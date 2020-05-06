Экипаж фрегата ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний" отработал действия по защите корабля от крылатых ракет. ФОТО
Во время выхода в море, экипаж фрегата ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний", отработал учебно-боевые упражнения с применением артиллерийского оружия, среди которых защита корабля от поражения противокорабельными ракетами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Целью мероприятия была тренировка корабельного боевого расчета при отражении ударов крылатых ракет противника. Получив сигнал об облучении корабля головкой самонаведения ракеты, экипаж флагмана национального флота, по сигналу "Боевая тревога", выполнил постановку пассивных радиопомех.
Создав маскирующий фон, фрегат выполнил маневр уклонения от заданного курса, что в боевой обстановке должно дезориентировать радиолокационную головку самонаведения ракеты и перенаправить ее с корабля на ложную цель.
"По результатам отработки заданий и согласно материалам объективного контроля, был отмечен высокий уровень подготовки личного состава корабельных боевых расчетов при защите корабля от высокоточного оружия противника", - говорится в сообщении.
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Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
А главное - это оставить второго капитана и за борт. Если повезет и вражина промахнется, то можно будет и попробовать вернуться на галера.
Знакомтесь - BackUp капитан! Много не требует, не то шо речник ВМФ, а рулить кораблем умеет не хуже танкиста