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Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам

Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам

Поручение министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целенаправленным использованием вырабатываемой электроэнергии атомными блоками является "странным".

Так считает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта идея в такой формулировке является странной (…) Прошу не относиться серьезно к таким инициативам", - написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам депутата, в условиях уменьшенного спроса производство атомной электроэнергии сдерживается административно в пользу выработки возобновляемыми источниками электроэнергии.

"Проблема - со сбытом у дорогих частных производителей, которые не могут конкурировать ни с "Энергоатомом", ни с экспортом. Если государство решает помогать неконкурентным, то это нужно делать прямо, а не делать вид, что проблемы у "Энергоатома" и не строить завуалированные схемы", - отметил Герус.

Читайте также: Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик

"Энергоатом" не имеет права продавать электроэнергию по специальным ценам какому-то отдельно взятому потребителю. Но даже если так, то насколько правильно и справедливо давать спеццену майнингу криптовалюты, где рабочих мест около нуля, но иметь высокий тариф для водоканалов, аграрных тепличных хозяйств, металлургических предприятий?" - добавил депутат.

Как сообщалось, Минэкоэнерго ранее поручило НАЭК "Энергоатом" отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной э/э.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.

Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам 01
Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам 02

АЭС (548) Энергоатом (412) Герус Андрей (185) криптовалюта (93)


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Топ комментарии
+18
Да к вам походу вообще нельзя относится серьезно. Вы одно сплошное недоразумение на теле страны.
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06.05.2020 17:32 Ответить
+17
У меня есть лучше предложение. А давайте на каждой АЭС по аквапарку построим. Там горячей воды дохрена. Можно круглый год народ купать. Отдельно радоновые ванны из первого контура. Зелебобикам вход нашару сделать.
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06.05.2020 17:40 Ответить
+13
один дибильней другого... первый экспортирует электичество из Параши второй предлагает атомные биткоэны....
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06.05.2020 17:36 Ответить
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Это странно выглядит как замаскированный под дебилизм схематоз воровства наших денег!
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06.05.2020 17:37 Ответить
А як щодо "Однорукого бандита", чи казино, а може в лотерею? Кажуть нє-лохам новачкам везе.
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06.05.2020 17:38 Ответить
не относиться серьезно/ Для кодлана Коломойского всерьёз только бабло у украинцев украденное. По у мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс./ Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход
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06.05.2020 17:39 Ответить
Лучше протянуть кабель на МКС, и тама брюлики синтезировать!
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06.05.2020 17:39 Ответить
якщо відкинути жарт про "протянуть кабель", то все одно не вийде синтезувати "брюліки", бо брюлік - це оброблений алмаз
ну, і ціна штучних діамантів дуже далека від ціни на природні
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06.05.2020 17:42 Ответить
брюлик - одна из нескольких разновидностей огранки алмаза
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06.05.2020 18:08 Ответить
зехерня відволікає увагу від факту початку закупок бензину з Лаптяндії
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06.05.2020 17:39 Ответить
да? так ее ж не бомж у мусорки озвучил...
как жеж отсортировать ваши... идеи, чтоб понимать где поржать, а где начать пугаться?
(итить вас там всех...по темечку!)
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06.05.2020 17:39 Ответить
сам факт таких идей от министерства вас не пугает?
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06.05.2020 17:41 Ответить
так и я ж за то!
это ж не простой человек брякнул у себя на кухне...а государственное лицо...
даже тяжело найти какое-то логическое объяснение таких вбросов...
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06.05.2020 18:07 Ответить
Украинский нарид выбрал сборище идиотов, которые делают то, что умеют лучше всего - глупости. ИМХО вполне логичное объяснение.
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06.05.2020 18:22 Ответить
с козырей пошли? да? ))))
па-приколу ж получилось? )))) а вот что после этого прикола будет - мало кого волновало...
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06.05.2020 18:28 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Бритва Хэнлона
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C глупостью » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity).
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06.05.2020 18:31 Ответить
У меня есть лучше предложение. А давайте на каждой АЭС по аквапарку построим. Там горячей воды дохрена. Можно круглый год народ купать. Отдельно радоновые ванны из первого контура. Зелебобикам вход нашару сделать.
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06.05.2020 17:40 Ответить
с радиозагаром
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06.05.2020 17:42 Ответить
А можно пробурить Землю насквозь, и запустить Интерсити Бровары-Вашингтон!
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06.05.2020 17:41 Ответить
гиперлупер реактивный
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06.05.2020 17:45 Ответить
гениальная идея. Половину расстояния интерсити будет преодолевать за счёт притяжения земли, а вторую половину - по инерции. Правда это теперь не решает куда девать электроэнергию. Но можно в вагонах лампочем много засветить..
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06.05.2020 18:24 Ответить
Если во власти наркоманы, то как к ним относиться?
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06.05.2020 17:41 Ответить
как к зебобику обыкновенному....

Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам - Цензор.НЕТ 2872
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06.05.2020 17:49 Ответить
А це нічого, що людина, яка дала таку дебільну (за версією Геруса - дивну) команду керує всією енергетикою цілої країни, в тому числі і атомною? Це людина з курячими мізками і психоемоцііним розвитком підлітка. Чому підліткам не дають керувати авіалацнерами, але дають керувати атомними електростанціями?
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06.05.2020 17:42 Ответить
Та хватит уже херней страдать! Ты ни хрена не соображаешь. Ну реально. ну напиши книгу "Фантастика для украинских АЭС". Я куплю. А так. Не тупи...Прошу. Ты уже закидал своими расчетами весь Цензор. Не тупи.
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06.05.2020 17:50 Ответить
Я бачу що до аргументованої дискусії Ви не готові. Тому Вам краще утриматись від критики.
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06.05.2020 17:55 Ответить
О! Igor! Давайте лучше поговорим о дронах от унылого клоуна
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06.05.2020 18:27 Ответить
Игорь,не позорьтесь.
1.Прочитайте ваши российские источники о дискуссии 2018 года на эту же тему. Росатом тогда с этой идеей носился ненашутку. Там есть интересные перлы.
2.Вы дилетант,много читавший желтухи на эту тему.Я люблю смотреть фильмы про самолеты,но никогда не буду спорить с людьми,которые сами пилоты. Я тут просто нихрена не понимаю, как и вы в энергетике.
3.Вы ,скорее,россиянин,активно мутящий воду на украинских сайтах. Вас выдают детали,плохо известные в украинской профессиональной энергосреде. Либо перечитали "попсы" из российских источников. Но серьезная техническая литература из России врядли могла вас навести на то что вы пишете.
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06.05.2020 18:51 Ответить
Це той Випадок коли Ви намагаєтесь сперечатись з пілотом про літаки, тому не продовжуйте.
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06.05.2020 18:54 Ответить
Игорь, ты не пилот и гугл-транслятор не скроет твой диванный аэродром в рашке.
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08.05.2020 06:49 Ответить
если про биткоин.
просидел два выходных в шахтах. потом бросил.
стучатся с кошелька - деньги забери!
забрал. 100 баксов кошелек не жмут. где-то так.
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06.05.2020 17:48 Ответить
Реально им кокс подогнали. В течение нескольких дней, один 100500 смертей ждет, другой предлагает памятники местным героям ставить, третий решил криптовалюту майнить на АЭС.
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06.05.2020 18:03 Ответить
Про майнинг конечно бред, но Дата-центры они же ЦОДы (центры хранения и обработки данных), вблизи АЭС вполне себе ставят. Росатом в частности этим балуется вполне масштабно.
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06.05.2020 18:07 Ответить
Уже два года,как не балуется.Угомонились,когда сделали эскизный проект
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06.05.2020 18:52 Ответить
Загуглил "ЦОД Росатома". Вы не правы.
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06.05.2020 19:43 Ответить
Гугл недостаточно, надо ещё уметь читать.
ЦОДы и майнинг это не одно и тоже.
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08.05.2020 06:44 Ответить
Герус, если вам нечем заняться или вы не знаете, что делать, то можно написать заявление и уволиться. Так обычно делают.
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06.05.2020 18:07 Ответить
Где ляшко? Пусть на квартире у гудка майнит биткоины
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06.05.2020 18:12 Ответить
Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам

Как же не относиться серьезно, если западные "партеры"(фашистские оккупанты) c украинскими олигархами требуют, чтобы украинцам, Украине продавали дорогую электроэнергию, а все что им мешает, чтобы уничтожили.
Если раньше "партнеры" требовали вывозить в ЕС лес, резать на металлолом или прихватизировать предприятия, то сейчас им мешает дешевая украинская электроэнергия, завтра потребуют отдать землю, а послезавтра все природные ископаемые и лучшие стратегические предприятия.
Как к этому не относиться серьезно, если Украину на глазах уничтожают, вывозят все ценное, если в Украине самая настоящая фашистская оккупация и то, что не закончил Гитлер, хотят закончить его последователи под видом ценностей.
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06.05.2020 18:13 Ответить
Предлагаю в след за майнингом на АЭС всему кабмину платить Litecoin )))
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06.05.2020 18:16 Ответить
Чувак, найми меня - я тебе за пару биткоинов в месяц буду лучшим твоим лучшим работником - буду тебе в рот заглядывать и пылинки с тебя сдувать...
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06.05.2020 18:27 Ответить
Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив - Цензор.НЕТ 9242
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06.05.2020 18:21 Ответить
Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив - Цензор.НЕТ 5205
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06.05.2020 18:24 Ответить
Такой эксперимент запрещён. Многие учёные считают, что подброшенная связка из кота и бутерброда исчезнет, возможно со всей Вселенной.
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06.05.2020 18:27 Ответить
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06.05.2020 18:25 Ответить
Герос требует уничтожать атомную и покупать у Ахметова в 6 раз дороже!

Ну как же этих падлюк можно извести?..
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06.05.2020 18:30 Ответить
Биткоинт и/или любая другая ПСЕВДО "валюта" - это современный тип МММ, которая НИЧЕМ и НИКЕМ НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫЙ и являются масштабным фейком !

Это изначально была афера ! И только полный дебил этого не понимает !!!
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06.05.2020 19:32 Ответить
Для всіх! Перш ніж сперечатися - почитайте.
https://bitnovosti.com/2020/05/01/bitcoin-imeet-obespechenie/
Стаття велика, проте там все розкладено по-поличках. І про крипту і про реальні гроші.
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06.05.2020 20:05 Ответить
Герус, т.е. ваша вр.и.о. министра официально поручила энергоатому проработать вопрос майнинга, народ смеется с этого, вы заявляете, не обращайте внимания и это все? Т.е. ее не уволят, не разберут эту инициативу, причины? Офигеть.
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06.05.2020 19:38 Ответить
Ау, послушайте умного человека!
Если "дешевую" атомную электрику некуда девать, а перебросить её в Англию - хрен перебросишь - не стоит ли под станцией огородить специальную экономическую зону и пригасить туда майнить всех БЕЗ НАЛОГОВ с условием покупки атомной эненргии?
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06.05.2020 20:23 Ответить
А скільки ж ти заробив на кацапському майнінгу криптовалюти? Ми теж хочемо знати.
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07.05.2020 08:08 Ответить
70 коп. за киловат? А какого банана такие тарифы на электричество для населения? Уроды.
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07.05.2020 16:59 Ответить
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