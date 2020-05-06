Коболев рассказал о размере полученной за апрель зарплаты: не миллион, а "47 с чем-то тысяч гривен"
Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что за апрель получил заработную плату на уровне 47 тысяч гривен.
Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 6 мая, отвечая на вопрос нардепа по соблюдению поручения правительства об ограничении заработных плат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"За апрель месяц моя заработная плата составляет 47 с чем-то тысяч гривен. Поскольку и правление "Нафтогаза", и Наблюдательный совет приняли решение, о чем мы официально сообщили еще на прошлой неделе, о безусловном соблюдении принятого закона о бюджете Украины, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний" - сказал Коболев.
Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.
Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.
1 мая Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогаза", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, должен был получить премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже.
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- Это мы, топ-менеджеры.
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Мамка в США пухнет от голодухи..
Голодомор ей пришел..
PS Все жаждущие "социальной справедливости" - ПНХ сразу и без вопросов.
я конечно утрирую, это сарказм
-- продаю закопчені скельця під час сонячних затемнень
Тогда Коболев нищеброд, хотя пользы от него больше.
6 105 967,00. Совесть ещё была. А сейчас и суммы не просто найти в оф. Даных
Вопрос : выдержит ли он соблазн, если русские ему предложат взятку в тысячу раз больше ? Например 1,5 миллиона долларов. Или 15 миллионов. Для русских это - копейки, тем более, что взятка в конечном итог не за счёт агрессора, а, как правило, за счёт самой страны-мишени, которую опустят на деньги на каком-то нюансе.
Дебильный социализм. Надеюсь, это только официальная зарплата, а через какие-то премиальные механизмы оплата труда на такой ключевой должности выглядит более справедливо . . .
Эта страна никогда не будет жить хорошо, потому что зависть к успешным людям - черта национального характера. Вместо стремления догнать и обогнать (чтобы зарабатывать ещё больше, чем сосед) есть стремление отнять и поделить (а лучше - присвоить, т.е. разорить соседа и опустить его к своему уровню). В основу общественной жизни изначально заложена неправильная линия поведения. Потому и результаты соответствующие. К сожалению.