Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан

Днепропетровская ОГА в середине апреля получила субвенцию из госбюджета на доплаты медикам в размере 309 млн грн, но из этой суммы по назначению пошло чуть более 41 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ

"В своем последнем видеообращении Зеленский акцентировал внимание, что деньги на доплату медработникам были перечислены его же обладминистрациям еще в средине апреля. И сам же констатирует: деньги не дошли по назначению. И он прав", отмечает Корбан.

По его информации, Днепропетровская ОГА в середине апреля получила субвенцию в 309 млн грн.

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"Однако из всей этой суммы 12 млн с копейками были перечислены городу Днепр, где находится 25 больниц. Из них три опорные под COVID-19 - 21-я, 8-я и 16-я. И еще 25 млн грн с копейками областная администрация перечислила целому ряду районных больниц на территории области. Также 4 млн гривен с копейками распределили на скорую помощь. Итого из 309 млн гривен на оплату медикам пошло 41 млн гривен с копейками. Иначе говоря, областная власть в лице губернатора Бондаренко и его куратора из областного совета саботирует распоряжение центральной власти и лично президента о доплате медработникам", - уверен Корбан.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать "серьезные кадровые выводы".

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Напомним, 6 мая в Минздраве сообщили, что все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца текущей недели. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не были перечислены в регионы. Он подчеркнул, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.