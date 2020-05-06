Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад
Пенсионеры с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, соблюдающие требования законодательства, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме.
Об этом 6 мая на брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос, смогут ли пенсионеры с временно оккупированной территории после отмены карантина и открытия КПВВ получить свою пенсию в полном объеме, Рад сказала: "Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты".
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.
С 16 марта Украина ограничила въезд и выезд в зону ООС в рамках введенного из-за коронавируса карантина.
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Не пора ли это взять - и отменить?
Мы платим налоги в пенсионный фонд Украины, а сивоха и компания из пенсионного фонда Украины отправляет пенсии в днр+лнр.
Те кто вышли на пенсию в 2014, они платили налоги в Украине.
Те кто выходит в течении этих шести лет, они где трудовой страховой стаж зарабатывали?
Пройдёт 15 лет и вы будете дальше оплачивать, тех кто страховой стаж делает в днр+лнр?
*ридурки вы, нет слов.
Те кто выходит в течении этих шести лет, они где трудовой страховой стаж зарабатывали?
Пройдёт 15 лет и вы будете дальше оплачивать, тех кто страховой стаж делает в днр+лнр?"
Правильно ли я поняла что время работы в днр+лнр засчитывается в общий трудовой стаж в Украине?
Зебіли, і цим треба платити пенсію хто зрадив Батьківщину і знущається над захисниками України! Зе-орда, ви платите пенсію терористам, злочинцям, вбивцям і катам наших воїнів. Путін прийді хай їм платить. Зебіли ви фінансуєте терористів а це злочин проти України. Прийде час і ви будете відповідати
Чинуши идиоты.....
Вы читаете навости?
Более 200 тыс лугандонской ваты получили гражданство рашки!
С каких пор мы начисляем пенсию рашка вате?
Надо проверить вас сбу на предмет разворовывания бюджета! В особо крупных....