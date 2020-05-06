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Коболев рассказал о размере полученной за апрель зарплаты: не миллион, а "47 с чем-то тысяч гривен"

Коболев рассказал о размере полученной за апрель зарплаты: не миллион, а

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что за апрель получил заработную плату на уровне 47 тысяч гривен.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 6 мая, отвечая на вопрос нардепа по соблюдению поручения правительства об ограничении заработных плат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"За апрель месяц моя заработная плата составляет 47 с чем-то тысяч гривен. Поскольку и правление "Нафтогаза", и Наблюдательный совет приняли решение, о чем мы официально сообщили еще на прошлой неделе, о безусловном соблюдении принятого закона о бюджете Украины, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний" - сказал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя

Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.

1 мая Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогаза", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, должен был получить премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Нафтогаз (3115) чиновник (1561) госслужащие (341) Коболев Андрей (459) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Зеркаль готовила иск раше ещё на 12 млрд уе, но Бубочка гордо отказался от этих денег - стыдно было старика ХУ обдирать😀😀😀
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06.05.2020 23:54 Ответить
+6
Мне интересно, а как ты будешь жить и чем питаться без этих люмпенов, у которых зарплата согласно статистике средняя 11000 грн. И это без вычета налогов. По факту еще меньше. И сюда вошла и зарплата чиновников и топ менеджеров и т.д. и т.п. Умник, кому твой код нужен будет, если все остальные станут и не за что будет жить? Кто тебе тогда оплатит твои услуги? Уважай тех на кого по сути работаешь. Это они своим трудом тебе дают заработать. Никогда нигде на производствах отделы айти технологий не относились к основному производству. Единственное что у программеров была зарплата выше ввиду наукоемкости производимого продукта. Но этим козырять не стоит. По факту ты обслуга основного производства. Хотя и дорогостоящая. И речь шла и злость не за 47 тысяч, которые он сейчас получил. А за сотни тысяч которые он получал ранее. И думаю также будет получать после карантина.
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07.05.2020 01:31 Ответить
+5
Не удивлен, что люмпен-пролетариат сбежится на эту новость. А я вот айтишник, и получил гораздо больше 47 тысяч. Реальные профессионалы и в кризис нужны. Так что тем украинцам, что получили ноль гривен - стоит подумать о повышении квалификации, а не как попроще пожить.
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07.05.2020 00:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а багато українців за квітень отримали нуль гривень зарплатні,але в середньому по країні якщо вірити держстату буде 10727 грн.
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06.05.2020 23:48 Ответить
Не удивлен, что люмпен-пролетариат сбежится на эту новость. А я вот айтишник, и получил гораздо больше 47 тысяч. Реальные профессионалы и в кризис нужны. Так что тем украинцам, что получили ноль гривен - стоит подумать о повышении квалификации, а не как попроще пожить.
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07.05.2020 00:08 Ответить
Скоро за тобою прийдуть. Чи ти думаєш що всякі Payoneer тебе захистять? Ця влада не зупиниться ні перед чим аби подоїти населення. Тому айтишник, що залишися в Україні, це явище тимчасове.
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07.05.2020 00:14 Ответить
Это отдельный разговор. Речь не про шмарклю и эту власть. Речь про люмпен. Совок сдох, а пролетариат остался. И который считает, что любой профи должен зарабатывать как разнорабочий из народа. Ну может в полтора раза больше.
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07.05.2020 00:20 Ответить
в США 30 млн людей втратили доходи та звернулися по допомогу,вони люмпени та совки?
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07.05.2020 00:27 Ответить
Да, но никто из них не предложил уменьшить зарплату CEO гугла или амазона. У нас же "социальная справедливость" выглядит именно так.
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07.05.2020 00:36 Ответить
запропонував Зе,з нього і питати.
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07.05.2020 00:44 Ответить
А что, люмпен раньше не выл страшной завистью? Впервые тема поднялась? За выигранные 5 миллиардов долларо у рашки получили один процент (точнее пол процента, вторую часть не получили) - так быдло прямо завывало, как можно.
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07.05.2020 00:45 Ответить
Мама Кобелева, перелогинтесь. Ваш сынок такой -профессионал,как вы айтишник. Суд выиграли юристы,а не бездарный Андрюша.
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07.05.2020 07:45 Ответить
Мне интересно, а как ты будешь жить и чем питаться без этих люмпенов, у которых зарплата согласно статистике средняя 11000 грн. И это без вычета налогов. По факту еще меньше. И сюда вошла и зарплата чиновников и топ менеджеров и т.д. и т.п. Умник, кому твой код нужен будет, если все остальные станут и не за что будет жить? Кто тебе тогда оплатит твои услуги? Уважай тех на кого по сути работаешь. Это они своим трудом тебе дают заработать. Никогда нигде на производствах отделы айти технологий не относились к основному производству. Единственное что у программеров была зарплата выше ввиду наукоемкости производимого продукта. Но этим козырять не стоит. По факту ты обслуга основного производства. Хотя и дорогостоящая. И речь шла и злость не за 47 тысяч, которые он сейчас получил. А за сотни тысяч которые он получал ранее. И думаю также будет получать после карантина.
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07.05.2020 01:31 Ответить
чем занимаешся бро ? я работаю на ИТ консалтинге, и решениях под ключ любой сложности, имею связи по всей сфере, на уровне топ менеджмента, может что интересно от меня, или что интересного есть предложить, свяжемся ?
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07.05.2020 01:14 Ответить
- Кто там?
- Это мы, топ-менеджеры.
- ПНХ!
- Топ, топ...
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07.05.2020 03:08 Ответить
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07.05.2020 12:26 Ответить
Та да. Короче поганялы-впариватели, которые толком ни на один спецушный вопрос ответить не способны. Бла-бла-бла. Но только до поры пока вопросы задавать не начинаешь. Потом быстро сдуваются обычно. Было несколько раз общение с подобными.
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07.05.2020 14:17 Ответить
Я всю жизнь проработал инж.конструктором.Большие заработки айтишникам по моему надутые.Настанет время когда без Итр не будут знать как сделать-намотать рулон бумаги для туалета.
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07.05.2020 09:39 Ответить
А у нас еще за январь половину зарплаты только выдали...
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07.05.2020 09:28 Ответить
Лучше бы она мозги прочистила.
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07.05.2020 00:06 Ответить
Я плакаль..
Мамка в США пухнет от голодухи..
Голодомор ей пришел..
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06.05.2020 23:51 Ответить
Неа, ей Трамп подогнал матпомощь 1300баксов и обещает ещё столько же в мае. Но рабы в Украине должны пахать за еду, это да.
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07.05.2020 00:08 Ответить
Зеркаль готовила иск раше ещё на 12 млрд уе, но Бубочка гордо отказался от этих денег - стыдно было старика ХУ обдирать😀😀😀
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06.05.2020 23:54 Ответить
Сразу до слез стало жаль маму Коболева, голодает бедняжка.
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07.05.2020 00:01 Ответить
Слезы мешают говорить. Бессребреник. Украина его не заслужила.
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07.05.2020 00:02 Ответить
В тему набежали боты, пишут один и тот же коммент, изредка меняя слова местами. Зная исключительную ненависть ***** и Юли к Коболеву, предположу, что это спелись в едином порыве ольгинцы и бютовская ботоферма.
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07.05.2020 00:17 Ответить
Да не волнуйся ты так Андрюша. До твоих миллионов никто не доберется.
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07.05.2020 00:20 Ответить
Меня зовут не Андрюша, но да, у меня социальная ненависть ко всем Шариковым, норовящим "всё отнять и поделить". Ещё немного и я буду готов в них стрелять, уже недолго осталось.
PS Все жаждущие "социальной справедливости" - ПНХ сразу и без вопросов.
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07.05.2020 00:31 Ответить
Вы , наверна, его внедрочный сын??
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07.05.2020 00:30 Ответить
Вы, судя по лексике, ольгинский? Как там погодка в ваших мокшанских болотах?
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07.05.2020 00:34 Ответить
а "47 с чем-то тысяч гривен"/Великий наш русский писатель Лев Николаич Толстой,Не ел он ни рыбы, ни мяса,Ходил по деревне босой.Однажды любимая мама Пошла посмотреть сеновал. Там с мамой случилася драма,Граф маму там поцеловал.Подайте, подайте, подайте Мне из кошелька своего!Подайте, подайте, подайте,Я сын незаконный его!
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07.05.2020 00:02 Ответить
...Кардинал был хорош сам собою, И монашку сгубил кардинал, Но недолго он с ней наслаждалси, В ней под утро сеструху узнал. Тут порвал кардинал свою рясу, Об кадило гитарку разбил. Рано утром ушел с Ватикану И на фронт добровольцем пошел. Он за родину честно сражался, Своей жизни совсем не щадил, Сделал круглым меня сиротою, Он папашей и дядей мне был. И вот теперь я сижу в лазарете. Оторвало мне мякоть ноги, Дорогие папаши, мамаши, Помогите по возможности мне. Дорогие братишки, сестренки, К вам обращается сраженьев герой, Вас пятнадцать копеек не устроит, Для меня же доход трудовой. Граждане, лучше просить, Чем грабить и убивать. (с)
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07.05.2020 03:16 Ответить
сраный нищеброд. я походу больше его зарабатываю. и да - налоги я заплатил честно.
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07.05.2020 00:05 Ответить
Он стал нищебродом только тогда, когда толпа люмпенов в стране возомнила о своем праве устанавливать зарплаты кому угодно. Я думаю, что он ещё немного поработает, исключительно для репутации и свалит в какой-нибудь Shell. Где ему будут платить по сто миллионов баксов в год плюс опционы за успешную работу компании. А люмпены как жевали сопли, так и будут дальше жевать.
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07.05.2020 00:12 Ответить
ну мы ведь с вами понимаем, что я паршивый ФОП, задекларировал около 2 700 000 в прошлом году, и около 500 000 в первом квартале этого года... а он сраный нищеброд ?

я конечно утрирую, это сарказм
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07.05.2020 00:55 Ответить
Ну, Коболев то тоже 7 миллионов за прошлый год зарплаты задекларировал, только ведь люмпены взвыли, что по их разумению, нарушается "социальная справедливость". Поэтому зарплаты топ-менеджерам госкорпораций набсоветы порезали во имя той самой "социальной справедливости". В результате Коболев стал в месяц получать меньше, чем я в удачный день. И на кой ему все эти танцы, я честно говоря не понимаю. Я думаю, в мире есть много компаний, которые с радостью его возьмут CEO, с его то опытом. А вместо него пусть возьмут какую-то очередную двадцатилетнюю б..., ой фотографа, и пусть она рулит. А образовавшиеся в результате этого многомиллиардные убытки на следующий год пусть оплачиваются из налогов, то бишь из денег этих самых люмпенов, которые будут радоваться очередной своей громкой победе.
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07.05.2020 02:16 Ответить
навєяно "удачним дньом"
-- продаю закопчені скельця під час сонячних затемнень
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07.05.2020 04:03 Ответить
Точно нищеброд! Не сможет уже в Велюре чай по 580 грн пить,будет липтоном в пакетиках по 30 грн за 25 чашек травиться!
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07.05.2020 01:40 Ответить
А С.Лещенко, наблюдающий за поездами так и получил 300 000 +, как и в марте?
Тогда Коболев нищеброд, хотя пользы от него больше.
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07.05.2020 00:05 Ответить
Есть декларация за 2015 год Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6 105 967,00. Совесть ещё была. А сейчас и суммы не просто найти в оф. Даных
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07.05.2020 00:13 Ответить
https://censor.net/ua/news/3193901/***************************************************************************************, кобєлєв...
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07.05.2020 00:18 Ответить
Это бред платить ТОП-менеджеру стратегической компании такие копейки по популистским мотивам - потому что бедные люди в небогатой стране во время карантина нервничают, когда видят, что кто-то зарабатывает много. Эта команда (понятно, что не сама, а в составе более широкой команды и внешнеполитической, и юридической, и международных экспертов, но всё же) выиграла у русских миллиарды долларов, а их посадили на зарплату в полторы тысячи в месяц . . .

Вопрос : выдержит ли он соблазн, если русские ему предложат взятку в тысячу раз больше ? Например 1,5 миллиона долларов. Или 15 миллионов. Для русских это - копейки, тем более, что взятка в конечном итог не за счёт агрессора, а, как правило, за счёт самой страны-мишени, которую опустят на деньги на каком-то нюансе.

Дебильный социализм. Надеюсь, это только официальная зарплата, а через какие-то премиальные механизмы оплата труда на такой ключевой должности выглядит более справедливо . . .
Эта страна никогда не будет жить хорошо, потому что зависть к успешным людям - черта национального характера. Вместо стремления догнать и обогнать (чтобы зарабатывать ещё больше, чем сосед) есть стремление отнять и поделить (а лучше - присвоить, т.е. разорить соседа и опустить его к своему уровню). В основу общественной жизни изначально заложена неправильная линия поведения. Потому и результаты соответствующие. К сожалению.
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07.05.2020 00:29 Ответить
ЦЕНЗОР постав накінець стартовою УКРАІНСЬКУ де я живу в якій краіні і як звати?
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07.05.2020 01:18 Ответить
шановний, я не працівник цензору, але можу порадити вам встановити/очистити куки та налаштування сторінки, бо дефолтне відображення мови підтягуе зі збережених налаштувань у вас на комп'ютері/ у браузері
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07.05.2020 01:24 Ответить
українська версія цензора - урізана та перекладена машинкою з йєзика, теми не всі та публікуюця з запізненням
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07.05.2020 04:00 Ответить
"Честно трудился, честно жил, честно зарабатывал, честно дачу с яхтой получил и в нагрузку - честную п...лю в лоб в нагрузку-впридачу". Жаль, на могильном камне красивом гранитно-мраморном сея эпитафия не уместится. Да уж ему будет до венников банных-сауновских с пивными красненькими раками и с.раками впридачу.
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07.05.2020 01:19 Ответить
Он жалуется или совесть проснулась?
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07.05.2020 01:36 Ответить
Коболєв розповів про розмір отриманої за квітень зарплати: не мільйон, а "47 з чимось тисяч гривень" - Цензор.НЕТ 167
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07.05.2020 03:30 Ответить
47 с ЧЄМ-ТО тищ - размєр "ЧЄМ-ТО" нє рєгламєнтіруйєцца
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07.05.2020 03:52 Ответить
47 тысяч с одним миллионом..
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07.05.2020 11:09 Ответить
Зарплата то ладно в премия?? А откаты? Колись буржуй!!
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07.05.2020 04:06 Ответить
Это же " беда"! Вы же теперь " гастрабайтер"! Что маме пошлёте,печалька?Или теперь мама присылает?
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07.05.2020 06:44 Ответить
Бедная,бедная мама тяжело вздохнула в штатах.
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07.05.2020 08:12 Ответить
Сльози атчаянія мешают мне гаваріть
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07.05.2020 09:53 Ответить
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07.05.2020 09:56 Ответить
Если бы я в место Коболева заработал 286 млн гривен, то готов бы был работать лет пять не то что бесплатно, а еще сам бы платил в казну по 1 млн грн. ежемесячно
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07.05.2020 10:35 Ответить
он же бедолага эти 47000 в кармане не почувствует, будет думать что карман пустой.
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07.05.2020 11:07 Ответить
 
 