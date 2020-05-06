Командир воинской части на Житомирщине задержан на взятке 27 тыс. грн от подчиненного, - военная прокуратура. ФОТО
6 мая при получении взятки задержан исполняющим обязанности командира одной из воинских частей, которая дислоцирована в Житомирской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального региона.
Майор ВСУ, действуя по предварительному сговору с двумя другими военнослужащими этой же воинской части, получил взятку в размере 27 тыс. грн. за непринятие в отношении одного из подчиненных военнослужащих мер дисциплинарного и административного реагирования за допущенные нарушения воинской дисциплины, а также за несоздание препятствий для прохождения военной службы.
После получения указанной суммы неправомерной выгоды взяточника в погонах задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
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Valeriy Valeriy
показать весь комментарий06.05.2020 21:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Денис Александров #469080
показать весь комментарий07.05.2020 00:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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