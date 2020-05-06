РУС
Бизнес сможет летать с главой МИД в командировки и открывать новые рынки, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины предложит компаниям-членам Совета экспортеров и инвесторов летать вместе с главой МИД в командировки за границу для того, чтобы открывать новые рынки и оказать им политическую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Мы перезагрузим полностью такой орган при МИД - Совет экспортеров и инвесторов. Мы сделаем несколько новаций, например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу для того, чтобы заручаться политической поддержкой. Это практика очень многих стран мира", - отметил он.

По словам Кулебы, МИД будет делать объявление, что министр планирует поездку в определенную страну, и предложит бизнесу, компаниям-членам Совета экспортеров и инвесторов, которые интересуются этой страной, делать заявки.

"Такая политическая поддержка бизнеса - это то, что делается во многих странах мира для того, чтобы государство выполняло одну из функций и помогало бизнесу", - добавил он.

Кроме того, он заверил, что лоббизма конкретных компаний не будет.

"Я хочу заверить, что никакого лоббизма конкретных компаний не будет, будет чистая прозрачная процедура, которая будет базироваться на лучших стандартах наших международных партнеров", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение.

+9
06.05.2020 16:33 Ответить
+6
я бизнес.... когда самолёт ?
06.05.2020 16:31 Ответить
+4
06.05.2020 16:38 Ответить
я бизнес.... когда самолёт ?
06.05.2020 16:31 Ответить
06.05.2020 16:33 Ответить
сам у себя спроси … зашифрованный .
06.05.2020 16:35 Ответить
Ого, аж 42 велосипеди...
Просто попередній президент явно був не з любителів мірятись довжиною причинного місця, а нинішнього видно природа обділила
06.05.2020 17:01 Ответить
у реббе рука дрогнула после вчерашнего сахара на утренние дрожжи... вот и ходит полумерок в комплексах. С чего бы человек, даже если еврей, в здравом уме стал бы на публике хером по клавишам шлепать???
06.05.2020 17:06 Ответить
Да и это он скопипастил, до него играл чувак то-ли из Аргнтины, толи еще откуда.
06.05.2020 17:23 Ответить
4 автівки з відеокамерами, дві освітлювальні, автівка режисера, асистента, помрежа, звукооператора, костюмерна, мобільний тубзик, дві автівки охорони тубзика щоби не вкрали екскременти для аналізу...
06.05.2020 17:41 Ответить
и аваков там где-то, подлабузник армянонепонятный, в шестерках президентский обрезок от дождя защищает, шоп не дай бог...
06.05.2020 18:06 Ответить
Куда летать и на каких условиях? Откат налом или безналом. Может подарками??
06.05.2020 16:38 Ответить
пока про это в статье ни слова , нужно пользоваться ситуацией . Нах их послать мы всегда успеем . Пусть скажут число вылета, в Борисполе с утра все терминалы будут заняты "бизнесом".
06.05.2020 16:40 Ответить
Что б порожняком не летать-привезите в "Эпицентр" еще каких нибудь ништяков.
06.05.2020 16:32 Ответить
бизнес и правительство вместе. браво. карты раскрыты. уже заразы, В открытую, лизоблюды олигархов. Что, народ, вас ОБУЛИ.
06.05.2020 16:34 Ответить
что еще зедегенераты придумают?)))
06.05.2020 16:34 Ответить
С них станется. Согласен с комментариями по поводу того, что это худшая власть за всю историю независимости.
06.05.2020 16:42 Ответить
Ругать нашу власть - это каждый дурак сможет. Вот ты найди за сколька💰💰💰💰 с ней полетать..
🤔
06.05.2020 16:35 Ответить
Похер... ленка оплатит... а обратно султанским рейсом...
06.05.2020 17:07 Ответить
эта шо - теперь можно без проверки таможни вывозить самолетами мида кеш за бугор?...
06.05.2020 16:37 Ответить
Нит.
Патамушта МИД покажет дипломатический паспорт, и пройдёт без досмотра через вип-коридор.
А быдло токо биометрику может предьявить, и чип на лбу - и вперёд на рентген.
06.05.2020 17:04 Ответить
бачу вже першого пасажира
06.05.2020 17:41 Ответить
06.05.2020 16:38 Ответить
И это лишь один из эпизодов. Продолжать список уродства зеленых можно долго.
06.05.2020 16:40 Ответить
Закон маятника - одразу після найкращої влади йде найгірша
06.05.2020 17:41 Ответить
Такі ж самі мацквароті малороси і гниди проросійські як і януковощ
06.05.2020 20:55 Ответить
сразу будет видно кто "бiзнесмен". а у кого нет денег на "полететь с главой МИД" - нищеброд.
06.05.2020 16:39 Ответить
Ну для дійсно крупного бізнесу така показна політична підтримка мала б зіграти свою роль.
Але не в нашому випадку
06.05.2020 17:40 Ответить
Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?
🤔
06.05.2020 16:45 Ответить
Бла -Бла - Кар по МИДовски ?
06.05.2020 16:47 Ответить
Когда и куда подъезжать? Готов всегда.
06.05.2020 16:49 Ответить
Если не порох, не краснопузые, не зелупа, не юлька воровка, не регионалы пнрекрашенные то кого?) Есть выбор чтоли? Мне уже начинает казаться путь беларуси куда более удачный чем наш. Задолбали князьки временщики.
06.05.2020 16:53 Ответить
С каждыми выборами все больше разочарования.
06.05.2020 16:54 Ответить
свою партію треба створювати на членські взноси, а не на гроші олігархів чи ФСБ.
Але сумніваюсь, що зареєструють.
Вон Андрія Полтаву так і не зареєстрували
06.05.2020 17:38 Ответить
навіть при Порошенко за якого він топив та топить досі
06.05.2020 17:38 Ответить
Бизнес уже давно в пролете...
06.05.2020 16:56 Ответить
відкривати нові ринки???? а що в нас ще є що продавати??? вже навіть людей до Європи продають
06.05.2020 17:00 Ответить
в польских магазинах есть украинские товары. Например плитка от Атэк, ламинат от коростеньской фабрики, строительные смеси сухие. Нормально поляки берут.
06.05.2020 17:15 Ответить
паркетна дошка в нас непогана але ліс вже закінчується
06.05.2020 17:36 Ответить
Чтож это за бизнес такой что не может сам купить билет на самолет? Торгаши трусами с Троещины?
Что ни высказывание у дерьмака - то совок.
06.05.2020 17:16 Ответить
Ви спочатку дізнайтеся чи буде там з ким зустрічатись, чи буде як в Омані.
А так ідея непогана. Мабуть
06.05.2020 17:35 Ответить
Бла-Бла-Флайт, *****!
06.05.2020 17:44 Ответить
Є Міністерство Закордонних справ, є величезна будівля у стилі сталінського вампіру на Михайлівський і є Дмитро Кулеба как-би міністр; і виявляється, що справи ці всього-то - катати бізнесменів по закордонах. А в цей час людина зі "справжньою російською фамілією" - Єрмак, козачок Козака, намагається усадити чотирьох президентів за новий, ну дуже такий розширений, формат з ватажками ОРДЛО. То хто такий Кулеба в цій ***********?
06.05.2020 19:03 Ответить
06.05.2020 19:04 Ответить
А це не корупція?
06.05.2020 23:53 Ответить
 
 