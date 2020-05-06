Бизнес сможет летать с главой МИД в командировки и открывать новые рынки, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины предложит компаниям-членам Совета экспортеров и инвесторов летать вместе с главой МИД в командировки за границу для того, чтобы открывать новые рынки и оказать им политическую поддержку.

об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Мы перезагрузим полностью такой орган при МИД - Совет экспортеров и инвесторов. Мы сделаем несколько новаций, например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу для того, чтобы заручаться политической поддержкой. Это практика очень многих стран мира", - отметил он.

По словам Кулебы, МИД будет делать объявление, что министр планирует поездку в определенную страну, и предложит бизнесу, компаниям-членам Совета экспортеров и инвесторов, которые интересуются этой страной, делать заявки.

"Такая политическая поддержка бизнеса - это то, что делается во многих странах мира для того, чтобы государство выполняло одну из функций и помогало бизнесу", - добавил он.

Кроме того, он заверил, что лоббизма конкретных компаний не будет.

"Я хочу заверить, что никакого лоббизма конкретных компаний не будет, будет чистая прозрачная процедура, которая будет базироваться на лучших стандартах наших международных партнеров", - подчеркнул министр.

