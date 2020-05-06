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Новости Агрессия России против Украины Взяточники
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Командир воинской части на Житомирщине задержан на взятке 27 тыс. грн от подчиненного, - военная прокуратура. ФОТО

6 мая при получении взятки задержан исполняющим обязанности командира одной из воинских частей, которая дислоцирована в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального региона.

Командир воинской части на Житомирщине задержан на взятке 27 тыс. грн от подчиненного, - военная прокуратура 01

Майор ВСУ, действуя по предварительному сговору с двумя другими военнослужащими этой же воинской части, получил взятку в размере 27 тыс. грн. за непринятие в отношении одного из подчиненных военнослужащих мер дисциплинарного и административного реагирования за допущенные нарушения воинской дисциплины, а также за несоздание препятствий для прохождения военной службы.

Командир воинской части на Житомирщине задержан на взятке 27 тыс. грн от подчиненного, - военная прокуратура 02

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После получения указанной суммы неправомерной выгоды взяточника в погонах задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Автор: 

армия (8506) взятка (6195) Военная прокуратура (933) Житомирская область (1417)


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Во страна! Скоро и консьержка будет требовать по 200 дол за беспрепятственное прохождение в свою квартиру!
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06.05.2020 21:42 Ответить
1000 нарядов ему на туалет гитлеру и пулю промеж рогов
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07.05.2020 00:19 Ответить
 
 