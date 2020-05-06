В Госавиаслужбе пояснили 9-часовую задержку вылета в Лондон самолета с заробитчанами: авиакомпания МАУ нарушила правила
Вылет самолета "Международных авиалиний Украины" 29 апреля был задержан из-за нарушения со стороны авиакомпании.
Об этом сообщила Государственная авиационная служба в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно ответу, подписанному главой ведомства Александром Бильчуком, Госавиаслужба предоставляет разрешения на выполнение полетов в соответствии с Правилами предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины.
"ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (далее - Авиакомпания) нарушило требования нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины при выполнении международных полетов, а именно не соблюдены требования пункта 3.2 Правил, по согласованию слота с аэропортом вылета и планирования полета без изменения номера рейса от аэропорта вылета в аэропорт назначения", - говорится в письме.
Ведомство добавляет, что в итоге дало разрешение на спецрейс "после рассмотрения и обработки корректируемой заявки Авиакомпании".
Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.
Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.
Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
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Розбалував Порох.
Хватіт.
мож тебе это приснилось ?
Прийшов в аеропорт в кассу , показав паспорт отримав білет і не було проблем..в Борисполі..без безвісу..😀
Держава не влізала по контрактам..
Хоч і хотіли щось зідрати-хрін на рило!!
Історія повторюється-зараз з холопів будуть здирати
за дозвіл працювати на Себе!!
😁
АЛЕ, міг Собі Таке дозволити..
🤣
Пусть летят, только обратно не пускать, пока биологическая угроза не исчезнет.
Я не пойму, зачем люди бежали сюда? Обосрались? Мои знакомые, говорили, работа была, никто не гнал. Но...все побежали, и я побежал. А дальше?? Брукивку шмыгалю стелить?