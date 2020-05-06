Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам
Поручение министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целенаправленным использованием вырабатываемой электроэнергии атомными блоками является "странным".
Так считает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта идея в такой формулировке является странной (…) Прошу не относиться серьезно к таким инициативам", - написал он на своей странице в фейсбуке.
По словам депутата, в условиях уменьшенного спроса производство атомной электроэнергии сдерживается административно в пользу выработки возобновляемыми источниками электроэнергии.
"Проблема - со сбытом у дорогих частных производителей, которые не могут конкурировать ни с "Энергоатомом", ни с экспортом. Если государство решает помогать неконкурентным, то это нужно делать прямо, а не делать вид, что проблемы у "Энергоатома" и не строить завуалированные схемы", - отметил Герус.
"Энергоатом" не имеет права продавать электроэнергию по специальным ценам какому-то отдельно взятому потребителю. Но даже если так, то насколько правильно и справедливо давать спеццену майнингу криптовалюты, где рабочих мест около нуля, но иметь высокий тариф для водоканалов, аграрных тепличных хозяйств, металлургических предприятий?" - добавил депутат.
Как сообщалось, Минэкоэнерго ранее поручило НАЭК "Энергоатом" отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной э/э.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.
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нє-лохамновачкам везе.
ну, і ціна штучних діамантів дуже далека від ціни на природні
как жеж отсортировать ваши... идеи, чтоб понимать где поржать, а где начать пугаться?
(итить вас там всех...по темечку!)
это ж не простой человек брякнул у себя на кухне...а государственное лицо...
даже тяжело найти какое-то логическое объяснение таких вбросов...
па-приколу ж получилось? )))) а вот что после этого прикола будет - мало кого волновало...
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C глупостью » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity).
1.Прочитайте ваши российские источники о дискуссии 2018 года на эту же тему. Росатом тогда с этой идеей носился ненашутку. Там есть интересные перлы.
2.Вы дилетант,много читавший желтухи на эту тему.Я люблю смотреть фильмы про самолеты,но никогда не буду спорить с людьми,которые сами пилоты. Я тут просто нихрена не понимаю, как и вы в энергетике.
3.Вы ,скорее,россиянин,активно мутящий воду на украинских сайтах. Вас выдают детали,плохо известные в украинской профессиональной энергосреде. Либо перечитали "попсы" из российских источников. Но серьезная техническая литература из России врядли могла вас навести на то что вы пишете.
просидел два выходных в шахтах. потом бросил.
стучатся с кошелька - деньги забери!
забрал. 100 баксов кошелек не жмут. где-то так.
ЦОДы и майнинг это не одно и тоже.
Как же не относиться серьезно, если западные "партеры"(фашистские оккупанты) c украинскими олигархами требуют, чтобы украинцам, Украине продавали дорогую электроэнергию, а все что им мешает, чтобы уничтожили.
Если раньше "партнеры" требовали вывозить в ЕС лес, резать на металлолом или прихватизировать предприятия, то сейчас им мешает дешевая украинская электроэнергия, завтра потребуют отдать землю, а послезавтра все природные ископаемые и лучшие стратегические предприятия.
Как к этому не относиться серьезно, если Украину на глазах уничтожают, вывозят все ценное, если в Украине самая настоящая фашистская оккупация и то, что не закончил Гитлер, хотят закончить его последователи под видом ценностей.
Ну как же этих падлюк можно извести?..
Это изначально была афера ! И только полный дебил этого не понимает !!!
https://bitnovosti.com/2020/05/01/bitcoin-imeet-obespechenie/
Стаття велика, проте там все розкладено по-поличках. І про крипту і про реальні гроші.
Если "дешевую" атомную электрику некуда девать, а перебросить её в Англию - хрен перебросишь - не стоит ли под станцией огородить специальную экономическую зону и пригасить туда майнить всех БЕЗ НАЛОГОВ с условием покупки атомной эненргии?