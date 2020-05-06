Получение пенсионерами 1 тыс. грн в связи с коронавирусом не будет учитываться при расчете субсидии, - Лазебная
Выплата единовременного пособия в 1 тыс. гривен не влияет на субсидию или любые другие социальные выплаты.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко отметили в решении правительства, что получение тысячи гривен не влияет ни на назначение субсидии, и на другие выплаты пособий. Кроме того, мы также указали, что с этой одноразовой денежной целевой помощи не проводятся никакие взыскания. Поэтому мы рассчитываем, и говорили об этом людям,что это материальная поддержка в период коронакризиса. Нам очень важно поддержать материально пенсионеров и людей, которые также получили такую тысячу гривен", - сказала министр.
Напоминаем, 23 апреля Кабинет Министров Украины проинформировал о выплате одноразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен. На это правительством направлено 10,6 млрд гривен. Единовременное пособие получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка официально заявил, что пока у него «не хватает доказательств вины порошенко»
«Прокурор», ловите бесплатно обвинительный акт, можете потом даже грант на это списать и орден попросить.
Каждая потеря каждой украинской семьи за эти 5 лет напрямую связана с волей и действиями бывшего президента порошенко.
Став президентом, он начал с подготовки почвы для антиконституционного захвата власти, нивелирования роли других ее ветвей в Украине, назначив:
- своего инвестиционного банкира Гонтареву главой Национального банка Украины,
- своего бывшего менеджера Вовка Главой Нацкомиссии по тарифам и рынку энергетики. При этом указ о создании нацкомиссии вынесен с превышением им своих полномочий и грубым нарушением Конституции;
- других своих ставленников руководителями нацрегуляторов в сфере ценных бумаг, фондового рынка, фонда гарантирования вкладов, а также влиял на назначения всех министров в сфере экономики и финансов,
- своего ставленника руководителем СБУ, взяв контроль над этой Службой,
- не юриста, но кума Генпрокурором, извратив при этом с помощью ручного парламентского большинства закон о прокуратуре и наплевав на Конституцию, - все для того, чтобы избежать ответственности по закону, а также укрыть от нее своих креатур.
Напоминаю, Гройсман - также его выученик и ставленник.
Он в целом подмял под себя всю правоохранительную и судебную системы, фактически отстранив парламент от назначения судей, передав эту функцию ручному и подконтрольному Администрации президента органу под названием Высший совет правосудия. При этом, чтобы люди не смогли обращаться в суд, провел через парламент неконституционное изменение касательно повышения ставки судебного сбора - так обычные граждане потеряли нормальную возможность защищать себя в суде.
Итак, правосудие - его, войска - его, прокуроры - его, спецслужбы - его, экономика - его.
В $ 200 млрд обошлась украинцам реформа Гонтаревой банковской системы Украины. 90 банков были уничтожены. От обесценивания гривни работающие украинцы потеряли $ 140 млрд, а пенсионеры - $ 60 млрд.
Было создано «схлопывание» - это когда кредиты либо депозиты выдаются либо погашаются за огромные взятки, с большими отступными, за счет чего дельцы от президента освоили рынок размером 400 млрд грн.
Сюда же - многомиллиардные активы уничтоженных украинских банков, которые близкие к нему структуры приобретали за 0,1 % от стоимости.
Только за 2018 порошенко увеличил свои доходы в 8 раз. При этом каждый гражданин Украины за время его президентства потерял три четверти своих сбережений. По оценкам ООН, больше половины людей в Украине живут на $5 в день.
Реформа ЖКХ, проведенная президентскими Вовком и Гройсманом, закончилась исключительно ростом цены на газ в 11 раз, тарифов - в 7 раз. Мы дошли до того, что 60 % украинцев не могут оплачивать коммунальные тарифы. 10 млн семей каждый год обращаются за получением субсидий.
Именно порошенко подписал Меморандумы обязательств с МВФ о том, что: нам еще два раза поднимут цену на газ, введут абонплату на трубы, искусственно уменьшат количество субсидиантов, тарифы на ЖКХ и дальше будут идти вверх.
С помощью подконтрольного большинства, сократив расходы на отечественную медицину в два раза (с $ 8,12 млрд в 2013 году к$ 3,8 млрд в 2018), он провел так называемую медицинскую «реформу», антиконституционно сделав медицинские услуги в стране платными, тотально ограничив доступ обычных людей к первичной медицинской помощи.
Та же ситуация - с так называемой «пенсионной реформой», призванной уменьшить количество пенсионеров, а, значит, и пенсионные выплаты. У него это получилось, ведь за 5 лет в стране стало на 2,5 млн пенсионеров меньше.
10 млн пар рабочих рук, 10 млн рабочих умных голов покинули Украину в поисках счастья на чужбине, будучи не в состоянии в выстроенных порошенко условиях прокормить свои семьи. На 3 млн при нем уменьшилось количество занятого населения, на 2 млн - штатных работников.
Увеличился налог с физлица; придуман военный сбор, который грабили его свинарчуки.
Рынок розничной торговли сжался в 4 раза.
Именно при нем номинальный ВВП обвалился в 1,5 раза. На 151 % увеличилась инфляция. Золотовалютные резервы упали в 3 раза. Учетная ставка Нацбанка выросла в 3 раза. Кредитный портфель отечественных банков обвалился в три раза. Прямые инвестиции в страну упали в 2,5 раза.
Именно его правительство набрало $ 20 млрд кредитов, которые обслуживаем мы с вами, оплачивая гигантские проценты.
Некогда промышленная, авиационная Украина сегодня хвастается повышением уровня экспорта улиток, пчел и страусятины. При этом на 60 % обвалился экспорт химии, на 46% - экспорт металлургии, в целом экспорт обвалился на $ 20 млрд.
Два кита, на которых он основывал свое правление: первый - страх эсбэушно-полицейского и бандитского преследования и уничтожения инакомыслящих; второй - использование принципа «разделяй и властвуй», для чего поощрял и инициировал разделение людей по языку, вере, месту рождения, национальности.
Это, как говорят юристы, объективная сторона.
Субъективная - прямой умысел на совершение всех этих преступлений. Мотив корыстный - завладение чужим (государственным и каждой семьи) имуществом плюс стремление узурпировать власть. Способ - по предварительному сговору группой лиц, с распределением ролей, где-то - в составе оргпреступной группы. Участники: члены парламента, голосовавшие за весь этот непотреб, министры, премьеры, члены нацкомиссий и тд.
Есть аудиозаписи (Онищенко), свидетели, прямые приказы (Иловайск, моряки-заложники), документальные доказательства (неконституционные указы, резолюции)...
Каких вам, *****, доказательств не хватает, г-н генпрокурор?
P.S. судя по всему, вы ничего делать не будете в отношении этой банды. Мы будем делать
Максим Гольдарб
шаКАЛадку другий раз не їж..))