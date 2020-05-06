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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области выявлены 63 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2 тыс. человек, - ОГА

В Черновицкой области выявлены 63 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2 тыс. человек, - ОГА

В Черновицкой области 6 мая официально подтверждены еще 63 случая заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 048 человек.

"37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 254 человека", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук

В больницах области по состоянию на 6 мая находится 548 человек. Из них у 171 пациента подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 40, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 5.

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Там де РПЦ вкорінене - там і коронавірус.
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07.05.2020 00:35 Ответить
ви тестуйте усіх, ще кілька мільйонів виявите

до речі, тести круті, виявляють коронавірус у кіз та у фруктах
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07.05.2020 02:09 Ответить
Мы состим из вирусов и корона есть у каждого так и крона 19 тоже будет у каждлго Только 50% этого не заметят и даже не заболеют и даже антител не выработают еще 40 % чихнут и только 10% ослабленых имеют проблемы с любыми вирусами и с корвид 19 тоже. Поголовно протестировали в Германии больницу оказалоссь что у 35% медперсоонала есть случай с вирусом. Но они не болели.От 50% вирус просто отскакивает как с гуся вода.
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07.05.2020 05:11 Ответить
Просто все, у кого шото нашли и нет симптомов, уже переболели, когда не искали.
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07.05.2020 06:14 Ответить
 
 