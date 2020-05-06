Объединение этапов выхода из карантина будет тогда, когда резко снизится заболеваемость коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как могут объединять этапы выхода из карантина в стране

Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос про объединение этапов выхода из карантина, он заявил: "На первом этапе объединять сразу несколько этапов – наверное, таких оснований не будет. Например, как фанат, я хотел бы поставить Чемпионат Украины по футболу на первый этап. Но как человек, который занимается эпидемической безопасностью, наверное, он будет в третьем этапе и без зрителей. Мы только взяли контроль над распространением. То есть мы видим стабилизацию количества случаев, но все равно каждый день – это рост. Количество тех, кто выздоровел, еще не превышает количества больных. По факту количество людей, которые одновременно болеют коронавирусной болезнью, у нас все же больше 9000. Этапы мы будем объединять, когда будем видеть резкое снижение количества случаев болезни и когда количество выздоровлений будут превышать количество больных.

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Ляшко также отметил: "Общественный транспорт может открыться на третьем этапе. Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку мы понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует проезда работников. В то же время мы понимаем, что как только мы запустим транспорт – можем считать, что карантин полностью завершился.

Первый этап может показать проблемы, которые нужно будет решать и как их решать с соблюдением санитарных норм. Бизнес предлагает некоторые вещи, чтобы они могли работать, получать прибыль и придерживаться определенных санитарных норм. Если бизнес сознательно подходит к внедрению санитарных норм, мы только это будем поддерживать. Здесь надо просто искать золотую середину между здоровьем и экономикой и попробовать балансировать именно по этой серединке".

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