Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеденский ответил на электронную петицию с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которая 23 апреля набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем ответе Зеленский указал, что подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой его Офиса Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

Подписание 11 марта 2020 года в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - говорится в ответе.

Зеленский отметил, что 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

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"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что на заседании 11 марта в Минске были достигнуты договоренности и по другим важным вопросам – обменк удерживаемыми лицами, разведении сил и средств, одновременном открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Комментируя обвинения главы ОП в коррупции, Президент напомнил, что "относительно высказываний о А.Ермаке и других лицах необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов".

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"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - отметил он.