Ермак предложил провести 14 мая заседание ТКГ по Донбассу и повысить официальный уровень представителей всех сторон
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса Президента.
Он отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.
"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", - сказал Андрей Ермак.
"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран Нормандского формата) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - отметил руководитель Офиса Президента.
Напомним, накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "Нормандской четверки".
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Разве он - министр иностранных дел ?
Т.е., отпетлял ермак... вроде,украинская сторона предложила, но в точности исполняются кацапские инструкции.
Зебилы, мразь ваш еврейский презик. И 40 авто его от порицания не спасут... мразь, как есть...
официальныйдо официального.
Это - государственная измена.
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Я так понимаю «легитимность» лугандон идет полным ходом.......😡
Ау, зе-фаны, что скажите?!!
А этим подонкам рукожопым надеюсь недолго осталось
По-моему, что-то в этом есть...
9 декабря 2019 года
1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Воно постійно намагається прикрити капітуляцію одностороннім виконанням домовленностей
знает что содержать лугандон в сотни раз дороже чем вести с мацкалями войну
Надеется от Европы денег получить на восстановление
чтобы скиздить их