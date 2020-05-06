Ермак предложил провести 14 мая заседание ТКГ по Донбассу и повысить официальный уровень представителей всех сторон

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", - сказал Андрей Ермак.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран Нормандского формата) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - отметил руководитель Офиса Президента.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "Нормандской четверки".

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