Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы во время встречи советников глав государств "нормандской четверки"
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В сообщении отмечается: "Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы.
Именно для ускорения минского процесса Президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.
"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал Андрей Ермак.
В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украины представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.
Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.
Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.
В то же время руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований".
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но при этом делает вид, что всё норм... страна долбоящеров какая-то
ТКГ ТКГ , а может МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ?
А СЕРЕД ЦИХ ЛЮДЕЙ ТЕЖ ПОВНО СЕПАРІВ. МИ ТАКИХ БАЧИМО НА ЦЕНЗОРІ.
там у них с этим проблем не будет..
Я на пороха не менее зол, чем на клоуна !
Что то сейчас праведник порох тихенько в норке сидит... Где его рвение за Украину !? Ждёт пока выгодно будет !?
но главное - не забывать, что вы представляете интересы Украины - Независимого унитарного государства, а не боитесь и стелетесь перед самопроголошенной херней, за спиной которой отсвечивают-торчат рога рашки (гумконвоями таскающей в стан сепаров оружие, боеприпасы, технику и... ихтамнетов, под видом всяких казачков и отпускников...)
хуже нє будєт!
Глава МИДа по ходу вместо Ермака закупает скрепки и папки......
По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.
Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.
Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.
Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.
Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.
Олександр ІВАНОВ
https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku
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предпочли отмолчаться - Россия 24". И такого рода лживые сообщения там каждый день. О чем можно с такими иродами договариваться?
Теперь остается дождаться итогов очередного раунда переговоров в Минске. Ознакомившись с которыми, патриотической оппозиции, не исключено, придется решать небанальную задачу организации протеста под Офисом президента в режиме карантина.https://www.dsnews.ua/politics/ermak-i-ordlo-neskolko-vyvodov-iz-otkroveniy-glavy-ofisa-05052020220000