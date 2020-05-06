Порошенко: Завтра мы должны принять закон о страховании медиков от коронавируса, и президент должен его немедленно подписать
Законопроект о страховании медработников в случае заболевания коронавирусом должен быть завтра принят на внеочередном заседании парламента, и президент должен его немедленно подписать.
Об этом на заседании профильного парламентского комитета сказал автор законопроекта 3376, лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Он отметил, что с каждым днем все больше медработников инфицируются, но никакой социальной защиты от государства они не имеют.
По официальной информации по состоянию на сегодня на утро из 13 тыс 184 подтвержденных случаев коронавируса 2 тыс 551 заболевший медик. Это почти 20%, хотя в других странах врачи составляют лишь считанные проценты, в среднем не более 2%.
Хочу отметить, что за прошедшие сутки заболели еще 72 медицинских работника. Перед тем сообщалось, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 14 медиков. 18 медиков, к сожалению, умерли. Это цена промедления с принятием закона, который мы сегодня рассматриваем, потому что медики не защищены, они не получили обещанных 300% надбавок, которые мы с вами приняли во время принятия бюджета. Сегодня это признала и власть, и министр.
Порошенко подчеркнул, что альтернативный законопроект, который подали "Слуги народа", предусматривает выплату медицинскому работнику или в случае смерти или в случае наступления инвалидности. Но такое предложение неприемлемо, поскольку в мировой практике не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса. Это означает, что медики, заболев, не получат ничего.
"Я сегодня переговорил с ведущими инфекционными врачами, с главным санитарным врачом и пообщался с иностранными специалистами. Хочу вам подчеркнуть, что ни один из всех заболевших - не только врачей, ни один не получил инвалидность. Коронавирус не влечет за собой инвалидность. Это может быть только как следствие каких-то сопутствующих болезней.
Это значит, что мы должны остановить профанацию. Когда мы объявим, что мы выплачиваем страховые выплаты врачам после заболевания, а они будут обречены ходить собирать бумаги и в конце концов ничего не получат. Я готов, как компромисс, и эта позиция согласована с другими авторами законопроекта, чтобы мы объединили законопроекты, нашли компромисс и подали единый согласованный законопроект по объему страховых выплат. Пожалуста. Но не записывайте туда инвалидность, потому что это профессионально опасно, потому что не влечет за собой коронавирус инвалидность", - отметил Петр Порошенко.
"Мы не можем заменить страхования болезни врачей на коронавирус только случаями инвалидности. Мы должны защитить врачей. Еще раз подчеркиваю - речь идет не об авторстве и не о политических дивидендах", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко также настаивает, что закон должен быть ретроспективным, то есть страховые выплаты должны распространяться и на те случаи заболевания и смерти медработников, которые случились с начала эпидемии.
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Обраний парламент був майже повністю "зеленим" не лише через монобільшість "слуг", а й тому, що депутати інших фракцій та груп традиційно озирались на переможця, який зайняв кабінет на Банковій. Принаймні у принципових питаннях.
Лише за рік Зеленський та його клеврети від наступу перейшли до оборони, до того ж хаотичної, за принципом "давайте хоч щось робити". Вони так сильно паряться перехопленням політичної ініціативи, та справа не в ній, а у захисті лікарів, з яким в Україні провал, які інфікуються десятками на добу. Які мітингують через нездатність влади забезпечити обіцяні надбавки, а тут аж ціле страхування.
До речі, можливо хоч ініціатива Порошенка гарантувати страхові виплати медикам змусить Зеленського звернути на них увагу і банально порахувати що дешевше - платити страховку, чи подбати про костюми, окуляри, тести тощо. Очевидно що друге.
Отже, Зеленський програє там, де ніхто навіть не збирався його перемагати. Програє через власну бездіяльність та неадекватність ситуації. Через бажання списати свої управлінські провали на медичну реформу, Супрун і тд.
А "Петя" (за сленгом Арахамії) що, він просто показує як мало б бути. Він не робить нічого особливо політично витонченого за нинішніх обставин, не плете інтриг, а залишається собою і змушує до себе прислухатись.
Так розсипаються ілюзії перед дійсністю. Сподіваюсь, не в останнє.
Євген Булавка, https://site.ua/yevhen.bulavka/28026-petya-zmig-bo-ne-zmig-zelenskiy/
«Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.
На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.
Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словам, труба останется полупустой».
https://defence-line.org/2020/05/samyj-vliyatelnyj-chast-3/
Фабрики-рабочим
Женщинам-по мужику
Мужикам- по мерседесу
Пенсионерам- по миллиону долларов
Студентам- по сто тысяч
Ваш Ганс Христиан Порошенко
мертвым - просто самозакопаться)
Про це під час засідання профільного комітету парламенту, яке відбулося в режимі відеозв'язку, наголосив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент Петро Порошенко. Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроект 3380.
"Я говорив сьогодні з Віктором Ляшком, бо ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус", - повідомив Петро Порошенко.
"Законопроект, який нами був внесений в порядок денний позачергового засідання - про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв'язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів. Поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області. Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров'я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведених рекомендації з подолання коронавірусу. Переша - це тести. Друга це тести. І третя це тести», - наголосив Порошенко.
"Ми не можемо на сьогоднішній день так, як у цьому карантині, захищати хворих людей від здорових. Треба перейти на тотальне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. І спокійно відновлювати економіку, відновлювати нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров'я і хто захищений через наші ефективні спільні дії, а не лише влади", - наголосив Порошенко.
А щож ти робив 5 років,коли мав більшість у ВР?
Навіщо знищив санепідслужбу України?
Никогда не сдавайся,позорься до конца.