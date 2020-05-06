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Штормовое предупреждение объявлено в Киеве - ожидается выпадение месячной нормы осадков

Штормовое предупреждение объявлено в Киеве - ожидается выпадение месячной нормы осадков

До утра 7 мая в столице ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", на места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная".

Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Стоки ежедневно вычищают от мусора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики обещают в ближайшие дни осадки и похолодание почти на всей территории Украины

По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая.

В случае выявления мест подтоплений, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.

Призываем водителей быть осторожными на дорогах.

Кроме того, городские власти напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности.

Автор: 

дожди (229) Киев (25793) штормовое предупреждение (130)


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Топ комментарии
+12
Лишь бы не в Крыму.
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06.05.2020 18:30 Ответить
+8
Скорея выгоняйте Зе-Фуйла в Ростов
а то ката-клизмы будут только наростать..
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06.05.2020 18:52 Ответить
+4
Шо ні дощ - то місячна норма
Ну хоч вода в криницях прибуде
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06.05.2020 18:08 Ответить
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Шо ні дощ - то місячна норма
Ну хоч вода в криницях прибуде
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06.05.2020 18:08 Ответить
то кричали что засуха теперь все залило! задолбали порохоботы уже
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06.05.2020 18:19 Ответить
25 років назад я не міг воду помпою за 6 годин викачати із криниці - стільки її було, а зараз за годину викачується.
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06.05.2020 19:01 Ответить
Лишь бы не в Крыму.
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06.05.2020 18:30 Ответить
абсолютний крах, розвал, катастрофа української освіти страшніша за шторми, пожежі та пилові бурі - це є причина нульової компетентності "прєзіка прікольних відосікафф" - https://www.youtube.com/watch?v=mFmG9KOorbk
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06.05.2020 18:47 Ответить
Т.е. это Зеля вызывает пылевые бури, пожары, вирусы, землетрясения, засуху и ливни? Всесилен, всесилен! (с)
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06.05.2020 21:23 Ответить
Скорея выгоняйте Зе-Фуйла в Ростов
а то ката-клизмы будут только наростать..
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06.05.2020 18:52 Ответить
ну так шо сидим? Вставай с дивана и выгоняй! Радикальный ты наш.
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06.05.2020 21:25 Ответить
Завтра ждем віступление Педалика: каналізація в Кієвє нє чістілась 10 лєт!
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06.05.2020 19:31 Ответить
П'ять сантиметрів дуже мало, нам хоча би п'ять метрів, щоб ріки наповнилися і рівень грунтових вод піднявся.
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06.05.2020 20:34 Ответить
та не дёргайтесь! Какая месячная норма? Это же наш Гидрометцентр, бреше як дыхае
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06.05.2020 21:04 Ответить
А где же народный синоптик товарищ Горбань? Помнится он засуху обещал)))
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06.05.2020 22:18 Ответить
В Луцьку за два місяці весни перший нормальний дощ вночі і майже цілий день йшов.
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06.05.2020 22:29 Ответить
А що там з скандальним ту оазис на героїв Дніпра? Що ж ви суки таке дозволили збудувати що метро затоплює??
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06.05.2020 23:07 Ответить
Пора копати Чорне море до Кремля, москалів топити.
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07.05.2020 17:20 Ответить
 
 