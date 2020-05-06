В России застрелился один из спонсоров "Ночной хоккейной лиги" Путина миллиардер Босов

В Подмосковье покончил с собой российский миллиардер, совладелец угольных компаний Востокуголь и Сибантрацит Дмитрий Босов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В Следственном комитете РФ сообщили, что 6 мая тело 52-летнего мужчины обнаружили родственники на территории домовладения в Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4.

"Поздним вечером 5 мая предприниматель перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. В Усово приехала супруга предпринимателя, но обнаружила мужа мертвым - он лежал в одном из флигелей с пистолетом в руке", - сказал собеседник агентства.

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Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян по итогам 2019 года. Босов увлекался хоккеем и участвовал в матчах организованной по инициативе президента РФ Ночной хоккейной лиги, а "Сибантрацит" является одним из ее спонсоров.