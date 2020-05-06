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В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "Он вернул религию"

В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ:

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов прокомментировал появление мозаичного панно с изображением Иосифа Сталина в строящемся в Подмосковье храме российских вооруженных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

О мозаике, изображающей парад, состоявшийся 24 июня 1945 и был посвящен победе над нацистской Германией, и на которой портрет Сталина, стало известно в прошлом месяце.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным. ФОТОрепортаж

Заместитель министра заявил, что Сталин "вернул религию", а критика из-за появления его изображения в храме идет от "каких-то господ из-за бугра".

"Иосиф Виссарионович - это наш верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые решения. И религию вообще-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? ", - сказал Картаполов.

Он также рассказал, что инициатором возведения храма вооруженных сил был министр обороны России Сергей Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло

30 апреля стало известно, что в России перенесли торжественное открытие сооружения, которое неофициально называют "главным храмом Министерства обороны". Это произошло из-за эпидемии COVID-19, сообщили российские СМИ.

Ранее торжества планировались на 6 мая 2020. Высота здания составляет 95 метров, строительство обошлось в шесть миллиардов рублей (это более двух миллиардов гривен).

Член совета по культуре при патриархе РПЦ Леонид Калинин назвал приемлемым изображение президента России Владимира Путина и других чиновников в храме на мозаике на тему аннексии украинского Крыма, а портрета советского диктатора Иосифа Сталина - на мозаике с изображением парада, который состоялся 24 июня 1945 и был посвященный победе над нацистской Германией.

Часть представителей РПЦ ранее высказалась против изображения Сталина в строящемся храме.

По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, "изображение Сталина в храме быть не должно", потому что "с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".

По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931-1941 годы) в православии был арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.

Автор: 

армия РФ (19892) РПЦ (748) Сталин Иосиф (568) клерикальное лобби (25)


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Топ комментарии
+38
ватников уже так надрессировали что им под соусом из совка и скреп можно любую ахинею втирать.... вперед в светлое прошлое....
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06.05.2020 23:13 Ответить
+36
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 8262В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 5866
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06.05.2020 23:16 Ответить
+25
Сталин вернул религию
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 874
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06.05.2020 23:22 Ответить
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ватников уже так надрессировали что им под соусом из совка и скреп можно любую ахинею втирать.... вперед в светлое прошлое....
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06.05.2020 23:13 Ответить
Воно і правильно Сралін був таки справжнім БАРІНОМ для кацапських смердів - захотів - забрав релігію, захотів - повернув.
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07.05.2020 08:39 Ответить
#храм_армии_россии #храм_сатаны
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 6480
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07.05.2020 09:15 Ответить
русня шайтанисты, им как раз на их капище кровавый срален самое то.
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06.05.2020 23:14 Ответить
Вернул куда?
Искренне желаю, что бы все кацапы на своей шкуре оценили, что такое эпоха сталинизма.
Коллективизация, индустриализация, "освободительные походы", борьба с "классовыми врагами"...
Ничто так не отрезвляет пьяницу за рулем, как бетонный забор.
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06.05.2020 23:15 Ответить
Это у них не за горами. Впрочем, за уральскими горами это у них уже почти есть. Китайское.
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06.05.2020 23:26 Ответить
Голодомор бы им ещё, для совсем уж полного счастья !
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06.05.2020 23:53 Ответить
так він правильно сказав, сралін "вернув релігію", а віри як не було так і нема.
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07.05.2020 06:59 Ответить
Полностью ополоумели!!!
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06.05.2020 23:15 Ответить
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 8262В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 5866
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06.05.2020 23:16 Ответить
Нет покоя ***...утым
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06.05.2020 23:17 Ответить
Нє ну єсли так, то тада да.
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06.05.2020 23:17 Ответить
праваславный рашизм создал "путенбохские вайска" под рукаблудством патриахмаршала гундяя, в ряды каторых записались несколька известных "украинских" баксёров
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06.05.2020 23:19 Ответить
Сталин вернул религию
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 874
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06.05.2020 23:22 Ответить
А он прав - Сталин воссоздал РПЦ в том виде, в котором она сегодня существует - в 1943м году. И Московский Патриархат - тоже дело рук Сталина.
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06.05.2020 23:37 Ответить
+++
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06.05.2020 23:47 Ответить
Нуда, как особое подразделение НКВД-КГБ-ФСБ... И духовная жизнь верующих агнцев в рабочекрестьянском стаде должна быть под неусыпным контролем государственных пастухов...
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07.05.2020 00:00 Ответить
Он ухватился за церковь как за почти последний шанс. И кстати церковь не только отозвалась но и денег дала не на одну колону танков. Само собой с подаяний верующих. Там за пару дней до 22 июня 1941г и прах Таммерлана раскопали археологи, над страной самолёт летал с мощями его потом. Знали с самого начала у кого сила и армия и флот и мозги. Жареным ведь запахло как на смерть тогда. Забыли братаны северные за сплошной ковёр с костей что лежит от Соловков до Магадана, и шириной от Мурманска до Ташкента. Миллионы! Но Бог с тех мест ушёл давно. И не вернётся. И не отмолят. Кто теперь таким поверит?
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07.05.2020 00:32 Ответить
Забыли братаны северные за сплошной ковёр с костей что лежит от Соловков до Магадана

...
Рекомендую прочитати оце містичне оповідання - у порівнянні з ним багато інших здаються просто дитячими страшилками. Епіграф Некрасова дуже в тему.
І що найжахливіше - навіть не стільки власне містика, скільки оця безглуздість смерті... окей, не буду спойлерити...
https://kriper.ru/creepystory/2519-skorbnyj-peregon.html Олег Кожин. СКОРБНЫЙ ПЕРЕГОН
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07.05.2020 06:36 Ответить
Прочёл---спасибо. Это ведь капля в море, этот рассказ. Такое уже не читают. Молодым не надо, а совкам матёрым что остались тем более. Они остались и по собственному желанию в эпохе стакана газировки за 1 коп. Предел мечты и вожделенья!
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07.05.2020 21:28 Ответить
То намалюйте поруч і сатану.Він створив багато релігій.
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06.05.2020 23:23 Ответить
Храм "Христа Спасителя"(??) он не взрвал и бассейн на его месте не построил(денюх не хватило на "хмарошкряб" з вічно мумуфікованим сифілітиком)..
Очєчуєть!!
🤣🤣
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06.05.2020 23:24 Ответить
І Михайлівський собор у нас в Києві взірвав, і Успенський взірвали уже після окупації Києва німцями диверсанти Івана Кудрі. А в нас до недавнього часу була вулиця в честь цього мудака Кудрі - він ж ще й половину Хрещатика взірвав в 1941 "шоб нє досталось врагу"!
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06.05.2020 23:28 Ответить
Интересно, а чем, в настоящее время, в Расее, занимается психиатрия? Столько материала, не одного академика можно вырастить. Впрочем одного они уже вырастили. Р.А. Кадырова.
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06.05.2020 23:24 Ответить
Как и при совке...
Толька атеистов в дурку садят ню и РПЦ не поддерживающих..
😇
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06.05.2020 23:45 Ответить
Таке ж питання може стосуватися і нашої психіатріі, є перспектива хоча б в цьому плані вийти на передові позиції в світі.
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07.05.2020 07:48 Ответить
Вообще то вернул религию Гитлер, открыв на оккупированной территории тысячи храмов. Часть этих храмов после освобождения вновь закрыли. Так что Гитлеру по этой логике тоже там место должно быть
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06.05.2020 23:24 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 9224
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06.05.2020 23:38 Ответить
Да вообще, если бы не Адольф Алоизович - чем бы ватник счас гордился? А? Так что ему само собой - место на фреске выделить. Кретины, мля.
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06.05.2020 23:41 Ответить
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 5066
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06.05.2020 23:25 Ответить
Религия имени сталинского НКВД, которая оправдывает и поддерживает фашистский имперский режим.
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06.05.2020 23:25 Ответить
а замученных на Соловках священников и взорваные Храмы тоже вернул?
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06.05.2020 23:28 Ответить
Все логічно, кацапській рпц томоса дав не Константинопольский патріарх, а сталін і кпсс...
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06.05.2020 23:29 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 8005
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06.05.2020 23:43 Ответить
Бубочка на відкриття поїде?
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06.05.2020 23:36 Ответить
сколько этот изверг выродок сатанинский уничтожил духовенства и сколько миллионов людей в землю положил ...и вот после всего этого он -"он вернул религию" ,так можно не мудрствуя лукаво гитлера иудеяфилом объявить
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06.05.2020 23:38 Ответить
Да ХЕР с ними, пусть в этом храме (какой храм.... ) хоть Далай-Ламу в обнимку с Мадуро намалюют. Мне по фиг, идиоты не лечатся, они генетические отбросы, логика им чужда по хромосомному набору. Всё, что ватник видит не имеет значения, значение имеет то, что ватик воображает себе (т.е. иллюзии). И это понятно - в иллюзиях жить приятно и тепло. Не нужно шевелиться, что-то делать, бороться. Ну в сказках расейцких всё сказано - главное с печи не слазить, всё будет замечательно. Плохо, что ватник даже свою литературу не читает. Ну, хотя бы Л. Толстого "Утро помещика" - там все потроха мрази наизнанку вывернул ИХ же писатель. Тьфу
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06.05.2020 23:38 Ответить
Далай-Ламу пошто обидел таким соседством? Не путай грешного с праведным.
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07.05.2020 07:19 Ответить
Дебилы
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06.05.2020 23:40 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 4183
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06.05.2020 23:42 Ответить
Чудо! ЛікЪ святаго сраліна заміроточілЪ!
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07.05.2020 00:15 Ответить
Это они какому богу молятся если Сталин им вернул религию
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06.05.2020 23:43 Ответить
чиє ім'я не можна говорити, і їх легіон.
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07.05.2020 07:04 Ответить
Похоже, что и на китайском направлении у #России полный кирдык. #Китайцы обнаружила новое крупное месторождение газа в #Сычуаньской впадине. Запасы оцениваются в 1 трлн кубов. А запасы #газа месторождения в России (Чаяндинское) откуда качается газ по "Силе Сибири"-1.4 трлн кубов🐖🐖🐖🐖🐖🐖
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06.05.2020 23:58 Ответить
больные ублюдки
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07.05.2020 00:02 Ответить
Кремлебесие: лик Сталина в церкви войны. Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Kzfx3pjCa7Q
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07.05.2020 00:03 Ответить
Вернул религию к состоянию 0
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07.05.2020 00:11 Ответить
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами кацапню уже как тараканов
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07.05.2020 00:15 Ответить
Йосип їм томос від НКВД, видав, тепер Йосип Святий
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07.05.2020 00:26 Ответить
Ано не йосип, а соса с хвэмэлю мелкая скатина (на осетинском - джугэ).
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07.05.2020 00:38 Ответить
Это какой-то сюрреализм.
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07.05.2020 00:45 Ответить
Лучше бы сказали что он недоучившийся ученик Тифлисской духовной семинарии, - ставший позже террористом а в последствии тираном уничтожившим миллионы людей.. ( ему не то что в Храме делать нечего, его за оградой кладбища хоронить нужно было.)
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07.05.2020 00:47 Ответить
Храм Христа + музей советской армии + музей рашизма + диктаторы и убийцы = ???. У адекватных людей ассоциируется и коррелирует, разве что, с групповым оргазмом извращенцев с участием детей, ******, пидаров, зоофилов и некрофилов. Это не храм, а Позор на весь мир! Не удивлюсь, если при первой же стихие (а природная стихия - есть проявление неподвластных нам высших сил, стоящих над нами), этот т.н.храм провалится под землю вместе с фундаментом. Наверно, такова и была задумка - спровоцировать Бога на гнев Божий.
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07.05.2020 00:47 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 7055
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07.05.2020 00:59 Ответить
Совсем не попалил рпцфсб и её филиал в Украине во главе с генералом онуфрием.)
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07.05.2020 01:14 Ответить
Нндааа! Гуманнее было бы иконку Чикатило намалевать. С каждым разом поражаюсь. Ночные клубы,притоны окропляют (святой) водой какие-то алкаши в бородахи в анафоре , русня их ласково называет батюшками, и ничего,народ хавает и даже их уважает. Нонсенс! Всей семьёй ,как на праздник,идти в мавзолей смотреть на трупик Они не христиане и даже не язычники. И как бы они не хвастались,ихняя страна, страна проклятых и прокаженных.
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07.05.2020 01:18 Ответить
Обратите внимания на фамилии- РПЦ Леонид Калинин назвал приемлемым изображение Путина, Сталина и других чиновников в храме на мозаике. А вот-
По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, "изображение Сталина в храме быть не должно", потому что "с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".
По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931-1941 годы) в православии был арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.
По моему, если бы не потомки "нерусскоязычных"- в России бы, совсем дичь дичайшая творилась- так хоть разбавляют...
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07.05.2020 01:30 Ответить
а вони ни прикриватьсякацжуть ми тіпа брацкєнарот, славянє ну і така інша дурня
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07.05.2020 07:07 Ответить
Но по логике,треба сносить Мавзолей с Лениным,бо он религию у москалей забрал
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07.05.2020 01:39 Ответить
Ну,так правельно,нужно сначала одну религию уничтожить,шоб потом насадить другую.Это ммы видим со времен Никона.
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07.05.2020 07:27 Ответить
ці сатанисти гундяївської секти окупували наші с вятині, паскудячи їх...Читають в них молитви за здравіє армії, що вбиває українців та владу мордору і мордорівської секти, що ненавидять Україну...На нашій же земля працюють в наших церквах агенти фсб в рясах- і це факт, що навіть не потребує доказів...
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07.05.2020 01:47 Ответить
- Мама, а почему 9 Мая некоторые люди радуются и веселятся, а наш дедушка плачет?
- Потому что, доченька, наш дедушка БЫЛ на войне, а эти люди МЕЧТАЮТ о войне.
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07.05.2020 03:39 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 9362
Там же на картине Сталин = Иисус и 12 генерал-апостолов!
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07.05.2020 03:52 Ответить
Аж монітор замироточив.
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07.05.2020 06:48 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 7760
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07.05.2020 06:47 Ответить
Не Сталін повернув релігію а Німецькі окупанти, які почали на окупованих територіях відкривати храми, і це використовувати в своїй пропаганді , для того щоб зменшити її вплив на громадян, Сталін дозволив певне послаблення для церковників і віруючих.
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07.05.2020 08:00 Ответить
А то,что Сталин топил в крови эту же самую религию,в 1917 году,вешал попов и сжигал дотла церкви,в МО России не сообщили?Странно,очень и очень странно.Что бы это знать и за бугор ехать не надо.Достаточно покопаться в советских архивах.
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07.05.2020 08:17 Ответить
Орки ******* своїх катів канонізовувати. У них це звикла справа. Деякі українці беруть приклад із москалів, кланяючись своїм брехливим царькам, на кшталт петі чи інших олігархів. 300 років окупації московитами залишили по собі слід.
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07.05.2020 09:03 Ответить
КОНЧИТЫ !)
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07.05.2020 09:17 Ответить
А Кагановича, Кагановича почему обидели и не нарисовали? Антисемиты праклятыя!
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07.05.2020 10:23 Ответить
Перевернутое сознание народа. Причем,навсегда.
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07.05.2020 10:29 Ответить
Які ж кацапи їб#онуті,хай Бог милує...
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07.05.2020 10:32 Ответить
Московський сатанат,це філіал кегебе.попочєкісти мають бути випи@джені копняками в кобчик з українських лавр та взагалі з України.
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07.05.2020 12:07 Ответить
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 867
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07.05.2020 12:10 Ответить
 
 