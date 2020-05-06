1 украинский воин ранен, с начала суток зафиксированы 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Большинство обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из минометов обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское, - пресс-центр ОС

На трех участках разведениясил режим "Тишина" соблюдался. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

5 мая вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Невельское, Павлополь, Богдановка, Марьинка, Славное, Авдеевка, Старогнатовка, Орехово, Крымское и Пивденное.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 3 умышленные убийства, ограбление, 8 краж, 4 мошенничества, 1 факт незаконного оборота оружия и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 54 административных правонарушения.

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Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.