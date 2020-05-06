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Новости Коронавирус и карантин
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Порошенко: Завтра мы должны принять закон о страховании медиков от коронавируса, и президент должен его немедленно подписать

Порошенко: Завтра мы должны принять закон о страховании медиков от коронавируса, и президент должен его немедленно подписать

Законопроект о страховании медработников в случае заболевания коронавирусом должен быть завтра принят на внеочередном заседании парламента, и президент должен его немедленно подписать.

Об этом на заседании профильного парламентского комитета сказал автор законопроекта 3376, лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что с каждым днем ​​все больше медработников инфицируются, но никакой социальной защиты от государства они не имеют.

По официальной информации по состоянию на сегодня на утро из 13 тыс 184 подтвержденных случаев коронавируса 2 тыс 551 заболевший медик. Это почти 20%, хотя в других странах врачи составляют лишь считанные проценты, в среднем не более 2%.

Хочу отметить, что за прошедшие сутки заболели еще 72 медицинских работника. Перед тем сообщалось, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 14 медиков. 18 медиков, к сожалению, умерли. Это цена промедления с принятием закона, который мы сегодня рассматриваем, потому что медики не защищены, они не получили обещанных 300% надбавок, которые мы с вами приняли во время принятия бюджета. Сегодня это признала и власть, и министр.

Порошенко подчеркнул, что альтернативный законопроект, который подали "Слуги народа", предусматривает выплату медицинскому работнику или в случае смерти или в случае наступления инвалидности. Но такое предложение неприемлемо, поскольку в мировой практике не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса. Это означает, что медики, заболев, не получат ничего.

"Я сегодня переговорил с ведущими инфекционными врачами, с главным санитарным врачом и пообщался с иностранными специалистами. Хочу вам подчеркнуть, что ни один из всех заболевших - не только врачей, ни один не получил инвалидность. Коронавирус не влечет за собой инвалидность. Это может быть только как следствие каких-то сопутствующих болезней.

Это значит, что мы должны остановить профанацию. Когда мы объявим, что мы выплачиваем страховые выплаты врачам после заболевания, а они будут обречены ходить собирать бумаги и в конце концов ничего не получат. Я готов, как компромисс, и эта позиция согласована с другими авторами законопроекта, чтобы мы объединили законопроекты, нашли компромисс и подали единый согласованный законопроект по объему страховых выплат. Пожалуста. Но не записывайте туда инвалидность, потому что это профессионально опасно, потому что не влечет за собой коронавирус инвалидность", - отметил Петр Порошенко.

"Мы не можем заменить страхования болезни врачей на коронавирус только случаями инвалидности. Мы должны защитить врачей. Еще раз подчеркиваю - речь идет не об авторстве и не о политических дивидендах", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также настаивает, что закон должен быть ретроспективным, то есть страховые выплаты должны распространяться и на те случаи заболевания и смерти медработников, которые случились с начала эпидемии.

Автор: 

карантин (16729) медицина (2529) страхование (196) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
А у Петра не було на це п"ять років?Все крав та брехав))
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06.05.2020 21:05 Ответить
+25
А тогда ьыл коронавирус и 20% врачей были инфицированы?? Или может напомнить как именно при ЗЕбилах начали резать все медицинские расходы которые были при Порошенко??
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06.05.2020 21:08 Ответить
+23
Хуже уже не будет? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео)
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06.05.2020 21:07 Ответить
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Страница 3 из 3
Скликання засідання ВР на вимогу Європейської Солідарності, по суті на вимогу Порошенка, - це серйозна, знакова і системна політична поразка Зеленського. Причому це програш в суху на своєму полі.
Обраний парламент був майже повністю "зеленим" не лише через монобільшість "слуг", а й тому, що депутати інших фракцій та груп традиційно озирались на переможця, який зайняв кабінет на Банковій. Принаймні у принципових питаннях.
Лише за рік Зеленський та його клеврети від наступу перейшли до оборони, до того ж хаотичної, за принципом "давайте хоч щось робити". Вони так сильно паряться перехопленням політичної ініціативи, та справа не в ній, а у захисті лікарів, з яким в Україні провал, які інфікуються десятками на добу. Які мітингують через нездатність влади забезпечити обіцяні надбавки, а тут аж ціле страхування.
До речі, можливо хоч ініціатива Порошенка гарантувати страхові виплати медикам змусить Зеленського звернути на них увагу і банально порахувати що дешевше - платити страховку, чи подбати про костюми, окуляри, тести тощо. Очевидно що друге.
Отже, Зеленський програє там, де ніхто навіть не збирався його перемагати. Програє через власну бездіяльність та неадекватність ситуації. Через бажання списати свої управлінські провали на медичну реформу, Супрун і тд.
А "Петя" (за сленгом Арахамії) що, він просто показує як мало б бути. Він не робить нічого особливо політично витонченого за нинішніх обставин, не плете інтриг, а залишається собою і змушує до себе прислухатись.
Так розсипаються ілюзії перед дійсністю. Сподіваюсь, не в останнє.
Євген Булавка, https://site.ua/yevhen.bulavka/28026-petya-zmig-bo-ne-zmig-zelenskiy/
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06.05.2020 23:08 Ответить
Щось малувато пеця нарахував. Мільйон баксів кожному лікарю ! Хай живе порошенко і його добра справа ! Ура таварісчі !
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06.05.2020 23:38 Ответить
Порох!!! От же ж ти - сволота!!! Раніше спекулював і заробляв на армії, на мові, на вірі. Тепер спекулюєш на коронавірусі. Тепер ти вже "очільник" страхування медиків від зараження коронавірусом. Де ж ти цукеркоманище, був коли в Україні кожного року твого президентства епідемія грипу була значно більшою ніж сьогодні епідемія коронавірусу в країні? Де ти був, коли від ускладнень сезонного грипу гинуло не менше людей ніж сьогодні? Де ти був, коли від серцево-судинних, онко-хвороб і від хвороб діабету вмирало людей кожного року в десятки разів більше ніж сьогодні від коронавірусу? Де ти був, рошенівське лайно, зі своїми допомогами на пару-трійку мільйонів, коли грабував країну і її людей на десятки мільярдів??? Ти думаєш, що зараз відкупишся від українців своїми нікчемними подачками? Це не благодійність. Це є відсотки на подачки бидлу від твоїх надприбутків, які ти отримував роками від знецінювання статків і накопичувань з кишень кожного українця. Ти є барига і крадій. І твоє місце - на лаві підсудних де прокурором і суддею буде нарад України. І це обов"язково станеться. Не з тобою, сволото, так з твоїми дітьми. БУДЕ!!! У тебе буде СТРАШНИЙ суд! Навіть не сумнівайся, БУДЕ!
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06.05.2020 23:40 Ответить
игра Пороха, которую он вел уже будучи простым депутатом, достигла задуманного, а условные снаряды накрыли цель на 10 миллиардов долларов без единого выстрела, без перемещений войск и всего остального. Порох заинтересовал Трампа, вынудил Меркель и с размаху дал под дых и в пах Путину. И что самое важное, эти удары Порох нанес не своими кулаками или ногами, а лысой головой самого Путина. Вот как то выглядит.
«Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.
На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.
Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словам, труба останется полупустой».
https://defence-line.org/2020/05/samyj-vliyatelnyj-chast-3/
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07.05.2020 01:13 Ответить
Петя целевые группы собирает.Фонд его имени помощь шлёт пенсионерам.Предприниматели вчера,своим протестом, с его слов смягчили карантин по всей стране.Забота о врачах в виде страховки.Тобто упор идёт на бюджетников,средний класс и врачей.Скоро подтянет учителей и т.д
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07.05.2020 00:18 Ответить
учителей скоро подтянет только тех, кому 4000$ не платют; остальные не пойдут; от добра добра не ищут.
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07.05.2020 17:34 Ответить
Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати - Цензор.НЕТ 6945
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07.05.2020 00:38 Ответить
Землю-крестьянам
Фабрики-рабочим
Женщинам-по мужику
Мужикам- по мерседесу
Пенсионерам- по миллиону долларов
Студентам- по сто тысяч

Ваш Ганс Христиан Порошенко
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07.05.2020 05:49 Ответить
пропущено слово ПРОСТО
мертвым - просто самозакопаться)
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07.05.2020 17:35 Ответить
Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати - Цензор.НЕТ 203
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07.05.2020 01:07 Ответить
Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати - Цензор.НЕТ 3441
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07.05.2020 01:08 Ответить
Та нє,то всьоюлькавкрала.
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07.05.2020 09:22 Ответить
Маскируются! Ты не знал? Гончаренко - одесский сепар, а щас? Первый друг Свыни....
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07.05.2020 14:14 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/05/06/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d1%82/ Петро Порошенко: тести, тести і ще раз тести - для порятунку економіки необхідно суттєво збільшити кількість тестувань на коронавірус Верховна Рада має законодавчо забезпечити масове тестування на коронавірус, інакше карантинні обмеження будуть не тільки неефективними, а й згубними для економіки, малого та середнього бізнесу.
Про це під час засідання профільного комітету парламенту, яке відбулося в режимі відеозв'язку, наголосив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент Петро Порошенко. Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроект 3380.
"Я говорив сьогодні з Віктором Ляшком, бо ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус", - повідомив Петро Порошенко.
"Законопроект, який нами був внесений в порядок денний позачергового засідання - про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв'язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів. Поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області. Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров'я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведених рекомендації з подолання коронавірусу. Переша - це тести. Друга це тести. І третя це тести», - наголосив Порошенко.
"Ми не можемо на сьогоднішній день так, як у цьому карантині, захищати хворих людей від здорових. Треба перейти на тотальне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. І спокійно відновлювати економіку, відновлювати нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров'я і хто захищений через наші ефективні спільні дії, а не лише влади", - наголосив Порошенко.
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07.05.2020 02:03 Ответить
Сама медик, но то, что предлагает Порошенко популизм чистой воды!
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07.05.2020 07:48 Ответить
Отец родной!!!
А щож ти робив 5 років,коли мав більшість у ВР?
Навіщо знищив санепідслужбу України?
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07.05.2020 09:21 Ответить
Ну чому від коронавірусу? Чому? Так, повинен бути закон, але про професійне страхування і медиків, і поліцейських, і вчителів від психічно хворих учнів, і виконавчоі служби, одним словом, всіх громадян-буджетників. А де закон про обов"язкове страхування нерухомості. Що це за ідіотизм, коли вітер зніс дах, чи град побив вікна, то районна адміністрація має давати відшкодування? Причому тут держава? Застрахуйтеся, отримаєте страхові виплати і ремонтуйте, на здоров"я...
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07.05.2020 11:04 Ответить
Якби не ініціатива фракції "ЕС", "Голосу" та інших, то зелена банда і до цього часу не шевельнула б дупою Юзика, щоб прийняти закон і захистити наших медпрацівників. А зелені в цей час клепають відосіки і зустрічають "Мрії", які возять маски з Китаю, в той час, як свої маски вивезли в Європу і в той час, коли назраває холодна війна між США і Китаєм. Ми фактично підтримуємо економіку Китаю, а не ініціативи США, які дать нам гроші на армію, реформи. А моглиб дати можливість нашим підприємцям шити ці маски і костюми, цеж не точні технології. А ще ми підтримали "братана" засрашку і беремо у них нафту, щоб ті не загнулися в той час, коли наші сусіди беруть арабську.
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07.05.2020 12:12 Ответить
порошенке.....
Никогда не сдавайся,позорься до конца.
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07.05.2020 13:32 Ответить
социопатические конторы малюют рейтинг Бубе всё выше и выше. Если так и дальше пойдёт, когда его будут вешать, у него будет рейтинг 146%
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07.05.2020 16:26 Ответить
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