РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5233 посетителя онлайн
Новости
1 072 11

Ивано-Франковск уже потратил на борьбу с COVID-19 около 30 млн грн, государство предоставило лишь 1,4 млн на доплату врачам, - Марцинкив

Ивано-Франковск уже потратил на борьбу с COVID-19 около 30 млн грн, государство предоставило лишь 1,4 млн на доплату врачам, - Марцинкив

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что город потратил на борьбу с коронавирусом около 30 млн гривен.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня (5 мая. - Ред.), мы уже потратили около 30 млн гривен (29 млн 600 тыс. грн) из городского бюджета. Это - на разные вещи. Доплаты медикам: за март мы выплатили 6,5 млн грн, за апрель - уже 5,2 млн. Остальные - пошли на оборудование, закупку лекарств, на обеспечение и обустройство кислородной помощи, индивидуальные средства и т.п.", - отметил Марцинкив.

Он рассказал, что из государственного бюджета город получил 29 апреля только 1,4 млн грн для доплаты медикам за март. По его словам, из этой суммы удалось бы доплатить врачам лишь 500-700 гривен (а не 300%, которые обещало правительство).

"Хотелось, чтобы обещания не расходились с действиями. Если обещают доплату 300% - то дайте медикам, и вовремя дайте. Потому что доплачивать в конце апреля за март - ну это немного, как-то, мотивация медиков... Если бы мы не дали 3 апреля доплату за март, то мягко говоря, было бы проблематично. Хотелось бы, чтобы эти вещи поправлялись", - говорит франковский мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех"

Автор: 

Ивано-Франковск (842) Марцинкив Руслан (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А зевлада піарилася на зарплатах медиків як могла! От же ж брехуни!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
+4
В нинішньої влади--брехня і піар на першому місті.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:47 Ответить
+3
Неправда ваша! Нелох сказав, що мільярди направлено в області. А крамом з рейсів Мрії можна наповнити всі лікарні. Ой, тобто Епіцентри...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тут депутатам, партиям, ОП(Г) сапам. прокурорам, судьям не хватает.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:30 Ответить
Обнаглели там в Ивано-Франковске. Что-то от государства еще хотят. Вам же еще при Порошенко дали и децентрализацию, и объединенные громады и дополнительное финансирование для них. Что вы там еще требуете, дармоеды-лентями? Пора бы уже самим зарабатывать, а не сидеть на шее у государства.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 16:57 Ответить
А зевлада піарилася на зарплатах медиків як могла! От же ж брехуни!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
Неправда ваша! Нелох сказав, що мільярди направлено в області. А крамом з рейсів Мрії можна наповнити всі лікарні. Ой, тобто Епіцентри...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:46 Ответить
В нинішньої влади--брехня і піар на першому місті.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:47 Ответить
Самим мало, а тут ви...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:56 Ответить
А какой процент жителей Ивано-Франковска платит налоги?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:58 Ответить
а яке це має відношення до того, що
1) місто потратило майже 30 млн. грн., а уряд дав 1,2 млн?
2) 30 млн., які дало місто, звідки взялося - не з податків?
я думаю, що процент тих, хто сплачує податки в Ів-Фр, не дуже відрізняється від київського, маріупільського чи харківського
показать весь комментарий
06.05.2020 18:03 Ответить
Вы сколько платите Киеву? Киев сейчас что собирает с областей? Вон выше комментарий от Max Doc: "Вам же еще при Порошенко дали и децентрализацию, и объединенные громады и дополнительное финансирование для них".
показать весь комментарий
06.05.2020 18:26 Ответить
А у відосику Зюзя говорть зовсім інше...
показать весь комментарий
07.05.2020 09:32 Ответить
 
 