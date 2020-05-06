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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы

Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы, где одна из пациенток умерла от коронавируса, выявлено еще 15 заболевших COVID-19 среди персонала и больных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис омбудсмена Украины.

"Всем работникам и пациентам, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, проведено тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная зболезнь", - говорится в сообщении.

Все контактные работники находятся в изоляции. Четверо пациентов с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.

Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь персонал и пациенты Харьковской психиатрической больницы, где произошла вспышка COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

В психиатрической больнице проведена дезинфекцияя во всех помещениях, ведется температурный скрининг в каждом отделении с занесением результатов в специальных журналов, обеспечен масочный режим.

В Офисе омбудмена отметили, что, по словам руководителя Волынской областной психиатрической больницы Людмилы Юрий, заведение нуждается защитной одежде. До 1 апреля больница не была ею обеспечена вообще. Есть потребность в стерильных пробирках для тестирования.

Читайте также: Тестирование под угрозой - лаборатории не справляются с объемами проверок на COVID-19

Ранее в Волынской ОГА сообщали, что в психбольнице в Олице от коронавируса умерла 49-летняя пациентка, жительница с.Яблунька Маневицкого района.

Автор: 

карантин (16729) омбудсмен (602) психбольница (156) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+1
Жахлива новина, яка підтверджує погану роботу Степанова.
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06.05.2020 19:25 Ответить
+1
А как дела в психбольнице на Банковой? Когда тотальная дезинфекция?
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06.05.2020 19:32 Ответить
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Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы - Цензор.НЕТ 4235Цензор. гони подальше своих редакторов Как Олыка под Луцком у вас стала Олицей?
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06.05.2020 19:23 Ответить
Все там правильно.
Так і написано - http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zd%D1%96jsneno-distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-volinsko%D1%97-oblasno%D1%97-psix%D1%96atrichno%D1%97-l%D1%96karnya,-v-oliczkomu-v%D1%96dd%D1%96lenn%D1%96-yako%D1%97-viyavleno-vipadki-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu/ Офис омбудсмена
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06.05.2020 19:40 Ответить
Ну пусть будет Олыця Нынче все равно - коВбаса чи коЛбаса - абы лышень вона була
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06.05.2020 19:43 Ответить
у которых подтверждена коронавирусная зболезнь" -все правильно написано
в психушке у всех зболезнь
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06.05.2020 21:07 Ответить
заноси пішли з Бєлоруссіі?.. а китайці підтирати не встигають

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга https://twitter.com/belamova @belamova https://twitter.com/belamova/status/1257949910709698560 7 ч

Я ещё не говорил, что китайцы вышли на мой телеграм-канал и предлагали 500 баксов за пост c критикой в адрес противников Китая по ситуации с короной?) Как тебе такое
https://twitter.com/sranysovok @sranysovok ?

Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы - Цензор.НЕТ 9550
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06.05.2020 19:24 Ответить
Вірус вичистить всі проблеми людства. Тепер головна біль кожного, як не стати "слабкою ланкою"
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06.05.2020 19:24 Ответить
это какой то фашизм
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06.05.2020 19:33 Ответить
Жахлива новина, яка підтверджує погану роботу Степанова.
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06.05.2020 19:25 Ответить
Такий старовинний замок споганили під психлікарню.... майже як Любарта у Луцьку.
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06.05.2020 19:28 Ответить
А как дела в психбольнице на Банковой? Когда тотальная дезинфекция?
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06.05.2020 19:32 Ответить
Дезинфекция в кабмине https://www.facebook.com/NaZlobu/videos/2525990574317627/
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06.05.2020 19:46 Ответить
Персонал занёс, иначе где бы пациенты его взяли.
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06.05.2020 19:40 Ответить
Ни в одной психбольнице не делаются тесты при приёме пациентов. Но сейчас пациентов сначала помещают в карантинные отделения, а после двух недель переводят в лечебные. Отделения такие перепрофилировали из лечебных. Так что персонал не знает, находится пациент в инкубационном периоде по коронавирусу или нет. Если во время карантина выявляются симптомы коронавируса, пациента переводят в инфекционку. За это время он вполне может заразить персонал. Персонал в психбольницах вообще никакой защиты не имеет, разве что сами покупают респираторы, перчатки, дезинфекторы. Но в начале эпидемии это всё купить было нереально, заказывали по интернету, где всё очень дорого.
Ну и занесение персоналом тоже не исключено, ведь медики ходят на работу из дома, контактируя по пути с большим количеством людей.
Так что всё очень печально.
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06.05.2020 23:28 Ответить
У росії пабєдобєсіє ,а у світі https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw коронабєсіє !
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07.05.2020 07:21 Ответить
 
 