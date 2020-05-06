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Новости Коронавирус и карантин
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Введенное из-за COVID-19 в Испании чрезвычайное положение продлили еще на 15 дней

Введенное из-за COVID-19 в Испании чрезвычайное положение продлили еще на 15 дней

Конгресс депутатов Испании 6 мая принял решение продлить действие введенного 14 марта чрезвычайного положения еще на 15 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El País.

Испанский парламент поддержал это решение по просьбе премьер-министра страны Педро Санчеса, хотя оппозиция уже проявляет недовольство. Это четвертое продление чрезвычайного положения в Испании.

Премьер страны отметил, что чрезвычайное положение необходимый для преодоления коронавируса и не посягает на свободы граждан.

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Отмечается, что в Испании по состоянию на 6 мая официально признаны 25 857 смертей от нового коронавируса.

Как уточняет Reuters, нынешнее чрезвычайное положение в стране заканчивается в полночь субботы, 9 мая. Соответственно, следующее будет действовать до 24 мая.

Напомним, по состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 3 663 824 (3 584 118 вчера) случаев инфицирования COVID-19, также зафиксировано 257 277 (251 562 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 71 070, заболевших - 1 204 479.

Испания сообщает о 219 329 случаях COVID-19, 25 613 человек умерли.

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Автор: 

Испания (882) карантин (16729) чрезвычайное положение (207) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А что делать? Все, абсолютно все во всем Мире (я имею ввиду людей хоть с одной извилиной) поняли, что Ковидобесие это развод в чистом виде. Как и у нас, так и в Испании люди не могут найти погибших от ковида или просто больных. Что сделают люди выйдя на свободу из концлагеря самоизоляции? Снесут на хрен существующий строй. Приходится запугивать дальше и держать в намордниках.
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07.05.2020 00:21 Ответить
+4
Нельзя останавливаться, бо люди уже злые и выпускать их опасно.
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06.05.2020 23:30 Ответить
+3
Наша песня хороша, начинай сначала (((
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06.05.2020 23:27 Ответить
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Наша песня хороша, начинай сначала (((
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06.05.2020 23:27 Ответить
Запроваджений через COVID-19 в Іспанії надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів - Цензор.НЕТ 9898
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07.05.2020 07:27 Ответить
1918 год. Боже, что они тогда знали?
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07.05.2020 23:19 Ответить
В этом и заключается наша проблема. Нам в головы вбили что наши предки были тупее и глупее нас. Погугли промышленность тех лет, погугли постройка металлических мостов на огромных заклёпах, которые нужно было как то расклепать на высоте 60 метров, Погугли станки и безтопливное отопление квартир и домов и тд
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08.05.2020 10:34 Ответить
Нельзя останавливаться, бо люди уже злые и выпускать их опасно.
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06.05.2020 23:30 Ответить
усьо токо начінаєцца

Введенное из-за COVID-19 в Испании чрезвычайное положение продлили еще на 15 дней - Цензор.НЕТ 3250
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06.05.2020 23:35 Ответить
И у нас тоже нужно продлить.
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06.05.2020 23:38 Ответить
Ты кто ? Пенсионер?
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07.05.2020 00:52 Ответить
просто мудак оно
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07.05.2020 05:23 Ответить
Мне нравится карантин.
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07.05.2020 21:04 Ответить
Будем солидарны.
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06.05.2020 23:43 Ответить
Натяните намордник поглубже ? В знак, так сказать , солидарности.
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07.05.2020 00:22 Ответить
А что делать? Все, абсолютно все во всем Мире (я имею ввиду людей хоть с одной извилиной) поняли, что Ковидобесие это развод в чистом виде. Как и у нас, так и в Испании люди не могут найти погибших от ковида или просто больных. Что сделают люди выйдя на свободу из концлагеря самоизоляции? Снесут на хрен существующий строй. Приходится запугивать дальше и держать в намордниках.
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07.05.2020 00:21 Ответить
Не нашкрябуй з голови курячок -читати соромно. Може в крематорій Барселони заїдеш і закриєш рота?!
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07.05.2020 00:43 Ответить
Заїдь в крематорій. Тільки до чого тут крематорій? Це ж штучно створена картинка коли всіх відправляють в крематорій. Це шо чума що обов'язково треба палити тіло?
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07.05.2020 00:53 Ответить
До речі, нещодавно в крематорії Барселони живцем спалили мальчіка в трусіках та іспанського діспечера. Інфа 100 відсотків!
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07.05.2020 00:59 Ответить
Я з 10к хворих знаю, для чого мені шукати, а ти дякуй що тебе не зачіпило роки що.
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07.05.2020 03:00 Ответить
Я ціх хворих теж знаю і майже всі вони рано чи пізно помруть. Лише ти з намордніки будеш жити вічно. Ковід благословляє тебе!
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07.05.2020 03:52 Ответить
ты лично знаком с 10 000 больных, да?
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07.05.2020 05:25 Ответить
Не всім так "повезло" в житті як https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw тобі !
Є ще люди в котрих мозок функціонує.
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07.05.2020 07:33 Ответить
Ти що, дибіл, чи троль які ті що над тобою, я цих людей особисто знаю,в даний час мій приятель лишень виписали з лікарні з підтвердженою "короною", вдома конає від якихось " ядерних" уколів
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07.05.2020 20:42 Ответить
А можна дізнатись як здоров'ячко решту 9 999 твоїх хворих котрих ти знаєш -особисто?

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07.05.2020 22:52 Ответить
Тобі повезло. Просто нереально. Більшість не знають жодного хворого а ти відразу 10. Щось нереальне
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07.05.2020 23:18 Ответить
https://www.yahoo.com/news/youre-most-likely-catch-coronavirus-164600587.html You're most likely to catch the coronavirus in a poorly ventilated space. Зрозуміло?

https://www.yahoo.com/news/youre-most-likely-catch-coronavirus-164600587.html
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07.05.2020 01:08 Ответить
Экономике Испании - писец, и это к сожалению состоявшийся факт.
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07.05.2020 08:06 Ответить
Хоть я и считаю всю эту историю с короной полной фигней, но в Испании хотя бы ЧП ввели- все мероприятия по борьбе с ЧП за счет государства. А нас просто нагнули.
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07.05.2020 11:12 Ответить
 
 