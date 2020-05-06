Экипаж фрегата ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний" отработал действия по защите корабля от крылатых ракет. ФОТО

Во время выхода в море, экипаж фрегата ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний", отработал учебно-боевые упражнения с применением артиллерийского оружия, среди которых защита корабля от поражения противокорабельными ракетами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Целью мероприятия была тренировка корабельного боевого расчета при отражении ударов крылатых ракет противника. Получив сигнал об облучении корабля головкой самонаведения ракеты, экипаж флагмана национального флота, по сигналу "Боевая тревога", выполнил постановку пассивных радиопомех.

Создав маскирующий фон, фрегат выполнил маневр уклонения от заданного курса, что в боевой обстановке должно дезориентировать радиолокационную головку самонаведения ракеты и перенаправить ее с корабля на ложную цель.

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"По результатам отработки заданий и согласно материалам объективного контроля, был отмечен высокий уровень подготовки личного состава корабельных боевых расчетов при защите корабля от высокоточного оружия противника", - говорится в сообщении.

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