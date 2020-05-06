Введенное из-за COVID-19 в Испании чрезвычайное положение продлили еще на 15 дней

Конгресс депутатов Испании 6 мая принял решение продлить действие введенного 14 марта чрезвычайного положения еще на 15 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El País.

Испанский парламент поддержал это решение по просьбе премьер-министра страны Педро Санчеса, хотя оппозиция уже проявляет недовольство. Это четвертое продление чрезвычайного положения в Испании.

Премьер страны отметил, что чрезвычайное положение необходимый для преодоления коронавируса и не посягает на свободы граждан.

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Отмечается, что в Испании по состоянию на 6 мая официально признаны 25 857 смертей от нового коронавируса.

Как уточняет Reuters, нынешнее чрезвычайное положение в стране заканчивается в полночь субботы, 9 мая. Соответственно, следующее будет действовать до 24 мая.

Напомним, по состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 3 663 824 (3 584 118 вчера) случаев инфицирования COVID-19, также зафиксировано 257 277 (251 562 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 71 070, заболевших - 1 204 479.

Испания сообщает о 219 329 случаях COVID-19, 25 613 человек умерли.

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