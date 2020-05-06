Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы во время встречи советников глав государств "нормандской четверки"

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В сообщении отмечается: "Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы.

Именно для ускорения минского процесса Президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.

"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал Андрей Ермак.

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В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украины представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.

Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

В то же время руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований".

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