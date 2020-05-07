Отчет ВСК ВР относительно взрывов боеприпасов на арсенале в Балаклее, который расходится с официальной версией следствия, приобщат к материалам расследования, - Венедиктова

К материалам расследования взрывов боеприпасов на арсенале в Балаклее на Харьковщине будет приобщен отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, шла речь на рабочей встрече представителей ВСК, правоохранительных органов и судебно-экспертных учреждений.

"Нам важен парламентский контроль, поэтому мы собрались обсудить выводы ВСК с представителями следствия, процессуальными руководителями и экспертами. Мы ознакомились с материалами, которые получили депутаты, и заслушали версии следствия. Отчет Временной следственной комиссии Офис Генерального прокурора приобщит к материалам уголовного производства и тщательно изучит. Органы правопорядка осознают всю полноту ответственности за эффективное обеспечение объективного расследования и установление виновных во взрывах на всех стратегических объектах", - заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Сейчас выводы ВСК изучают следователи Службы безопасности, осуществляющей досудебное расследование в этом уголовном производстве. После изучения планируют назначить комплексную судебную экспертизу.

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В сообщении отмечается, что в ходе расследования среди основных версий были определены: причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; возникновение пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов, а также совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

В марте 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что версия с диверсией, осуществленной при помощи беспилотника, в качестве причины взрывов на складах в Балаклее была "навязанной", "политически ангажированной" и оказалась "фейком". За несколько дней до взрывов на складах обнаружили недостачу.

Выводы Временной следственной комиссии оспаривает бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак. По его словам, прокуратура полностью опровергает версию ВСК, согласно которой взрывы начались из-за "закладок в почву".

В конце апреля столо известно, что ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014-2018 годов обнаружила попытки манипуляции результатами следствия и давления на экспертов.

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