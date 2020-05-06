В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "Он вернул религию"

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов прокомментировал появление мозаичного панно с изображением Иосифа Сталина в строящемся в Подмосковье храме российских вооруженных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

О мозаике, изображающей парад, состоявшийся 24 июня 1945 и был посвящен победе над нацистской Германией, и на которой портрет Сталина, стало известно в прошлом месяце.

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Заместитель министра заявил, что Сталин "вернул религию", а критика из-за появления его изображения в храме идет от "каких-то господ из-за бугра".

"Иосиф Виссарионович - это наш верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые решения. И религию вообще-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? ", - сказал Картаполов.

Он также рассказал, что инициатором возведения храма вооруженных сил был министр обороны России Сергей Шойгу.

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30 апреля стало известно, что в России перенесли торжественное открытие сооружения, которое неофициально называют "главным храмом Министерства обороны". Это произошло из-за эпидемии COVID-19, сообщили российские СМИ.

Ранее торжества планировались на 6 мая 2020. Высота здания составляет 95 метров, строительство обошлось в шесть миллиардов рублей (это более двух миллиардов гривен).

Член совета по культуре при патриархе РПЦ Леонид Калинин назвал приемлемым изображение президента России Владимира Путина и других чиновников в храме на мозаике на тему аннексии украинского Крыма, а портрета советского диктатора Иосифа Сталина - на мозаике с изображением парада, который состоялся 24 июня 1945 и был посвященный победе над нацистской Германией.

Часть представителей РПЦ ранее высказалась против изображения Сталина в строящемся храме.

По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, "изображение Сталина в храме быть не должно", потому что "с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".

По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931-1941 годы) в православии был арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.