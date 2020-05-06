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Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина

Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа реформы здравоохранения.

Об этом Стефанишина сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще вчера Максим Степанов был готов рассказать Комитету по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о так называемом аудите и о планах "улучшения" медреформы. А сегодня у министра срочно появились более важные дела. Ну ничего, мы подождем, заседание Комитета по этому вопросу назначено на 8 мая", - отметила нардеп..

По ее словам, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров также не выносился этот вопрос.

"Кстати, сегодня на Кабмин господин Степанов, как и обещал Михаил Радуцкий, постановление об отмене медреформы не вынес. А вот премьер публично заявил, что медреформу продолжать надо", - добавила нардеп.

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Автор: 

Стефанишина Ольга нардеп (79) медреформа (122)


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Топ комментарии
+4
Только с самокритикой пока никак. Виноваты все, а не я.

Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 6674
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06.05.2020 18:06 Ответить
+2
Пока не признают - почему ошиблись, ничего не будет...
P.S. Позавчера с соседом говорил об изменениях в Беларуси и привёл параллели с Украиной - как можно всё пошагово проср...
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06.05.2020 18:13 Ответить
+2
Была у нас участковая больница, несколько терапевтов, дантисты, кабинеты разные, ЭКГ, анализы... После первого этапа той реформы не осталось и половины. Если и дальше так пойдет, то после второго этапа вообще ничего не останется... и откуда они, такие реформаторы только, беруться?
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06.05.2020 18:41 Ответить
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Только с самокритикой пока никак. Виноваты все, а не я.

Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 6674
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06.05.2020 18:06 Ответить
Пока не признают - почему ошиблись, ничего не будет...
P.S. Позавчера с соседом говорил об изменениях в Беларуси и привёл параллели с Украиной - как можно всё пошагово проср...
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06.05.2020 18:13 Ответить
а от і не все!
ще не проплавлено рейки на залізниці та опори ЛЕП, ще енергоатом трохи дихає, ще не весь грунт на полях вітер здув, ще трохи лісів є, які не порізали. Так що - не треба нам тут гнати песимізм!
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06.05.2020 19:05 Ответить
Нах ті медрехформи кожній владі були потрібні??
Тідьки з-за зменьшення поголів'я рабів..
У них свої лікарні , шо в Україні , шо за поребриком..
За Наші, народа, кошти!!
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06.05.2020 18:21 Ответить
Так звана "реформа" спрямована на скорочення видатків держави, на фінансування лікарень, диспансерів, санаторіїв, шляхом їх закриття і скорочення лікарів. Майже рік, про це говорили, багато журналістів, лікарів, політиків. І, все одно, влада хоче продовжувати геноцид медицини і народу, через цю "реформу".
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06.05.2020 18:24 Ответить
Была у нас участковая больница, несколько терапевтов, дантисты, кабинеты разные, ЭКГ, анализы... После первого этапа той реформы не осталось и половины. Если и дальше так пойдет, то после второго этапа вообще ничего не останется... и откуда они, такие реформаторы только, беруться?
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06.05.2020 18:41 Ответить
так населення скоротилося з 52 млн до 37, із яких мільонів 5 постійно за кордоном, то і медицини треба менше.
Тим більш, що ніхто не збирається стимулювати народжуваність.
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06.05.2020 19:07 Ответить
https://censor.net/user/263744 Що ти мелеш? Для простого народу скорочувати, а ублюдки, при владі, Феофанію скорочують, або кількість дупутатів? Кого ти підтримуєш? В селі був денний станціонар, на 15 чоловік і 3 лікаря, із 3-ма медсестрами, та санітарков. Закрили, бо селяни не заслуговують на лікування.
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06.05.2020 19:15 Ответить
а що ви хотіли...Україна знаходиться на стадії раннього феодалізму.
а ви думали, що ви впєрєді планети всєй?
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06.05.2020 22:10 Ответить
РеХформа зв'язана з земелькою..
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
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06.05.2020 18:41 Ответить
а як заманеться? вантажити на платформи і на Польщу?
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06.05.2020 19:08 Ответить
Вам краще знати, АДВОКАТику...))
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06.05.2020 19:13 Ответить
https://censor.net/user/263744 Захисник владних тварюк, Ад-вокатик. Дупи лижеш?
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06.05.2020 19:17 Ответить
 
 