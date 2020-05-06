Суд встал на сторону Барщовского в споре с "Инвестохиллз Веста"

Решение о взыскании с бизнесмена уплаты 75 млн евро признано незаконным.

5 мая 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд города Киев по заявлению владельца Группы компаний T.B. Fruit Тараса Барщовского по делу 873/34/20 пересмотрел решение Постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" от 12 марта 2020 года и отменил его как незаконное. Таким образом, решение о взыскании задолженности по кредитному договору ООО "Танк Транс" перед ОАО "Дельта Банк" на сумму 75 млн евро не является законным. Истцом в третейский суд было ООО "Финансовая компания" "Инвестохиллз Веста", пишет УНИАН.

Это уже не первое судебное решение, которое принимается в пользу владельца Группы компаний T.B. Fruit. На прошлой неделе Хозяйственный суд города отказал в удовлетворении заявления ООО "Финансовая компания" "Инвестохиллз Веста" о наложении ареста на имущество ООО "Танк Транс" и других предприятий.

Тарас Барщовский является основателем и владельцем Группы компаний T.B. Fruit - ведущего производителя концентрированных соков в Европе, третьего в мире производителя яблочного пектина. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit. В состав Группы входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнесы, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia. По результатам 2019 года Группа компаний T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов. Это на 63 млн грн больше, чем за тот же период 2018 года.