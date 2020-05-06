С начала года на журналистов нападали 26 раз, чаще всего - в период карантина, - НСЖУ

Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло 10 нападений на представителей СМИ с начала года. Всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

Чаще всего в апреле физическая агрессия к журналистам проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по инциденту случилось в Черкассах, Одессе и на Львовщине, Донетчине и Днепропетровщине.

Большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных.

Соответственно, в марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5, в феврале - 6, в январе -5.

