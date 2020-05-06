РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7941 посетитель онлайн
Новости
3 319 64

Ермак предложил провести 14 мая заседание ТКГ по Донбассу и повысить официальный уровень представителей всех сторон

Ермак предложил провести 14 мая заседание ТКГ по Донбассу и повысить официальный уровень представителей всех сторон

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", - сказал Андрей Ермак.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран Нормандского формата) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - отметил руководитель Офиса Президента.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "Нормандской четверки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы во время встречи советников глав государств "нормандской четверки"

Автор: 

Донбасс (26958) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1277)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Какой офицальный мандат у этого человека ?
Разве он - министр иностранных дел ?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:25 Ответить
+14
Хуже уже не будет? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео)
показать весь комментарий
06.05.2020 17:22 Ответить
+12
То они всей партией в Велюр на обед ехали.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуже уже не будет? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео)
показать весь комментарий
06.05.2020 17:22 Ответить
То они всей партией в Велюр на обед ехали.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:26 Ответить
Смажені крильця кажанів...смакота...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:32 Ответить
Виктор Федорович,вы совсем в Ростове чувство юмора потяряли!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:34 Ответить
Красава.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:43 Ответить
Членограй позорный шапкокрада переплюнул
показать весь комментарий
06.05.2020 19:01 Ответить
Какой офицальный мандат у этого человека ?
Разве он - министр иностранных дел ?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:25 Ответить
Він - тіньовий президент, начальник голови Зєлєнского, яка вміє розмовляти.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:37 Ответить
Бездействие Конституционного суда в данном вопросе приравнивается к государственной измене, потому что в Конституции не существует никакого "офиса президента".
показать весь комментарий
06.05.2020 17:38 Ответить
Яво сам таваріщ Путєн назначіл!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:47 Ответить
...представник пуйла по нагляду за говорящім зє-папугою. А якщо без жартів, - це наступ кацапії щироким фронтом. Якщо кацапи в 2014 році мріяли вїхати у Київ на танках то 2020 вони вирішили, що легше захопити Київ з офісу Зєклоуна. І якщо цих продажних кацапо-маланців не зупинити до осені, то вони спровокують повний розвал держави.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:02 Ответить
Повысить уровень,это Сивохо в состав включить?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:25 Ответить
Нет, про сивуху конь лаарентьич ни слова не говорил. А вот как обернулось исполнение ультиматери лавровской: Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net.ua/n3193819
Т.е., отпетлял ермак... вроде,украинская сторона предложила, но в точности исполняются кацапские инструкции.
Зебилы, мразь ваш еврейский презик. И 40 авто его от порицания не спасут... мразь, как есть...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:17 Ответить
Там они буквально сейчас намылились поднять цены на электроэнергию для населения. Уже всерьез.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:27 Ответить
Йому одного Мерса мало?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:28 Ответить
Про кортеж Зеленского в 41 машину я говорил на ЦН еще вчера в обед.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
Повысить официальный уровень даунбасяцких убийц надо понимать?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
Повысить официальный до официального.
Это - государственная измена.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:33 Ответить
Повторю цитату из ЦН: Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net.ua/n3193819
показать весь комментарий
06.05.2020 18:18 Ответить
Тут, имхо, ЦН допустил ошибку: корректнее было бы написать "Антиукраинская сторона..." и далее по тексту.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:56 Ответить
«Высокий официальный статус членов делегаций.......»(с)
--------------------
Я так понимаю «легитимность» лугандон идет полным ходом.......😡
Ау, зе-фаны, что скажите?!!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
сивуха повысил свой социальный статус - научился обсцыкаться стоя.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
Та шо ж такое?! Такой поток поноса словесного по Лугандону от ермака каждые пять минут. Срочное задание от лысого карлика поступило по впихиванию этого начиненного тяжелым оружием антиукраинского гныдныка обратно в Украину? Терпеть уже не не могут кацапеты содержать эту онкологию? Та и добить Украину тоже очень хочется по прежнему таким "возвратом" орков с полу тысячей только танков. Не хер, рано еще...
А этим подонкам рукожопым надеюсь недолго осталось
показать весь комментарий
06.05.2020 17:30 Ответить
Это - акт государственной измены. За ермака, по крайней мере, первым, сядет зельц.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:31 Ответить
Та пускай сядет, хер на него... будет под шконкой рожи корчить как любимая шутейка пахана...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:21 Ответить
Ссыкло должен знать сейчас, какие лапти ему плетет ермак. Пишу именно с этой целью. Продолжит продавать русфашне Украину - это знание будет отягчающим обстоятельством, добавит срок...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:27 Ответить
Немного не в тему, люблю игру слов: рус фашне, рус швайне ...
По-моему, что-то в этом есть...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:53 Ответить
так они ж швайнп хунде...
показать весь комментарий
06.05.2020 19:51 Ответить
Увы, из немецкого понимаю оч мало слов, в общем, я не понял...
показать весь комментарий
06.05.2020 20:08 Ответить
свинособаки
показать весь комментарий
06.05.2020 20:34 Ответить
зЕРМАК ПАЛКАНводец уровня Наполеона...,за мясника Жюкова и говорить нечего
показать весь комментарий
06.05.2020 17:32 Ответить
дерьмак рукамиводитель жопомнабутылкин
показать весь комментарий
06.05.2020 17:36 Ответить
Т.е. этот малорос хочет чтобы со ставленниками ху@ла в Минске напрямую общались представители Кабмина и Верховной Рады! Все хотелки ху@ла сбываются! Лошара, забирай свою стаю зеленожопых павианов и ПНХ!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:32 Ответить
Интересно а кто ему повысил официальный уровень?С какой стати клерк канцелярии ведет международные переговоры,договаривается и предлагает.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:32 Ответить
Он этим занимается по личному указанию товарища ЗЕ!(не я придумал-где-то вычитал).
показать весь комментарий
06.05.2020 19:38 Ответить
мразина дерьмак погряз в коррупции в особо крупных размерах ! Клоун 🤢🤡🎪 и 💩Ермак на нары с конфискацией
показать весь комментарий
06.05.2020 19:46 Ответить
Наша пісня гарна нова, починаєм її знову.
9 декабря 2019 года

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Воно постійно намагається прикрити капітуляцію одностороннім виконанням домовленностей
показать весь комментарий
06.05.2020 17:33 Ответить
Даешь легализацию ордило. Даешь прямые переговоры с террористами. Ура Ермаку. Зелень красавчик. Суки... Не помрете вы своей смертью
показать весь комментарий
06.05.2020 17:33 Ответить
Ольга Скабеева говорит правду,80% населения Дамбасса УЖЕ получили паспрорт РФ,привет зЕРМАКУ...ПОЦтриоту Украины...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:33 Ответить
Скажите спасибо зельцману , а дерьмак выполняет указания проститутки кремлевской шлюхи Моники
показать весь комментарий
06.05.2020 20:24 Ответить
Все официальные лица (члены кабмина, депутаты) должны помнить что ни одна власть не вечна. И что любая их попытка сесть за стол переговоров с террористами "ЛДНР" будет автоматически засчитана как преступление по статье 111-й УК Украины.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:34 Ответить
'Уровень всех сторон' это он и про колаборантов?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:35 Ответить
Украина постепенно войдет в состав ДНР,Зеле дадут Ясноватский район,будет Мэром Авдеевки, Путлер хитрый КГБист...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:36 Ответить
ЗЕля хитрый жук он уже давно за измену Украины выбил у )(уйла себе место придворного клоуна - скомороха при кремлёвских фашистах. И конечно право вволю бесплатно питаться объедками со стола кацапского царя )(уйла
показать весь комментарий
06.05.2020 17:52 Ответить
Повысить официальный уровень представителям получается что и с оккупированной кремлём "бандитской резервации лугандониии - ордло " Это представители с кровавых нелюдей убийц -террористов, коллаборантов , бандитов, сепаратистов ... Так нашей про кремлёвской власти маниакально хочется преступно пользуясь карантином в угоду кремлю договорится с лютыми врагами кремлёвскими оккупантами и террористами коллаборантами и капитуляцией уничтожить Украину...Что то наших националистов из ярких нац дружин не слышно или они уже стали кацапскими националистами и работают на проклятых ЗЕбилов капитулянтов и на кремлёвских оккупантов )(уйла.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:43 Ответить
Виктор Медведчук будучи начальником Леонида Даниловича 15 лет назад говорил похлеще,...мы сделаем все возможное, что Коса Тузла досталась не моему куму Путлеру...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:47 Ответить
Если в Лугандоне большинство населения ,как сообщают, российские граждане, так с какими "представителями оккупированных территорий" собирается там Ермак вести переговоры? С российскими гражданами? Так у них есть свое руководство в Москве.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:50 Ответить
єрмак, давай, пздй нх і навсєгда. і кловуна забери туда жє.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:53 Ответить
Отто фон Бисмарк 150 лет назад говорил,РАБссия единственный брат в Мире для Германии Гитлера. Брат надежный и Вумный,что развалитель СССР Горбачев. А Договор с кремлевским БЫДЛОМ ,это особый СТАТУС для Германии.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:58 Ответить
Пойду в Ютьюб,пойду посмотрю видео,за 9 мая 1991 года.Стадион Лужники.песня Талькова ГЛОБУС....живой эфир...,ответы на все вопросы в одной песне длиной всего минут 5..
показать весь комментарий
06.05.2020 18:05 Ответить
в его обязаности входит подносить бумажку президенту, а не предлагать... он шо сівоха?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:31 Ответить
Ермак мудак-****** маскальская
знает что содержать лугандон в сотни раз дороже чем вести с мацкалями войну
Надеется от Европы денег получить на восстановление
чтобы скиздить их
показать весь комментарий
06.05.2020 19:08 Ответить
фсбэшная зепадаль по кличке "козырь" никак не угомонится
показать весь комментарий
06.05.2020 19:21 Ответить
Немає інших проблем ось тільки впихнути Донбас на умовах рф ?Економіка валшится ,короновірус, дефіцит бюджету понад 300 мільярдів ,корупція, зниження житєвого рівня населення,безробітя. ітд,цього вони не хочуть помічати. Україною займітся ,а краще зникніть,для прикладу Німечина жила без НДР 45 років ,60 років живе Корея без КНДР і нормально живе ,займітся економікою країни.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:22 Ответить
Что, опять войска будут отводить в степь донецкую?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:26 Ответить
Что-мне подсказывает,что мы на пороге большого шухера!В этой ткг от козляндии сначала был посол в Украине зурабов;потом стал грызлов-постоянный член совета безопасности козляндии.Оба действующие политики!А от нас-"отставной козы барабанщик"-красный директор кучма.Так кого ермак хочет видеть в ткг от козляндии?*****,чи шо?Дерьмом тянет от этой инициативы ермака-больше ничем!
показать весь комментарий
06.05.2020 19:54 Ответить
"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:05 Ответить
ермак желает с пушилиным договариваться, с высшими чинами днр+лнр
показать весь комментарий
06.05.2020 20:12 Ответить
И ни одной шавки ЗЕбилоидной в теме
показать весь комментарий
06.05.2020 20:28 Ответить
А ты наверное уже президентом стал, а? По тебе тюрьма плачет, а ты всё командуешь, предлагаешь, это тебе не мелочь по карманам тырить.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:43 Ответить
Невже Фуйла запросять?
показать весь комментарий
07.05.2020 00:29 Ответить
Что эта мразь себе позволяет?
показать весь комментарий
07.05.2020 01:02 Ответить
 
 