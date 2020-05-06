Я не допущу чтобы на местных выборах мелкие партии и беспартийные граждане лишились возможности быть избранными, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит изменения законодательства по проведению местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук президента, об этом он заявил в видеообращении к украинцам в среду.

Президент заявил: "Несколько слов о политике. Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть" в местные органы власти. Фактически же - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему. Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины. Поэтому никаких 2/3, 5% или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа".

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