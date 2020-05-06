Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы, где одна из пациенток умерла от коронавируса, выявлено еще 15 заболевших COVID-19 среди персонала и больных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис омбудсмена Украины.

"Всем работникам и пациентам, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, проведено тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная зболезнь", - говорится в сообщении.

Все контактные работники находятся в изоляции. Четверо пациентов с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.

Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

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В психиатрической больнице проведена дезинфекцияя во всех помещениях, ведется температурный скрининг в каждом отделении с занесением результатов в специальных журналов, обеспечен масочный режим.

В Офисе омбудмена отметили, что, по словам руководителя Волынской областной психиатрической больницы Людмилы Юрий, заведение нуждается защитной одежде. До 1 апреля больница не была ею обеспечена вообще. Есть потребность в стерильных пробирках для тестирования.

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Ранее в Волынской ОГА сообщали, что в психбольнице в Олице от коронавируса умерла 49-летняя пациентка, жительница с.Яблунька Маневицкого района.