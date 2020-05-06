В Черновицкой области выявлены 63 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2 тыс. человек, - ОГА

В Черновицкой области 6 мая официально подтверждены еще 63 случая заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 048 человек.

"37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 254 человека", - говорится в сообщении.

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В больницах области по состоянию на 6 мая находится 548 человек. Из них у 171 пациента подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 40, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 5.