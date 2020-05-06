Коболев рассказал о размере полученной за апрель зарплаты: не миллион, а "47 с чем-то тысяч гривен"

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что за апрель получил заработную плату на уровне 47 тысяч гривен.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 6 мая, отвечая на вопрос нардепа по соблюдению поручения правительства об ограничении заработных плат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"За апрель месяц моя заработная плата составляет 47 с чем-то тысяч гривен. Поскольку и правление "Нафтогаза", и Наблюдательный совет приняли решение, о чем мы официально сообщили еще на прошлой неделе, о безусловном соблюдении принятого закона о бюджете Украины, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний" - сказал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя

Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.

1 мая Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогаза", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, должен был получить премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО