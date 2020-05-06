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Новости Коронавирус и карантин
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Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан

Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан

Днепропетровская ОГА в середине апреля получила субвенцию из госбюджета на доплаты медикам в размере 309 млн грн, но из этой суммы по назначению пошло чуть более 41 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ

"В своем последнем видеообращении Зеленский акцентировал внимание, что деньги на доплату медработникам были перечислены его же обладминистрациям еще в средине апреля. И сам же констатирует: деньги не дошли по назначению. И он прав", отмечает Корбан.

По его информации, Днепропетровская ОГА в середине апреля получила субвенцию в 309 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский

"Однако из всей этой суммы 12 млн с копейками были перечислены городу Днепр, где находится 25 больниц. Из них три опорные под COVID-19 - 21-я, 8-я и 16-я. И еще 25 млн грн с копейками областная администрация перечислила целому ряду районных больниц на территории области. Также 4 млн гривен с копейками распределили на скорую помощь. Итого из 309 млн гривен на оплату медикам пошло 41 млн гривен с копейками. Иначе говоря, областная власть в лице губернатора Бондаренко и его куратора из областного совета саботирует распоряжение центральной власти и лично президента о доплате медработникам", - уверен Корбан.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать "серьезные кадровые выводы".

Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан 01

Также читайте: 90 новых случаев COVID-19 выявили на Днепропетровщине. Это наибольший прирост за сутки с начала эпидемии, - облсовет

Напомним, 6 мая в Минздраве сообщили, что все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца текущей недели. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не были перечислены в регионы. Он подчеркнул, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

Автор: 

выплаты (665) карантин (16729) Корбан Геннадий (549) ОГА (2394) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4156)


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Топ комментарии
+7
а ведь главы ОГА назначены бедосиком. получается его назначенцы саботируют выплаты медикам?
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06.05.2020 22:51 Ответить
+4
Не може такого бути! Вони ж "чесні хлопці", а не якісь "бариги"!!!
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06.05.2020 23:00 Ответить
+4
Экономят средства для разворовывания.
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06.05.2020 23:08 Ответить
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Потихоньку говно всплывает. После карантина виновных накажут?
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06.05.2020 22:50 Ответить
а ведь главы ОГА назначены бедосиком. получается его назначенцы саботируют выплаты медикам?
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06.05.2020 22:51 Ответить
Экономят средства для разворовывания.
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06.05.2020 23:08 Ответить
К выборам готовятся.
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07.05.2020 01:39 Ответить
Сначала саботируют, чтобы обосрать местную власть, а потом рекламируют Бубочку, когда тот сделает грозные бровки в телике! Станиславский в нашем реале - если говно на сцене, то оно должно вонять на всю страну!
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07.05.2020 08:37 Ответить
ЗЕновиє ліца?
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06.05.2020 22:53 Ответить
Не може такого бути! Вони ж "чесні хлопці", а не якісь "бариги"!!!
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06.05.2020 23:00 Ответить
Їх призначив сам преЗедент!
Думаєте легко йому було відібрати 'лучших из худших'?
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06.05.2020 23:38 Ответить
1. Деньги на счету и строчка в бюджете - это две большие разницы .
Для того чтобы строчка в бюджете превратилась в деньги - их надо получить в бюджет из налогов и иных поступлений
Даже не представляю ГДЕ они сейчас могут получить деньги, если ничего не работает
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06.05.2020 23:04 Ответить
2. Сказать и сделать - тоже две большие разницы
Есть много подзаконных актов , в следствие которых руководители связаны по рукам с финансовыми затратами
ЗЕ может в видосике браво сказать что всем заплатят , но КОМУ-ТО НАДО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ ПОД ПЛАТЕЖКОЙ И ПОТОМ НЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ С КРУ
Вот об этом журналисты молчат
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06.05.2020 23:08 Ответить
Всё со слов Корбана...Которого украинская бронетехника по приказу Главнокомандующего атаковала в 15-ом,по-моему...А главе операции шайтанову петя даже героя(зачёркнуто) генерала лично присвоил.Вроде сомнительно...
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06.05.2020 23:07 Ответить
Медики и водители скорой в ДНЕПРЕ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО 80% МИЗЕРНОЙ ОПЛАТЫ,НИКАКИХ НАДБАВОК ВООБЩЕ НЕТ.КРОМЕ ТОГО .ВЫДАВАЕМЫХ МИНИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ(ПЕРЧАТКИ ,МАСКИ) КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ ПО СПИСКАМ И МИНИМУМУ ,ВРАЧАМ,ФЕЛЬДШЕРАМ И ВОДИТЕЛЯМ ,БАНАЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ,ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ИМ ПРИХОДИТСЯ ПОКУПАТЬ ИХ ЗА СВОЙ СЧЕТ.
Эта информация не ФЕЙК!!!!!!!!
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06.05.2020 23:28 Ответить
призначенці Зе самі все гальмують, а вину за це през перекладає на місцеві органи самоврядування!
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06.05.2020 23:42 Ответить
Гальюны по 50млн строят,а медикам заплатить не хотят.Барыги типа гепы -сепара.
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07.05.2020 01:07 Ответить
Коломойський/зеленський проти Філатова..
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06.05.2020 23:42 Ответить
ТАК ПУСТЬ НЕ ВЫХОДЯТ НА РАБОТУ !)
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07.05.2020 09:18 Ответить
 
 