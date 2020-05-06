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Кулеба в разговоре с Помпео предложил США перенести в Украину предприятия "для оптимизации цепей снабжения"

Кулеба в разговоре с Помпео предложил США перенести в Украину предприятия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Майком Помпео стратегическое партнерство между странами.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - заявил Кулеба,

Особое внимание было уделено развитию экономического сотрудничества, которое становится особенно важным в период пандемии. Кулеба подчеркнул, что в условиях пандемии и её последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Кулеба также заверил Помпео, что Украины готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей снабжения.

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"Кулеба предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинского-американской Комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году", - указывается в сообщении МИД.

Также обсуждались итоги видеоконференции главы МИД стран "нормандской четверки", которая состоялась 30 апреля. Стороны отметили весомую роль Германии и Франции в содействии участию России в диалоге и выполнении ею своих обязательств.

Госсекретарь Помпео в свою очередь заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также читайте: Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео

Стороны обсудили процесс реформ в Украине, в том числе проекты и программы, которые проводятся при поддержке правительства США. Кулеба проинформировал Помпео о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, он подтвердил настрой на принятие банковского закона.

Кулеба поблагодарил за помощь США Украине в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19 и ликвидации социально-экономических последствий пандемии. Он также выразил удовлетворение, что именно украинские самолеты "Руслан" и "Мрия" доставляют в эти дни медицинские грузы в США, и особенно отметил глобальное лидерство США в преодолении пандемии.

"Уверен, что стратегическое партнерство Украины и США будет и впредь процветать на благо наших стран. Благодарен за неизменную поддержку США украинского суверенитета, территориальной целостности и реформ", - написал Кулеба на своей странице в Twitter по итогам разговора.

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Автор: 

США (27331) поддержка (703) Кулеба Дмитрий (2880) Помпео Майк (342)


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Топ комментарии
+11
ох кулеба, ох и сказочник. на кого расчитан тот бред, который он несет? на зебилов?! после года зе-зашкваров, когда зе-власть отимела криврожсталь, филипморисов и других крупнейших инвесторов в Украину, в страну где клоун президент, уже никто не будет инвестировать миллиарды. ну разве, что когда зеленую чуму поменяют на более адеквартно человека с командой профи.
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06.05.2020 21:35 Ответить
+7
А ХА ХА ХА)) А ядерные ракеты Белый Дом не попросил? Во умора страна в которой власть у маллоросов предателей просит такое... мм да... В Вашингтоне наверное со смеху по полу катались когда услышали ето.
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06.05.2020 21:36 Ответить
+5
Как может быть Украина гарантом мировой продовольственной безопастности,если люди не в состоянии и огороды засадить в этом году,благодаря мудрой политике руководящей партии?
Как сказал Лукашенко,корановирус пройдет,а осенью что то надо будет есть.
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06.05.2020 21:38 Ответить
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Кулеба, лизати треба з більшою гідністю.
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06.05.2020 21:32 Ответить
та що ж ви так...це ж навіть не меморандум...просто політика...бо кульоба ж може вас попросить показати: як це воно "лизати треба з більшою гідністю"
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06.05.2020 21:39 Ответить
Він представник європейської країни, не можно плозувати навіть перед США.
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06.05.2020 21:42 Ответить
А чтo он сказал не так, как нужно бы было?
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07.05.2020 05:54 Ответить
В замітці навіть не вказали, як і де вони спілкувались. Якщо по телефону, то нехай встане з колін і знов сяде в крісло
Така, моя порада.
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06.05.2020 21:51 Ответить
Американцы, с Украиной лучше дружить - вот просто лучше.
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06.05.2020 21:34 Ответить
коррупцию победили - пора приглашать Помпео....)
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06.05.2020 21:35 Ответить
ох кулеба, ох и сказочник. на кого расчитан тот бред, который он несет? на зебилов?! после года зе-зашкваров, когда зе-власть отимела криврожсталь, филипморисов и других крупнейших инвесторов в Украину, в страну где клоун президент, уже никто не будет инвестировать миллиарды. ну разве, что когда зеленую чуму поменяют на более адеквартно человека с командой профи.
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06.05.2020 21:35 Ответить
именно на зебилов. Американцы в лучшем случае брезгливо поморщатся.
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06.05.2020 21:43 Ответить
А если инвестиции будут, то "шляпу свою съедите?"
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07.05.2020 05:57 Ответить
А ХА ХА ХА)) А ядерные ракеты Белый Дом не попросил? Во умора страна в которой власть у маллоросов предателей просит такое... мм да... В Вашингтоне наверное со смеху по полу катались когда услышали ето.
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06.05.2020 21:36 Ответить
Петякантроп, где апачи?
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06.05.2020 22:10 Ответить
Как может быть Украина гарантом мировой продовольственной безопастности,если люди не в состоянии и огороды засадить в этом году,благодаря мудрой политике руководящей партии?
Как сказал Лукашенко,корановирус пройдет,а осенью что то надо будет есть.
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06.05.2020 21:38 Ответить
ЗЕбилы а где ел.энергию возьмёте для новых предприятий , вы же все мощности задействуете для криптовалюты ?
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06.05.2020 21:40 Ответить
Петякантроп, ты лучше спроси у своего дякулы, зачем он протащил законы про зеленую энергию? Ему также как и зелебобе понравилось сосать лохметкин куй?
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06.05.2020 22:11 Ответить
Да мне пофиг и Петя и Зеля .А судя по твоему нику ты фанат зелёного жабоида ?
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06.05.2020 23:23 Ответить
Я такой же нефанат обоих. Но если зеля точно пролетит из-за своей непреодолимой тупости, то вот петя может выехать на непреодолимой тупости 27% и своих карманных ботов
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06.05.2020 23:46 Ответить
В країні де судовою системою і міжнародною політикою (при най і!) керують російські агенти?! Да канєшна!
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06.05.2020 21:40 Ответить
Помпео: "WTF is Pecherskyi sud m-r Kuleba and how much it cost?"

Кулеба: "Если делать нечего тебе мой друг
Если ты от денег от своих устал
Может быть заглянешь к нам в Веселый квартал..."
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06.05.2020 21:42 Ответить
Если я предложу Трампу вложить 10 млн. в мой проект по поиску локации Макаронного Монстра, про это тоже в новостях напишут?
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06.05.2020 21:42 Ответить
Кулеба в разговоре с Помпео предложил США перенести в Украину предприятия "для оптимизации цепей снабжения" - Цензор.НЕТ 4822
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06.05.2020 21:42 Ответить
Amerike vlast ne resajet za predprijatyja kuda im vlozit svoji dengi.
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06.05.2020 21:48 Ответить
Не говорите это Кулебе. Он расстроится.
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06.05.2020 21:50 Ответить
Предложили бы военный ядерный полигон на территории донбасса....
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06.05.2020 21:52 Ответить
К сожалению , украинский дипломатический корпус очень слабый...Взять хотя бы кулебу...
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06.05.2020 21:53 Ответить
Вы хоть перчатки одевайте когда такое берёте .))
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06.05.2020 23:25 Ответить
5 мая исполнилось 75 лет со дня основания "Запорожского машиностроительного конструкторского бюро" Прогресс "им. Академика А.Г. Ивченко", лидера отечественного авиадвигателестроения, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Авиадвигатели, разработанные конструкторами "Ивченко-Прогресс", применяют на 66 типах летательных аппаратов и их модификациях в более чем 100 странах мира.Предприятие также специализируется на газотурбинных двигателях промышленного применения. По подсчетам предприятия, общая наработка в эксплуатации их газотурбинных двигателей составляет более 300 млн часов. Это примерно 35 000 лет непрерывно работы.Экспериментально-исследовательский комплекс "Ивченко-Прогресс" содержит 17 стендов и 78 специальных установок для различных испытаний двигателей, что делает его одним из самых мощных в Европе.Сегодня коллектив предприятия с 2500 000 человек возглавляет академик Инженерной академии Украины, доктор технических наук Игорь Федорович Кравченко, который работает на предприятии уже около 40 лет и занимает должность руководителя и генерального конструктора с 2010 года. Под его руководством "Ивченко-Прогресс" демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, как по объему выполненных работ, так и по их реализации. Только за последние 4 года предприятие перечислило в бюджеты различных уровней более 1 млрд грн налогов."Ивченко-Прогресс - действительно уникальное мощное украинское предприятие с мировым именем! Именно это предприятие разработало двигатели, которые поднимают в небо самый мощный в мире транспортный самолет - Ан-225" Мрия ", а также Ан-125" "Руслан" и другие модели самолетов Антонова. Конструкторский гений коллектива "Ивченко-Прогресс" разработал не один уникальный двигатель, которые установили много рекордов, как, например, первый в мире самый мощный вертолетный двигатель Д-136. Искренне поздравляю коллектив и ветеранов предприятия с юбилеем. Убежден, что новым толчком для развития предприятия станет возрождение в Украине авиастроения. Укроборонпром присоединился к разработке соответствующей стратегии и мы верим, что в скором времени этот большой государственный проект будет воплощен в жизнь ", - отмечает Генеральный директор ГК" Укроборонпром "Абромавичюс."Украина имеет необходимые мощности для полного цикла производства авиационной техники, включая уникальные конструкторские разработки " Ивченко-Прогресс ". Принятие Стратегии развития авиастроения, которая имеет сегодня политическую поддержку Президента, должно сдвинуть отрасль с мертвой точки, будет новым этапом в развитии целого ряда предприятий "", - добавляет советник генерального директора Укроборонпрома по стратегическим вопросам Руслан Корж.http://www.wing.com.ua/content/view/25449/38/
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06.05.2020 21:54 Ответить
Чтоб заплатить самый дорогой тариф за электричество в восточной Европе))) и сделать богаче украинских олигархов))) есть всем известные причины почему у нас западные инвесторы не открывают производства и ни одну из них власть даже не пытается ликвидировать... но упорно ищет лохов инвесторов....
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06.05.2020 21:56 Ответить
Було б добре. Та не з цією прокацапською владою
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06.05.2020 22:01 Ответить
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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06.05.2020 22:01 Ответить
Ага. Уже все разбежались сюда переносить предприятия в страну погрязшей в коррупции, бандитизме и рейдерстве. А так же в страну которая вот-вот капитулирует перед Рашкой и где цены на ресурсы в том числе електроенергию и газ одни из самых высоких в мире. Или кто то скажет хоть одну причину почему нужно открывать производство именно в Украине, когда есть куча стран более соблазнительных для бизнеса?
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06.05.2020 22:11 Ответить
Американцы создают свои предприятия там ГДЕ ЕСТЬ БАЗЫ НАТО
Кулеба мог бы догадаться 😀😀😀
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06.05.2020 22:27 Ответить
такі так софушка!!!!!!!!!!!!!!

Вон в шанхае гигафактори3 Маск построил прям между двух баз НАТО!!!!
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06.05.2020 22:56 Ответить
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
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06.05.2020 23:21 Ответить
где то это уже было. лет 500 назад. стратегическое партнерство между конститадорами и индейцами. там тоже меняли стекляные бусы на золото. потом земли их понравились...
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06.05.2020 23:32 Ответить
Неукого мзду брать, все закрылись.
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06.05.2020 23:48 Ответить
Ну сначала,треба олигархам зубы выбить,щоб кашку сёрбали,а не жирные куски мяса глотали размером с телёнка.Бо у Ахметова вже рука набита,як с помощью электрики банкротить заводы и скупать их потом за гривну.Щоб план Кулебы воплотить в жизнь,в Украине треба позаимствовать на годик Антимонопольный комитет США.
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07.05.2020 00:32 Ответить
Щоб зелені ці підприємства збанкрутували та віддали московитам, а ті вивезли б все обладнання на росію ?
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07.05.2020 05:54 Ответить
З таким рівнем корупції та системою кришування хрін вам хто перенесе щонебуть.
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07.05.2020 09:50 Ответить
 
 