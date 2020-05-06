В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "Он вернул религию"
Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов прокомментировал появление мозаичного панно с изображением Иосифа Сталина в строящемся в Подмосковье храме российских вооруженных сил.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
О мозаике, изображающей парад, состоявшийся 24 июня 1945 и был посвящен победе над нацистской Германией, и на которой портрет Сталина, стало известно в прошлом месяце.
Заместитель министра заявил, что Сталин "вернул религию", а критика из-за появления его изображения в храме идет от "каких-то господ из-за бугра".
"Иосиф Виссарионович - это наш верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые решения. И религию вообще-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? ", - сказал Картаполов.
Он также рассказал, что инициатором возведения храма вооруженных сил был министр обороны России Сергей Шойгу.
30 апреля стало известно, что в России перенесли торжественное открытие сооружения, которое неофициально называют "главным храмом Министерства обороны". Это произошло из-за эпидемии COVID-19, сообщили российские СМИ.
Ранее торжества планировались на 6 мая 2020. Высота здания составляет 95 метров, строительство обошлось в шесть миллиардов рублей (это более двух миллиардов гривен).
Член совета по культуре при патриархе РПЦ Леонид Калинин назвал приемлемым изображение президента России Владимира Путина и других чиновников в храме на мозаике на тему аннексии украинского Крыма, а портрета советского диктатора Иосифа Сталина - на мозаике с изображением парада, который состоялся 24 июня 1945 и был посвященный победе над нацистской Германией.
Часть представителей РПЦ ранее высказалась против изображения Сталина в строящемся храме.
По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, "изображение Сталина в храме быть не должно", потому что "с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".
По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931-1941 годы) в православии был арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.
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Искренне желаю, что бы все кацапы на своей шкуре оценили, что такое эпоха сталинизма.
Коллективизация, индустриализация, "освободительные походы", борьба с "классовыми врагами"...
Ничто так не отрезвляет пьяницу за рулем, как бетонный забор.
...
Рекомендую прочитати оце містичне оповідання - у порівнянні з ним багато інших здаються просто дитячими страшилками. Епіграф Некрасова дуже в тему.
І що найжахливіше - навіть не стільки власне містика, скільки оця безглуздість смерті... окей, не буду спойлерити...
https://kriper.ru/creepystory/2519-skorbnyj-peregon.html Олег Кожин. СКОРБНЫЙ ПЕРЕГОН
Очєчуєть!!
🤣🤣
Толька атеистов в дурку садят ню и РПЦ не поддерживающих..
😇
По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, "изображение Сталина в храме быть не должно", потому что "с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".
По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931-1941 годы) в православии был арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.
По моему, если бы не потомки "нерусскоязычных"- в России бы, совсем дичь дичайшая творилась- так хоть разбавляют...
- Потому что, доченька, наш дедушка БЫЛ на войне, а эти люди МЕЧТАЮТ о войне.
Там же на картине Сталин = Иисус и 12 генерал-апостолов!