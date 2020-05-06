В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ
В Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии. Они занимаются разминированием и оказывают медпомощь местному населению.
Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов президенту РФ Владимиру Путину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Кроме того, 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии осуществляет мероприятия по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.
"Все задачи проходят без срывов", - заявил Золотов.
Позже представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил Интерфаксу, что ограниченный контингент в Сирии вместе с военными занимается разминированием, поиском оружия и боеприпасов и оказывает местному населению медицинскую помощь.
Он добавил, что росгвардейцы также помогают сирийцам продуктам и водой и занимаются сопровождением гуманитарных грузов.
Напомним, в апреле 2017 года в пресс-службе Росгвардии отмечали, что в боевых действиях в Сирии нацгвардейцы не участвуют. Военная полиция, чьи подразделения выполняют задачи в Сирии, входит в структуру Минобороны, а не Росгвардии, уточняли в ведомстве. Перед этим главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов говорил, что Росгвардия воюет в Сирии.
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