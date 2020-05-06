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Новости Коронавирус и карантин
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Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад

Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад

Пенсионеры с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, соблюдающие требования законодательства, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме.

Об этом 6 мая на брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, смогут ли пенсионеры с временно оккупированной территории после отмены карантина и открытия КПВВ получить свою пенсию в полном объеме, Рад сказала: "Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты".

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

С 16 марта Украина ограничила въезд и выезд в зону ООС в рамках введенного из-за коронавируса карантина.

Автор: 

карантин (16729) пенсионеры (838) Пенсионный фонд (434) пенсия (2162) Донбасс (26958) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Пенсии начислены, БП поставлены. ГСМ сепарам по прейскуранту не? С КАКИХ ХРЕНОВ этим кормильцам всей Украины и Европы.
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06.05.2020 18:39 Ответить
+16
Кормите ватановмармышкой)))
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06.05.2020 18:33 Ответить
+16
Може надрукувати їм на кольоровому принтері руплі? І видати за всі місяці до кінця року?
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06.05.2020 18:41 Ответить
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Особенно разогреют в ОРДЛО. Когда у нас будет дефолт, мы все равно не перестанем разогревать в ОРДЛО экономику.
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06.05.2020 19:49 Ответить
Карантин у них має тривати не менш 100 років після звільнення.
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06.05.2020 19:49 Ответить
А как насчёт украинской пенсии обладателям расийского паспорта?
Не пора ли это взять - и отменить?
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06.05.2020 19:55 Ответить
Прааальна !! А тем кто успел получить паспорт с курицей - двойную пенсию. И лучше в рублях !!!!Хахлы и биндеравцы все стерпят !!!!
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06.05.2020 19:58 Ответить
канечно ж 2 пенсыи... данецкие кармильцы чё, зря, тада в 2014-м брасались пад "бандеровские" танки, ани ж мёд на блокпасты салдатам насили...ани ж жызнию рискавали... а патом за маладые рецпублики пришлось нервы ящиками трать и кровь мешками праливать...сцуки
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06.05.2020 19:59 Ответить
Вони при своєму розумі ? ті хто ненавидить Україну і окуповані ворогом їм українські пенсії?а тепер подумайте вони отримують дві пенсії, чи багато таких знайдется хто відмовится від однієї пенсії ?а лікарям немає грошей.
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06.05.2020 19:59 Ответить
Умом нынешнюю власть не понять.
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06.05.2020 21:26 Ответить
Краще - після деокупації...
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06.05.2020 20:04 Ответить
Шесть лет днр+лнр имеют свой пенсионный фонд.
Мы платим налоги в пенсионный фонд Украины, а сивоха и компания из пенсионного фонда Украины отправляет пенсии в днр+лнр.
Те кто вышли на пенсию в 2014, они платили налоги в Украине.
Те кто выходит в течении этих шести лет, они где трудовой страховой стаж зарабатывали?
Пройдёт 15 лет и вы будете дальше оплачивать, тех кто страховой стаж делает в днр+лнр?
*ридурки вы, нет слов.
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06.05.2020 20:08 Ответить
так так , нема відрахувань в пенсійний фонд України - нема і пенсій зрадникам
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06.05.2020 20:18 Ответить
https://censor.net/user/221211 - "Те кто вышли на пенсию в 2014, они платили налоги в Украине.
Те кто выходит в течении этих шести лет, они где трудовой страховой стаж зарабатывали?
Пройдёт 15 лет и вы будете дальше оплачивать, тех кто страховой стаж делает в днр+лнр?"
Правильно ли я поняла что время работы в днр+лнр засчитывается в общий трудовой стаж в Украине?
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06.05.2020 21:36 Ответить
Медикам доплат-найн-тимофейка, а сепарам пенсии- пожалуйста! Вы, мать вашу, верификацию сначала проведите, может, те, кому вы начислили, уже ласты склеили!
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06.05.2020 20:31 Ответить
половина склеили, вторая половина в одном кармане укр.паспорт,во втором Рашн пачпорт, а за пазухой аусвайс ЛДНР так чьи они граждане?
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06.05.2020 22:16 Ответить
Главное, шобы они с этих пенсий не кормили нахлебников из Евросоюза!
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06.05.2020 20:32 Ответить
А ху-ху не хо-хо,жители оккупированных территорий?! Вы же мрази "хероически" бросались под украинские БМП ! Салюпу вам,а не пенсии из кармана украинского народа!!!
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06.05.2020 20:36 Ответить
Пенсії жителям окупованих територій нараховано, вони зможуть отримати їх після карантину, - начальниця облуправління ПФУ Рад - Цензор.НЕТ 7529
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06.05.2020 20:41 Ответить
А пособия по безработице им сейчас тоже оплачивают с украинского кармана? Анеженашилюде, как никак.
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06.05.2020 20:44 Ответить
Пятая часть работников Кураховской ТЭС живёт в Донецке, они ватой ездили на работу. Они бы и дальше ездили если бы не карантин. Им тоже из - за прописки нельзя пособия по безработице оплачивать?
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06.05.2020 21:41 Ответить
Тобишь - никогда. Мдаааа..
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06.05.2020 21:02 Ответить
А ху не хо? Какая в опу пенсия?
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06.05.2020 21:17 Ответить
Ещё б ключи от квартиры, где деньги лежат.
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06.05.2020 21:28 Ответить
Пенсії жителям окупованих територій нараховано, вони зможуть отримати їх після карантину, - начальниця облуправління ПФУ Рад - Цензор.НЕТ 4881

Зебіли, і цим треба платити пенсію хто зрадив Батьківщину і знущається над захисниками України! Зе-орда, ви платите пенсію терористам, злочинцям, вбивцям і катам наших воїнів. Путін прийді хай їм платить. Зебіли ви фінансуєте терористів а це злочин проти України. Прийде час і ви будете відповідати
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06.05.2020 22:05 Ответить
йєслі етімі пєнсіямі питаюца прішить лугандонов до України, то уви і ах - там поголовйє уважайєт сілу і жосткость - а так оні прєзірают тєрпіл і с отвращєнійєм і насмєшкой бєрут дєньгі - доят тупих хохлоф.
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06.05.2020 22:08 Ответить
тоже і с развєдєнійєм сіл. Їх це підзадорює. А отвєтка заставляє замовчати
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06.05.2020 22:10 Ответить
А патроны и снаряды для убийства украинцев передали уже? шморкля выполнил приказ *****?
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06.05.2020 22:15 Ответить
Хто кричить що влада змінилася ?! Україна , як і 6 років до цього , продовжує годувати Лугандонію ...
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06.05.2020 22:17 Ответить
Обурює мене більш за все, що я плачу податки, а ці "пенсійні туристи" продовжують вже 6 ріків їздити на територію України за пенсіями??? При цьому звідти Україна податків не отримує, а зараз не вистачає лікарням,пенсіонерам які живуть в Україні! Якого хріна ми маємо тим пенсам щось??? Невже у всій Раді України не знайдеться сміливця, який все ж таки подасть законопроект, щоб платити тільки тим, хто є справжнім переселенцем, а не "липовим"??? Можете називати мене як завгодно, але там вже не наші люди, вони вже майже 90% мають російські паспорти!!!
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06.05.2020 22:49 Ответить
Ауууу....
Чинуши идиоты.....
Вы читаете навости?
Более 200 тыс лугандонской ваты получили гражданство рашки!
С каких пор мы начисляем пенсию рашка вате?
Надо проверить вас сбу на предмет разворовывания бюджета! В особо крупных....
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06.05.2020 22:57 Ответить
Та чому ж не платити зрадникам? Нехай кожен підпише зобов'язання маканути сепара чи пустити потяг "под откос", а у кінці напише "Слава Україні!" і "путій х..йло". Гроші не видавати, поки не виконає. Адже мед з вибухівкою нашим солдатам носили... Тепер нехай своїх частують.
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07.05.2020 00:10 Ответить
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