентами. Сегодня мы имеем вообще ужасный случай, когда родители онкобольных детей обратились в фонд "Теблеточки", который очень известен и имеет высокий уровень доверия, потому что родителям онкобольных детей предложили, чтобы они из собственного кармана заплатили за тестирование их детей", - сообщил Петр Порошенко.
"150 миллионов гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки с тестированием. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", - отмечает пятый Президент.
"Мы должны объединиться для того, чтобы пациент с подозрением, с болезнью, который обратился к семейному врачу, к врачу скорой, в больницу, он гарантированно и быстро был протестирован. Сейчас этого нет, горячими линиями, а не лабораториями и тестами, здесь не спасешь ситуацию", - убежден Петр Порошенко.
просто обмежили кількість тестів о 9 травня
Горбатько,маєш гарантії,що не попадеш у їх число ?
гарантії у тому,що в реалі ти не в Україні,а десь під Санкт-Пєтєрбургом ?
Де автоматичне обладнання?
Должна работать частная медицина и частные лаборатории
Законом разрешить открывать частные кабинеты дипломированным врачам в своих домах при наличии 50 кВ м свободной площади , пусть врачи дополнительно зарабатывают ЧАСТНОЙ практикой . А не попадают в какие то проблемы с арендой
у нас всьо харашо!
В Черновцах все идет по плану.
Шмарклю надо менять, пока не поздно.
Тест включает в себя один вопрос - "За кого голосовал?"
Дешево и сердито.
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади
по-третє тоді були інші пріоритети, наприклад як запобігти параду мордовських військ на Хрещатику та вашим зарплатам у міліони гривень
А всю решта невигідної йому особисто муйні він переносив на пятницю руками своєї ТуПОЇ МАРІОНЕТКИ ПАРуБІЯ
Їм про пріоритети, які постали перед Україною в той чи інший період часу - а вони "а почему". Навіть не задумуються, що для вирішення кожної державної проблеми потрібні гроші в бюджеті... Але базікати про якісь схеми, без жодних доказів - та нараз!
Вопрос Пете Порошенко - что Вы сделали во время своей каденции для развития в стране медицины и науки? Как человек от науки, отвечу - ровно НОЛЬ.
по-перше у нього не було більшості в ВР
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади
Порохоботи!?ви остаточно йо..НуЛИСЬ ?
за 5 років Уряд порошенко-гройсмана не виділив жодної копійки Держрезерву на закупівлю тих самих масок Це зараз він на цьому піариться
Днями мене так само потішив мешканець сусіднього будинку, колишній співробітник автодилерської мережі. В часи Пороха його синок злісно "косив" від призову, батько когось "підмащував", синок був у бігах. Ясна річ, усі родина проголосувала за Зю. Синок повернувся додому. Але кримінальну справу не закрили і "новиє ліца" взяли синка за тухес. І батько-зебіл був змушений за безцінь продати новенький Рено Дастер для хабарів "новим ліцам" щоби справу закрити. Усі сидять без роботи.
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Опять таки, сам говорил, что тесты и лаборатории не особо дороги, пусть купит и сам делает тесты, у него месяц был как минимум.
І медреформал Порошенко з "таблєточками" туди ж.
пЄтя..
я навіть не буду запитувати ,скільки лабораторій було відкрито за твого "правління"...А це справа не одного дня..
Може краше запитати,скільки ти цих лабораторій намірився закрити(разом з Гройсманом і "Доктором Смерть" Супрун) з 1-го квітня 2020
Вчора академік Сергій Комісаренко давав пояснення для плебсу... Але не для вас, зебілів.