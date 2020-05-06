Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан
Днепропетровская ОГА в середине апреля получила субвенцию из госбюджета на доплаты медикам в размере 309 млн грн, но из этой суммы по назначению пошло чуть более 41 млн грн.
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ
"В своем последнем видеообращении Зеленский акцентировал внимание, что деньги на доплату медработникам были перечислены его же обладминистрациям еще в средине апреля. И сам же констатирует: деньги не дошли по назначению. И он прав", отмечает Корбан.
По его информации, Днепропетровская ОГА в середине апреля получила субвенцию в 309 млн грн.
"Однако из всей этой суммы 12 млн с копейками были перечислены городу Днепр, где находится 25 больниц. Из них три опорные под COVID-19 - 21-я, 8-я и 16-я. И еще 25 млн грн с копейками областная администрация перечислила целому ряду районных больниц на территории области. Также 4 млн гривен с копейками распределили на скорую помощь. Итого из 309 млн гривен на оплату медикам пошло 41 млн гривен с копейками. Иначе говоря, областная власть в лице губернатора Бондаренко и его куратора из областного совета саботирует распоряжение центральной власти и лично президента о доплате медработникам", - уверен Корбан.
Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать "серьезные кадровые выводы".
Напомним, 6 мая в Минздраве сообщили, что все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца текущей недели. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не были перечислены в регионы. Он подчеркнул, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.
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Думаєте легко йому було відібрати 'лучших из худших'?
Для того чтобы строчка в бюджете превратилась в деньги - их надо получить в бюджет из налогов и иных поступлений
Даже не представляю ГДЕ они сейчас могут получить деньги, если ничего не работает
Есть много подзаконных актов , в следствие которых руководители связаны по рукам с финансовыми затратами
ЗЕ может в видосике браво сказать что всем заплатят , но КОМУ-ТО НАДО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ ПОД ПЛАТЕЖКОЙ И ПОТОМ НЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ С КРУ
Вот об этом журналисты молчат
Эта информация не ФЕЙК!!!!!!!!