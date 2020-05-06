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В Госавиаслужбе пояснили 9-часовую задержку вылета в Лондон самолета с заробитчанами: авиакомпания МАУ нарушила правила

В Госавиаслужбе пояснили 9-часовую задержку вылета в Лондон самолета с заробитчанами: авиакомпания МАУ нарушила правила

Вылет самолета "Международных авиалиний Украины" 29 апреля был задержан из-за нарушения со стороны авиакомпании.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно ответу, подписанному главой ведомства Александром Бильчуком, Госавиаслужба предоставляет разрешения на выполнение полетов в соответствии с Правилами предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины.

"ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (далее - Авиакомпания) нарушило требования нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины при выполнении международных полетов, а именно не соблюдены требования пункта 3.2 Правил, по согласованию слота с аэропортом вылета и планирования полета без изменения номера рейса от аэропорта вылета в аэропорт назначения", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для заробитчан будут организованы рейсы в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, - МАУ

Ведомство добавляет, что в итоге дало разрешение на спецрейс "после рассмотрения и обработки корректируемой заявки Авиакомпании".

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

Также читайте: Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Автор: 

МАУ (330) заробитчане (587) Госавиаслужба (69)


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Топ комментарии
+17
"Я тебе, конечно, верю...." (с)
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06.05.2020 20:44 Ответить
+17
Зебіли, а пам'ятаєте часи коли ви літали в Європу лоукостами, без будь яких перепон з боку влади?
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06.05.2020 20:47 Ответить
+14
Більше ЄС на хлєб нє намажеш...
Розбалував Порох.
Хватіт.
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06.05.2020 20:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Я тебе, конечно, верю...." (с)
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06.05.2020 20:44 Ответить
Більше ЄС на хлєб нє намажеш...
Розбалував Порох.
Хватіт.
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06.05.2020 20:46 Ответить
Так нехай МАУ тоді платить штраф!
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06.05.2020 20:46 Ответить
Перевод стрелок удался
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06.05.2020 20:47 Ответить
Зебіли, а пам'ятаєте часи коли ви літали в Європу лоукостами, без будь яких перепон з боку влади?
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06.05.2020 20:47 Ответить
не помним.

мож тебе это приснилось ?
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06.05.2020 21:03 Ответить
В Госавиаслужбе пояснили 9-часовую задержку вылета в Лондон самолета с заробитчанами: авиакомпания МАУ нарушила правила - Цензор.НЕТ 1513
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06.05.2020 20:51 Ответить
Великобритания сегодня побила европейский рекорд по заболеванию от коронавируса, а мы отправляем туда самолет с заробитчанами. А через время они заразятся и завопят верните нас на родину. Хре-ь какая то. Ну как это объяснить. Сначала президент 12 марта дал 3 дня на возвращение всех желающих граждан в Украину, а они до сих пор возвращаются хоть уже сегодня 6 мая. А теперь мы еще целенаправленно направляем людей в наиболее зараженные страны. Это за пределом всякого понимания. У нас карантин ( при чем еще основательно строгий) в Великобритании тоже карантин и дела совсем хр--вые, и что мы делаем... Тогда выехавшим сразу говорить что назад только после появления вакцины и прививки ( года этак через два в лучшем случае)
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06.05.2020 20:53 Ответить
В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила - Цензор.НЕТ 4458
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06.05.2020 21:02 Ответить
Вам от меня ОТЛИЧНО! Но боюсь это слишком сложно для масс. А как объяснить,чтобы дошло , что это афера века, сам не знаю. Время...
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06.05.2020 21:47 Ответить
накорми их и все . будем послушно сидеть на диване
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06.05.2020 23:54 Ответить
Мрази зелёные , будете пояснять это новому правительству и новому генпрокурору .
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06.05.2020 20:59 Ответить
так вони ж нові ! - і прокурор і правітєльство.
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06.05.2020 22:13 Ответить
Таки були часи в 80-90-00..
Прийшов в аеропорт в кассу , показав паспорт отримав білет і не було проблем..в Борисполі..без безвісу..😀
Держава не влізала по контрактам..
Хоч і хотіли щось зідрати-хрін на рило!!
Історія повторюється-зараз з холопів будуть здирати
за дозвіл працювати на Себе!!
😁
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06.05.2020 21:02 Ответить
В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила - Цензор.НЕТ 3751 https://censor.net/ua/user/433188 І полетів, пити каву, в Віденську оперу.
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06.05.2020 21:26 Ответить
Опери ню не подобаються та і фрак не поважаю..
АЛЕ, міг Собі Таке дозволити..
🤣
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06.05.2020 21:40 Ответить
собирали по ХХХ ойро с пассажиров за возможность вылета.
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06.05.2020 21:04 Ответить
Теперь всё будет как при ссср,посмотрели как живёт загнивающий капитализм и хватит,да можете приехать к особняку Ахметова и порадоваться как ваш барин живёт . Я не удивлюсь что Ахметов для баранов придумает орден Герой Капиталистического Труда
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06.05.2020 21:21 Ответить
И ещё БАРАНЫ готовы урвать пенку,а то что нужно своё защищать им это и на хрен ненужно,а потом этих баранов по одному со стада выдирают и ведут на бойню
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06.05.2020 21:24 Ответить
Завезли в Украину очередные ценности(коронавирус), теперь можно и обратно.
Пусть летят, только обратно не пускать, пока биологическая угроза не исчезнет.
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06.05.2020 21:21 Ответить
"ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" Це не компанія Коломиги, пане Бутусов? Источник: https://censor.net/n3193878
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06.05.2020 21:30 Ответить
Нееееее.
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06.05.2020 21:49 Ответить
https://biz.censor.net.ua/resonance/3112246/komu_prinadlejat_krupneyishie_aviakompanii_ukrainy можливо частку має і Зеленський.
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06.05.2020 21:54 Ответить
и радио свобода на поводу, запрос состряпали
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06.05.2020 23:59 Ответить
Власть все делает , что бы отбить желание у людей летать на заработки.
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06.05.2020 21:49 Ответить
Думаю, и пешком пойдут, и даже побегут.
Я не пойму, зачем люди бежали сюда? Обосрались? Мои знакомые, говорили, работа была, никто не гнал. Но...все побежали, и я побежал. А дальше?? Брукивку шмыгалю стелить?
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06.05.2020 21:52 Ответить
Враньё. Требовали взятку.
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06.05.2020 22:09 Ответить
цікаво...і що вони там роблять в Грет Брітн?
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06.05.2020 22:14 Ответить
Заробляють фунти, частина яких піде тобі на пенсію, щоб ти міг заплатити за інтернет, і їх тут обсирати.
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07.05.2020 00:08 Ответить
це все ясно. Яка робота? Якщо не знаєш, то не пищи.
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07.05.2020 10:04 Ответить
Не зуміли занести по-правілам?
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07.05.2020 01:34 Ответить
Лоукостів немає є тільки МАУ і виходить що вони що забажають, то те і зроблять. Ви цього бажали?
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07.05.2020 12:36 Ответить
 
 