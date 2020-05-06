Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР
Президент Украины Владимир Зеденский ответил на электронную петицию с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которая 23 апреля набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В своем ответе Зеленский указал, что подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой его Офиса Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.
Подписание 11 марта 2020 года в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - говорится в ответе.
Зеленский отметил, что 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.
"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.
Президент также напомнил, что на заседании 11 марта в Минске были достигнуты договоренности и по другим важным вопросам – обменк удерживаемыми лицами, разведении сил и средств, одновременном открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Комментируя обвинения главы ОП в коррупции, Президент напомнил, что "относительно высказываний о А.Ермаке и других лицах необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов".
"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - отметил он.
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Вот не от богов: Проблема этого мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.(С) Бертран Рассел
всех кто подписал петицию Зе-Фуйло послал в дупу Ермака мудака
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
чувак минусует свой рейтинг с упорством достойным лучшего применения ))))
как говорится, скажи кто твой друг и я скажу кто ты)))))
короче, даешь внеочередные , пока гринпоцы не угробили окончательно страну))))
@chastime
Заява Єрмака про громадську раду, яка розгляне справу Чорновол, викликала запитання у західних оглядачів, правозахисників.
Хто буде судити майданівців,сивохи з бужанськими?
"Всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть у тому числі виноситися на громадське обговорення цієї ради".
При цьому Єрмак відзначив, що для команди президента Зеленського одним із пріоритетів була і залишається незалежність роботи правоохоронних органів.
Низка експертів, правозахисників, які працюють в Україні, озвучили запитання з приводу безсторонності такої ради.
Чом би не докласти зусиль для посилення існуючих механізмів правосуддя? Це дуже популістично і навряд вирішує проблему повсюдної безкарності та проблеми з верховенством права в Україні.
-Так.А Будапештский меморандум,як нам кажуть,маэ рекомендательный характер.И що?
-Тобто брешуть?
-Звичайно!Як,що Будапешт нам впарили,як рекомендательный,то чому нельзя впарить ОРДЛО,як декларативный?!