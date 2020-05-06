РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7276 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 645 17

Объединение этапов выхода из карантина будет тогда, когда резко снизится заболеваемость коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Объединение этапов выхода из карантина будет тогда, когда резко снизится заболеваемость коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как могут объединять этапы выхода из карантина в стране

Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос про объединение этапов выхода из карантина, он заявил: "На первом этапе объединять сразу несколько этапов – наверное, таких оснований не будет. Например, как фанат, я хотел бы поставить Чемпионат Украины по футболу на первый этап. Но как человек, который занимается эпидемической безопасностью, наверное, он будет в третьем этапе и без зрителей. Мы только взяли контроль над распространением. То есть мы видим стабилизацию количества случаев, но все равно каждый день – это рост. Количество тех, кто выздоровел, еще не превышает количества больных. По факту количество людей, которые одновременно болеют коронавирусной болезнью, у нас все же больше 9000. Этапы мы будем объединять, когда будем видеть резкое снижение количества случаев болезни и когда количество выздоровлений будут превышать количество больных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учебные заведения до 1 сентября открываться не будут, - главный санврач Ляшко

Ляшко также отметил: "Общественный транспорт может открыться на третьем этапе. Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку мы понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует проезда работников. В то же время мы понимаем, что как только мы запустим транспорт – можем считать, что карантин полностью завершился.

Первый этап может показать проблемы, которые нужно будет решать и как их решать с соблюдением санитарных норм. Бизнес предлагает некоторые вещи, чтобы они могли работать, получать прибыль и придерживаться определенных санитарных норм. Если бизнес сознательно подходит к внедрению санитарных норм, мы только это будем поддерживать. Здесь надо просто искать золотую середину между здоровьем и экономикой и попробовать балансировать именно по этой серединке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Не , вы на глаза Ляшка посмотрите. Он меня пугает.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:42 Ответить
+6
Ляшко, ты козе, овце и папайе сделай тест на коронавирус. В Танзании их образцы сдали в лабораторию и тесты показали наличие коронавируса.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:37 Ответить
+5
Ляшка лучше к психиатру направьте, у него уже короновирусная одержимость.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, в ближайшие дни тесті делать не будут.
Ждем резкого понижения заболеваемости.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:35 Ответить
А у нас в Харькове КОВИД уже поборол Генналий Адольфович! С 12-го мая открывает метро!
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали, под зад коленом, всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, парочку особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:36 Ответить
да ты никак расист,абрамыч...не дают покоя идеи алоизыча?тоже ,кстати семитской национальности...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:55 Ответить
Ляшка лучше к психиатру направьте, у него уже короновирусная одержимость.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:40 Ответить
Ляшко, ты козе, овце и папайе сделай тест на коронавирус. В Танзании их образцы сдали в лабораторию и тесты показали наличие коронавируса.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:37 Ответить
лично меня этот паникер уже задолбал.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:57 Ответить
Он не паникер, просто забрехался - отступать нельзя, бо побьют.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:15 Ответить
Не , вы на глаза Ляшка посмотрите. Он меня пугает.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:42 Ответить
..., но мы этого "не допустим", не волнуйтесь.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:44 Ответить
https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/ ОТВАКЦИНЕНЫ (2016) Запрещенный фильм Роберта Де Ниро (Вакцинация)
показать весь комментарий
06.05.2020 18:02 Ответить
ляшко, ти вже всім наоспздв.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:02 Ответить
Кернесу респект. Сам я из Днепра. Наш мэр не с такими железными, ну вы поняли. Печаль. Сейчас под эту лабуду с КОВРИДАМИ всех мэров поменять хотят походу. Харьков молодцы, что город чистый, что у мэра есть мужское достоинство.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:15 Ответить
А как вам новость в СМИ начальницы НЦЗУ о том, что с 1 мая запрещено принимать больных с ковид всем больницам. Вопрос, всей медициной страны управляет один человек, возглавляющий орган, где сфокусированы все деньги на медицину всего государства? Местным властям тут места нет. Далее, кто должен поставить диагноз коронавирусной инфекции, если нет ответов на тесты из лабораторий по неделям, а теперь и вовсе не будут проводить их, т к лаборатории перегружены. Государство по полмиллиарда тратит на закупки за рубежом защитных средств.А украинцам что делать? Теперь больные с подозрением ковид буду лежать рядом с прооперированным больным? Боже, сохрани украинцам жизни.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:36 Ответить
 
 