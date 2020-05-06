Кулеба в разговоре с Помпео предложил США перенести в Украину предприятия "для оптимизации цепей снабжения"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Майком Помпео стратегическое партнерство между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - заявил Кулеба,

Особое внимание было уделено развитию экономического сотрудничества, которое становится особенно важным в период пандемии. Кулеба подчеркнул, что в условиях пандемии и её последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Кулеба также заверил Помпео, что Украины готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей снабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов

"Кулеба предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинского-американской Комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году", - указывается в сообщении МИД.

Также обсуждались итоги видеоконференции главы МИД стран "нормандской четверки", которая состоялась 30 апреля. Стороны отметили весомую роль Германии и Франции в содействии участию России в диалоге и выполнении ею своих обязательств.

Госсекретарь Помпео в свою очередь заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также читайте: Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео

Стороны обсудили процесс реформ в Украине, в том числе проекты и программы, которые проводятся при поддержке правительства США. Кулеба проинформировал Помпео о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, он подтвердил настрой на принятие банковского закона.

Кулеба поблагодарил за помощь США Украине в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19 и ликвидации социально-экономических последствий пандемии. Он также выразил удовлетворение, что именно украинские самолеты "Руслан" и "Мрия" доставляют в эти дни медицинские грузы в США, и особенно отметил глобальное лидерство США в преодолении пандемии.

"Уверен, что стратегическое партнерство Украины и США будет и впредь процветать на благо наших стран. Благодарен за неизменную поддержку США украинского суверенитета, территориальной целостности и реформ", - написал Кулеба на своей странице в Twitter по итогам разговора.

Также читайте: Кулеба поблагодарил Помпео за финансовую помощь на борьбу с распространением COVID-19