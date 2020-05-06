Получение пенсионерами 1 тыс. грн в связи с коронавирусом не будет учитываться при расчете субсидии, - Лазебная

Выплата единовременного пособия в 1 тыс. гривен не влияет на субсидию или любые другие социальные выплаты.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко отметили в решении правительства, что получение тысячи гривен не влияет ни на назначение субсидии, и на другие выплаты пособий. Кроме того, мы также указали, что с этой одноразовой денежной целевой помощи не проводятся никакие взыскания. Поэтому мы рассчитываем, и говорили об этом людям,что это материальная поддержка в период коронакризиса. Нам очень важно поддержать материально пенсионеров и людей, которые также получили такую ​​тысячу гривен", - сказала министр.

Напоминаем, 23 апреля Кабинет Министров Украины проинформировал о выплате одноразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен. На это правительством направлено 10,6 млрд гривен. Единовременное пособие получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.