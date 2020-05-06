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Новости Война в Сирии
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В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ

В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ

В Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии. Они занимаются разминированием и оказывают медпомощь местному населению.

Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов президенту РФ Владимиру Путину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии осуществляет мероприятия по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.

"Все задачи проходят без срывов", - заявил Золотов.

Позже представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил Интерфаксу, что ограниченный контингент в Сирии вместе с военными занимается разминированием, поиском оружия и боеприпасов и оказывает местному населению медицинскую помощь.

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Он добавил, что росгвардейцы также помогают сирийцам продуктам и водой и занимаются сопровождением гуманитарных грузов.

Напомним, в апреле 2017 года в пресс-службе Росгвардии отмечали, что в боевых действиях в Сирии нацгвардейцы не участвуют. Военная полиция, чьи подразделения выполняют задачи в Сирии, входит в структуру Минобороны, а не Росгвардии, уточняли в ведомстве. Перед этим главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов говорил, что Росгвардия воюет в Сирии.

Автор: 

путин владимир (31647) Сирия (3152) Золотов Виктор (13) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+18
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 1917
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06.05.2020 21:36 Ответить
+7
В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1778
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06.05.2020 21:06 Ответить
+6
Іхтамнєти гарно допомогають,вбивці у ролі гуманітаріїв та лікарів,як у Освенцимі.
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06.05.2020 21:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Скоро Асад стане главою суб'єкту РФ.
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06.05.2020 21:01 Ответить
Россияне через портал «Госуслуги» получают письма с призывом спеть песню «День Победы» на балконах квартир 9 мая
Акция пройдет при поддержке властей, в том числе президента Владимира Путина.
Подготовка акции под названием «ЭтотДеньПобеды» приобретает все больший размах - на сей раз новых участников решили призвать через «Госуслуги». Пользователи портала получили письма с инструкциями выйти на балконы или встать у окон 9 мая в 19:01 и исполнить песню «День Победы». При этом в руках нужно держать изображения своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
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06.05.2020 21:24 Ответить
Але не у всіх нащадків переможців є свої балкони
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06.05.2020 21:28 Ответить
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 1917
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06.05.2020 21:36 Ответить
Смотришь на Золотова и думаешь: "А ведь старик Ламброзо таки был прав..."
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07.05.2020 12:22 Ответить
Іхтамнєти гарно допомогають,вбивці у ролі гуманітаріїв та лікарів,як у Освенцимі.
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06.05.2020 21:03 Ответить
В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1778
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06.05.2020 21:06 Ответить
Лошадка - мудозвон.
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06.05.2020 21:37 Ответить
признали или не признали, да какая разница?.... и так понятно, что защищают там духовные скрепы газовых олигархов
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06.05.2020 21:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_UAjsv3m29w Турецкая жара: Кремль такого не ожидал
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06.05.2020 21:07 Ответить
сообщил ***** ))) а то тот ничо не знал.
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06.05.2020 21:09 Ответить
США начертили перед московитами красную линию по границе не только Украины, но и Беларуси(!)..... следствием этого и стало назначение нового посла США в Украине....
смотрите больше здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Voo2jJRlSAk
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06.05.2020 21:14 Ответить
Московия со своим народом лучше бы обрабатывала свои земли и не сунулась со всякой ерундой на другие земли,.чтобы на шару пожрать и что то стырить у соседей
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06.05.2020 21:15 Ответить
он недосказал..."росгвардейцы также помогают сирийцам просроченными продуктами, отравленной водой, занимаются сопровождением гуманитарных грузов с боеприпасами , собирают и прячут трупы убитых российскими бомбардировками сирийских детей, неразорвавшиеся боеприпасы с химической начинкой, также расставляют мины- ловушки, ловят и отстреливают "случайных" журналистов, во избежание недопущения несанкционированной передачи информации по их вышеуказанной деятельности ..."Источник: https://censor.net/n3193881
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06.05.2020 21:17 Ответить
офф топ
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект международного договора по добыче ресурсов на Луне, - сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники. Документ получил название «Соглашения Артемиды». Он предполагает создание зон безопасности вокруг баз по добыче полезных ископаемых на Луне для предотвращения вмешательства со стороны других стран и компаний. США в ближайшие недели планирует представить договор странам-партнерам. Среди них - Канада, Япония и европейские страны. Россию - главного партнера NASA на международной космической станции - на первоначальном этапе привлекать не планируется.
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06.05.2020 21:21 Ответить
Ихтамнет и скоро вообще не будет!
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06.05.2020 21:22 Ответить
В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3518
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06.05.2020 21:25 Ответить
Лучше сразу в пакетах для трупаков.
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06.05.2020 21:31 Ответить
тhttps://www.youtube.com/watch?v=MgleosFjdrM анк Т-14 Армата уничтожен в Сирии и отказ последней от Панцирь-С1 из-за бесполезности против Цахала
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06.05.2020 21:25 Ответить
Не росгвардия , а монашеская конгрегация сестер-мессионерок любви . Мать Тереза отдыхает в сторонке . А Золотов претендент на Нобелевскую премию Мира . раша становится посмешищем для всего мира , а населению 1/6 части всей суши на земле - абсолютно пох . Какими же рабами нужно быть !
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06.05.2020 21:32 Ответить
Не понятно, шо вы имеете к росгвардейцам, почитайте чем они занимаются, они же все попадут в рай, а их главарь путлер, совсем не бес, а святой, ангел.
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06.05.2020 21:39 Ответить
Это тех, что Эрдоган зашкварил? Признали таки? Пусть отдыхают.
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06.05.2020 21:41 Ответить
Очень важно , что бы вы поделились этим видео, просить блогер Казанский:

https://www.youtube.com/watch?v=2YPHIiXbe6k&feature=share
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06.05.2020 21:51 Ответить
Чим більше кацапів подохне в тій же Сирії,тим менше їх доведеться утилізувати у нас.
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06.05.2020 21:56 Ответить
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 5727
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06.05.2020 22:02 Ответить
pust vojujet v siriji tam miliardami ix deneg uxodit i tolku absoliutni 0.Neft i gaz gde jest amerikansi imejet i nekomu neotdast,a kormit mesnix goladrancev pust raska kormit otnimaja so svojix pensionerov poslednyje dengi
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06.05.2020 22:02 Ответить
ухты, на фото тот в пагонах смотрит таким умным, интелектуальным взглядом, ну просто умственное совершенство, прямь как бубочка Зе
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06.05.2020 22:05 Ответить
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 5130
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06.05.2020 22:20 Ответить
Фасад цього однострою змушує сподіватися на курча на спині...й галіхфе.
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06.05.2020 22:36 Ответить
https://twitter.com/taygainfo

https://twitter.com/taygainfo Тайга.инфо

https://twitter.com/taygainfo @taygainfo https://twitter.com/taygainfo/status/1258087840984039425 2 ч

Владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов найден застреленным.
Активы и связи соседа Путина https://tayga.info/154708 Его дом на Рублевке в деревне Усово находится на соседней улице с резиденцией главы государства. И это был один из самых влиятельных людей Сибири - и тут вдруг версия о самоубийстве на фоне уголовного дела, возбужденного по материалам ФСБ, и корпоративного конфликта.
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06.05.2020 22:48 Ответить
Лихо лаптеногие все в Сирии организовали - военно-воздушные космонавты России калечат и убивают сирийцев, а росгвардия оказывает им медицинскую помощь.
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07.05.2020 03:46 Ответить
"занимаются разминированием и оказывают медпомощь местному населению"
Медики, маму їм.... Мауал-терапевти.
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8232
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07.05.2020 09:48 Ответить
 
 