Ивано-Франковск уже потратил на борьбу с COVID-19 около 30 млн грн, государство предоставило лишь 1,4 млн на доплату врачам, - Марцинкив

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что город потратил на борьбу с коронавирусом около 30 млн гривен.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня (5 мая. - Ред.), мы уже потратили около 30 млн гривен (29 млн 600 тыс. грн) из городского бюджета. Это - на разные вещи. Доплаты медикам: за март мы выплатили 6,5 млн грн, за апрель - уже 5,2 млн. Остальные - пошли на оборудование, закупку лекарств, на обеспечение и обустройство кислородной помощи, индивидуальные средства и т.п.", - отметил Марцинкив.

Он рассказал, что из государственного бюджета город получил 29 апреля только 1,4 млн грн для доплаты медикам за март. По его словам, из этой суммы удалось бы доплатить врачам лишь 500-700 гривен (а не 300%, которые обещало правительство).

"Хотелось, чтобы обещания не расходились с действиями. Если обещают доплату 300% - то дайте медикам, и вовремя дайте. Потому что доплачивать в конце апреля за март - ну это немного, как-то, мотивация медиков... Если бы мы не дали 3 апреля доплату за март, то мягко говоря, было бы проблематично. Хотелось бы, чтобы эти вещи поправлялись", - говорит франковский мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех"