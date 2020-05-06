Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина
Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа реформы здравоохранения.
Об этом Стефанишина сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Еще вчера Максим Степанов был готов рассказать Комитету по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о так называемом аудите и о планах "улучшения" медреформы. А сегодня у министра срочно появились более важные дела. Ну ничего, мы подождем, заседание Комитета по этому вопросу назначено на 8 мая", - отметила нардеп..
По ее словам, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров также не выносился этот вопрос.
"Кстати, сегодня на Кабмин господин Степанов, как и обещал Михаил Радуцкий, постановление об отмене медреформы не вынес. А вот премьер публично заявил, что медреформу продолжать надо", - добавила нардеп.
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P.S. Позавчера с соседом говорил об изменениях в Беларуси и привёл параллели с Украиной - как можно всё пошагово проср...
ще не проплавлено рейки на залізниці та опори ЛЕП, ще енергоатом трохи дихає, ще не весь грунт на полях вітер здув, ще трохи лісів є, які не порізали. Так що - не треба нам тут гнати песимізм!
Тідьки з-за зменьшення поголів'я рабів..
У них свої лікарні , шо в Україні , шо за поребриком..
За Наші, народа, кошти!!
Тим більш, що ніхто не збирається стимулювати народжуваність.
а ви думали, що ви впєрєді планети всєй?
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.