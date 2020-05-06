Штормовое предупреждение объявлено в Киеве - ожидается выпадение месячной нормы осадков

До утра 7 мая в столице ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", на места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная".

Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Стоки ежедневно вычищают от мусора.

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По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая.

В случае выявления мест подтоплений, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.

Призываем водителей быть осторожными на дорогах.

Кроме того, городские власти напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности.