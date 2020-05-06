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Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР

Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеденский ответил на электронную петицию с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которая 23 апреля набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем ответе Зеленский указал, что подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой его Офиса Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

Подписание 11 марта 2020 года в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - говорится в ответе.

Зеленский отметил, что 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов

"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что на заседании 11 марта в Минске были достигнуты договоренности и по другим важным вопросам – обменк удерживаемыми лицами, разведении сил и средств, одновременном открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Комментируя обвинения главы ОП в коррупции, Президент напомнил, что "относительно высказываний о А.Ермаке и других лицах необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов".

Также читайте: Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко

"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - отметил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) петиция (357) Ермак Андрей (1277)


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Топ комментарии
+47
Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1631
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06.05.2020 19:42 Ответить
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Чому всі так накинулись на президента? Знаєте, як важко керувати країною, де 73% ідіоти?
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06.05.2020 19:41 Ответить
+43
Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1192
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06.05.2020 19:43 Ответить
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Типа, нет, ни на пол, ни на меньше.
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07.05.2020 11:11 Ответить
Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7597
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06.05.2020 20:46 Ответить
Лживый кусок говна! он врет также, как показывал лицемерие и вранье политиков в своем квартале 95 и впитал навыки этого лицемерия и вранья и сейчас в реально жизни также делает!
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06.05.2020 20:56 Ответить
Вы хотите сказать, что лицемерия и вранья политиков не было, а были все они белые и пушистые?!
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07.05.2020 11:13 Ответить
Рассмотрев петицию и обкашляв её с подельниками, булавоносец (он же роликотворец ) выразил общее мнение 95 квартала.: -Покоритель Сибири ни в чем не виноват . Он и белый и пушистый и служба безопасности разберется досудебно..... В переводе с эзопова языка юмористов,сие означает , - Идите вы на худа хотите ,а мы будем репетировать свой новый спектакль! Аминь.
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06.05.2020 20:56 Ответить
"подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер," такая трактовка события имеет для зели два варианта объяснения... 1. он вообще не в курсе дела , что происходило в стране пока он в Юрмале для руссо-туристов называл её ... (бл* - сами знаете как он её называл") Сам Минск тоже носит декларативный характер ... Не утверждённый Радой..не подписанный президентом - абсолютная туалетная бумажка...И что, бл ?! Но всему миру это не мешает настаивать , чтоб Украина эту филькину грамоту выполняла. Значит и эта строчка филькиной грамоты будет работать, как и остальное говно этого Минска работает. 2. Нет - он в курсе. Тогда назовите его , как-нибудь сами....
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06.05.2020 20:59 Ответить
Очень хочется узнать правду о том, что Зеленский с Ермаком делали в Омане, с кем и о чём договаривались, что подписали? Рассказы про Оманские инвестиции то брехня.
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06.05.2020 21:05 Ответить
Мы вот смеемся, хохмим называем этого человечка недоумком, клованом, лицемером и прочими сатирическими прозвищами. А ведь это враг. По недоумию ли иль по злому умыслу, но враг. Который разваливает со товарищи страну и готовит ее к торжественной сдаче кумиру. Что его сподвигло на эти действия никто не знает. Может шантаж, а может и вполне искренние в уничтожении Украины желания.
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06.05.2020 21:10 Ответить
оно хочет привести к очереднуму Майдану, чтоб кацапы напали по всему периметру уже посерьезней. Как раз к концу года и хотят...Оно не понимает, что уже никого не отпустят...Чечетов ему в пример.
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06.05.2020 23:10 Ответить
Откуда такая безаппеляционная уверенность?! Неужто довелось с богами пообщаться.

Вот не от богов: Проблема этого мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.(С) Бертран Рассел
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07.05.2020 11:18 Ответить
переведя на человеческий язык
всех кто подписал петицию Зе-Фуйло послал в дупу Ермака мудака
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06.05.2020 21:11 Ответить
Тогда сам пошел на ... ! Ты не президент , ты перестал быть президентом для очень большого количества граждан! И пересядь на велосипед -мудак!
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06.05.2020 21:17 Ответить
Он не перестал, а и не был президентом для очень большого количества граждан. А про лисапед правильно.
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06.05.2020 21:31 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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06.05.2020 21:25 Ответить
Зелю і дерьмака на нари, обоїх, зрадники і колаборанти.
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06.05.2020 21:54 Ответить
Є таке російське слово - СРАВНИ. А от що воно означає - срав чи ні, невідомо.
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06.05.2020 21:35 Ответить
гринпоц-телепузик опять в дерьме по самые не балуй)))))
чувак минусует свой рейтинг с упорством достойным лучшего применения ))))
как говорится, скажи кто твой друг и я скажу кто ты)))))
короче, даешь внеочередные , пока гринпоцы не угробили окончательно страну))))
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06.05.2020 21:39 Ответить
ермак никто. он вне закона. нет в у нас такой госструктуры как ОП и его руководитель. есть советники, есть помощники еще есть прессекретари а ермака с его офисом нет и повторюсь он, согласно конституции Украины, никто!!!!!!!!!!!!!!!!! ОН СМОТРЯЩИЙ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО, А МОЖЕТ И ОТ САМОГО ВВП. короче,,,,,,,, авторитет в правительстве
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06.05.2020 21:44 Ответить
Зеленський відповів на петицію звільнити Єрмака: підписаний в Мінську протокол ТКГ носив декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 1323
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06.05.2020 21:47 Ответить
Тут бы хоть Ермак Зелю не уволил.
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06.05.2020 21:56 Ответить
Зеленський відповів на петицію звільнити Єрмака: підписаний в Мінську протокол ТКГ носив декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 8058
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06.05.2020 22:02 Ответить
Ответ,конечно,Дерьмак готовил?
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06.05.2020 22:05 Ответить
Голоc Амepики
@chastime

Заява Єрмака про громадську раду, яка розгляне справу Чорновол, викликала запитання у західних оглядачів, правозахисників.
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06.05.2020 22:15 Ответить
Кого зелені попризначають в цю раду?
Хто буде судити майданівців,сивохи з бужанськими?

"Всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть у тому числі виноситися на громадське обговорення цієї ради".

При цьому Єрмак відзначив, що для команди президента Зеленського одним із пріоритетів була і залишається незалежність роботи правоохоронних органів.

Низка експертів, правозахисників, які працюють в Україні, озвучили запитання з приводу безсторонності такої ради.

Чом би не докласти зусиль для посилення існуючих механізмів правосуддя? Це дуже популістично і навряд вирішує проблему повсюдної безкарності та проблеми з верховенством права в Україні.
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06.05.2020 22:18 Ответить
Такой декларативный характер, что кацапы аж кончали от удовольствия?
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06.05.2020 22:23 Ответить
Чули куме?!Документ маэ декларативный характер!Зря вы себя накручиваете.
-Так.А Будапештский меморандум,як нам кажуть,маэ рекомендательный характер.И що?
-Тобто брешуть?
-Звичайно!Як,що Будапешт нам впарили,як рекомендательный,то чому нельзя впарить ОРДЛО,як декларативный?!
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06.05.2020 22:59 Ответить
нафік такі декларації і їх підписантів туди ж
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06.05.2020 23:10 Ответить
Дегенерат ЗЕянелох снова брешет. Ему сцы в глаза, а он - божья роса.
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07.05.2020 06:23 Ответить
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