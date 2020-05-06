В России застрелился один из спонсоров "Ночной хоккейной лиги" Путина миллиардер Босов
В Подмосковье покончил с собой российский миллиардер, совладелец угольных компаний Востокуголь и Сибантрацит Дмитрий Босов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В Следственном комитете РФ сообщили, что 6 мая тело 52-летнего мужчины обнаружили родственники на территории домовладения в Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4.
"Поздним вечером 5 мая предприниматель перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. В Усово приехала супруга предпринимателя, но обнаружила мужа мертвым - он лежал в одном из флигелей с пистолетом в руке", - сказал собеседник агентства.
Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян по итогам 2019 года. Босов увлекался хоккеем и участвовал в матчах организованной по инициативе президента РФ Ночной хоккейной лиги, а "Сибантрацит" является одним из ее спонсоров.
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- подсудимый, отчего умерла ваша теща?
- отравилась грибами.
- а почему голова разбитая молотком?
- не хотела есть грибы
Пробитый нунчаками череп
Указал мне на смерти причину:
Рыба фугу.
стреляйся как говорится с комфортом с удовольствием
Оба хороши каждый для своего применения
Очень музыку любил...
Версия ФСБ: - самоудовлетворился;
Версия Ху"ла: - он просто застрелился;
Версия Собчак: - пистолет застрял в стрингах;
Версия Навального: - застрелился из нужды
а остальное все дребедедедень
--- ***** скоро приберуть.
А так, ой ой, ой спонсор хоккейных матчей, преступление))) Вы сами-то понимаете, что те люди,в спонсорах не нуждаются, и играют для удовольствия, а не на результат. Вот плохо представляю Пороха в форме и на коньках, а он значиииительно моложе главного хоккеиста ночной лиги
Спонсор ночных хоккеистов откинул коньки.
А то буде чмо ахметовське АЕС України бакнрутувати своїй дорогою зеленою енергетикою, а потім платіжки в українців за електрику вирастають у рази щоб фінансові втрати тих самих АЕС компенсувати