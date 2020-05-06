Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы
В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы, где одна из пациенток умерла от коронавируса, выявлено еще 15 заболевших COVID-19 среди персонала и больных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис омбудсмена Украины.
"Всем работникам и пациентам, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, проведено тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная зболезнь", - говорится в сообщении.
Все контактные работники находятся в изоляции. Четверо пациентов с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.
Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.
В психиатрической больнице проведена дезинфекцияя во всех помещениях, ведется температурный скрининг в каждом отделении с занесением результатов в специальных журналов, обеспечен масочный режим.
В Офисе омбудмена отметили, что, по словам руководителя Волынской областной психиатрической больницы Людмилы Юрий, заведение нуждается защитной одежде. До 1 апреля больница не была ею обеспечена вообще. Есть потребность в стерильных пробирках для тестирования.
Ранее в Волынской ОГА сообщали, что в психбольнице в Олице от коронавируса умерла 49-летняя пациентка, жительница с.Яблунька Маневицкого района.
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Так і написано - http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zd%D1%96jsneno-distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-volinsko%D1%97-oblasno%D1%97-psix%D1%96atrichno%D1%97-l%D1%96karnya,-v-oliczkomu-v%D1%96dd%D1%96lenn%D1%96-yako%D1%97-viyavleno-vipadki-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu/ Офис омбудсмена
в психушке у всех зболезнь
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova РБ головного мозга https://twitter.com/belamova @belamova https://twitter.com/belamova/status/1257949910709698560 7 ч
Я ещё не говорил, что китайцы вышли на мой телеграм-канал и предлагали 500 баксов за пост c критикой в адрес противников Китая по ситуации с короной?) Как тебе такое
https://twitter.com/sranysovok @sranysovok ?
Ну и занесение персоналом тоже не исключено, ведь медики ходят на работу из дома, контактируя по пути с большим количеством людей.
Так что всё очень печально.