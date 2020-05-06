Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа реформы здравоохранения.

Об этом Стефанишина сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще вчера Максим Степанов был готов рассказать Комитету по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о так называемом аудите и о планах "улучшения" медреформы. А сегодня у министра срочно появились более важные дела. Ну ничего, мы подождем, заседание Комитета по этому вопросу назначено на 8 мая", - отметила нардеп..

По ее словам, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров также не выносился этот вопрос.

"Кстати, сегодня на Кабмин господин Степанов, как и обещал Михаил Радуцкий, постановление об отмене медреформы не вынес. А вот премьер публично заявил, что медреформу продолжать надо", - добавила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль