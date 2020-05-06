В Госавиаслужбе пояснили 9-часовую задержку вылета в Лондон самолета с заробитчанами: авиакомпания МАУ нарушила правила

Вылет самолета "Международных авиалиний Украины" 29 апреля был задержан из-за нарушения со стороны авиакомпании.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно ответу, подписанному главой ведомства Александром Бильчуком, Госавиаслужба предоставляет разрешения на выполнение полетов в соответствии с Правилами предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины.

"ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (далее - Авиакомпания) нарушило требования нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины при выполнении международных полетов, а именно не соблюдены требования пункта 3.2 Правил, по согласованию слота с аэропортом вылета и планирования полета без изменения номера рейса от аэропорта вылета в аэропорт назначения", - говорится в письме.

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Ведомство добавляет, что в итоге дало разрешение на спецрейс "после рассмотрения и обработки корректируемой заявки Авиакомпании".

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

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29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.