РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8690 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 487 98

Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль

Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль

Россия может провести кампанию по дезинформации, чтобы попытаться подорвать доверие людей к разрабатываемой сейчас многими учреждениями вакцины от COVID-19.

Такое заявление озвучила специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Габриэль, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Основываясь на прошлом опыте, мы ожидаем с большой вероятностью, что российская система дезинформации будет действовать для подрыва доверия к вакцине от COVID-19, когда таковая будет получена. Мы видели подобное раньше, и похоже, что они опять на это пойдут - как распространяя ложную информацию, выдуманную ими самими, так и усиливая голоса с мест, которые продвигают "теории заговоров". Мы это видим снова и снова", - заявила Леа Габриэль.

Она напомнила, что Россия неоднократно занималась распространением дезинформации по вопросам здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США

"Это хорошо известная тактика, и совсем недавно мы видели, как российская система дезинформации продвигала безосновательные "теории заговоров" по поводу влияния формата связи 5G, как это недавно было вскрыто газетой The New York Times. Центр Госдепартамента США по борьбе с дезинформацией сейчас также наблюдает за попытками на российских страницах в соцсетях распространять дезинформацию по поводу Билла Гейтса", - сообщила Габриэль.

Она привела примеры заявлений российских официальных лиц, а также российских медиа, связанных с государством, которые ранее запускали дезинформацию, связанную с вопросами здоровья человека: "Мы помним, как в 2016 году помощник премьер-министра Медведева (Геннадий Онищенко. - Ред.) говорил о том, что США намеренно заразили комаров вирусом Зика в регионе Черного моря для ведения биологической войны против России. А в 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ложно обвинил США в том, что они способствовали распространению вирусов Зика и Эбола".

Леа Габриэль возглавляет созданный в рамках Госдепартамента США межведомственный Глобальный центр по борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center). В его работе участвуют представители министерств обороны, финансов и внутренней безопасности США, разведывательных служб и Агентства США по международному развитию (USAID).

Также читайте: США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

Автор: 

вакцина (3815) Госдепартамент США (1857) дезинформация (346) карантин (16729) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Територія крадіїв унітазів іншого і не вміє.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:38 Ответить
+10
Уже склеивали лапти от птичих, свинячих гусячих грипов
показать весь комментарий
07.05.2020 00:49 Ответить
+8
Удивили по Онищенко. Он ещё когда был главным сан-врачом РФ порол буру запредельную. Глядя в его глазки тогда, даже мало опытные психиатры от телевизоров сбегали. Там видно врождённое. Чистая клиника.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Територія крадіїв унітазів іншого і не вміє.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:38 Ответить
А ти дозволиш в себе вводить невідому субстанцію?
показать весь комментарий
07.05.2020 00:43 Ответить
когда лапти склеиваешь, то по х..ю, шо... Лишь бы жить
показать весь комментарий
07.05.2020 00:47 Ответить
Уже склеивали лапти от птичих, свинячих гусячих грипов
показать весь комментарий
07.05.2020 00:49 Ответить
не о гриппах разговор (ибо это частность)
показать весь комментарий
07.05.2020 12:01 Ответить
Посмотрите документальный фильм Роберта Же Ниро 2016года "отвакцынованые" на вимео есть
показать весь комментарий
07.05.2020 00:51 Ответить
Может сразу Рен-тв посмотреть?
показать весь комментарий
07.05.2020 01:21 Ответить
ну если нет логического аналитического мышления то смотри, что хочь.
показать весь комментарий
07.05.2020 01:34 Ответить
моє аналітичне мислення підказує, що ти х***вий проксі сервер обрало для своїх вис*рів))) еге ж, лапоть?
показать весь комментарий
07.05.2020 01:39 Ответить
кончені поторочі кацарилі
показать весь комментарий
07.05.2020 01:49 Ответить
Стэнфордский профессор, доктор Скотт Атлас сказал в https://www.facebook.com/cnn/posts/10160799274796509 интервью CNN, что «неправильная идея остановить Covid19 создала катастрофическую ситуацию со здоровьем». Иррациональные страхи возникли из-за того, что болезнь была «в целом легкой». Поэтому «абсолютно нет причин» для обширных тестов среди населения в целом, они требуются только в больницах и домах престарелых. В конце апреля профессор Атлас написал статью под названием https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation «Данные есть - остановите панику и покончите с полной изоляцией» , в результате чего было получено более 15 000 комментариев.
показать весь комментарий
07.05.2020 02:41 Ответить
У тебе проксі злітає, кацапе.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:59 Ответить
болезнь есть, но слишком велики статистические манипуляции. Ежедневно поливают мозк - 200, 300, 500 заразившихся, но если разобраться, то среди 500 заразившихся - 450 - бессимптомные носители, у 40 легкая форма, 8 нуждаются в госпитализации, 2 - в тяжелом состоянии. Это соответствует обычным сезонным вспышкам орви.
Но об этом же никто не вещает, а льют на уши статистические манипуляции.
показать весь комментарий
07.05.2020 12:06 Ответить
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 541





Реклама Красного Креста в хронике Сан-Франциско, призывающая общественность носить маски во время пандемии испанского гриппа 1918 года в Сан-Франциско.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:01 Ответить
Сами советуешь смотреть какого-то Же Ниро,а потом заднюю включаешь.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:15 Ответить
Роберт Де Ніро. Включай голову хоча б інколи.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:36 Ответить
Включай голову щоб писати потрібні літери. У всякому випадку я з цим фільмом не знайомий і думка в питаннях вірусології безумовно талановитого актора мене мало цікавить.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:45 Ответить
Там документальний фільм, а не художній. Це по-перше, а по-друге: тебе цікавить тільки думка фарм-компаній? Для яких вакцини це впершу чергу бізнес і нічого більшого. Тоді в тебе з головою не все добре)
показать весь комментарий
07.05.2020 03:49 Ответить
Тобто в голові добре тільки в тих кого цікавить думка лише Лукашенко? Логіка 100lvl.) Та парацетамол,який ти п'єш від простуди-це вже думка фарм-компаній.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:55 Ответить
Ничего себе ты сравнил лекарство которое известно наверное лет 100 и с вакцынами которые никто не изучает на побочки. Как можно изучить вакцыну за 1 год? 🤣 Ещё й от гриппа который постоянно мутирует)
показать весь комментарий
07.05.2020 04:00 Ответить
Я имел ввиду лишь то,что фарм-компании и так и так на тебе зарабатывают. Не хочешь ничего принимать и ничем колоться от болезней-ходи к бабкам,лечись травками. Какие проблемы? Никто тебе вакцину насильно колоть не будет.
показать весь комментарий
07.05.2020 04:06 Ответить
Ну подивимось. Наскільки я розумію вони хочуть ввести примусову вакцинацію. Тому тут ти не правий. Вони хочуть не залишити людям вибору. І тут звичайно ще все попереду. Тому що американці не дозволять щоб це відбулось. Біл Гейтс там стає ворогом номер один для народу американського.
показать весь комментарий
07.05.2020 04:12 Ответить
А вот тебе ещё интересный факт: рекомендуемая доза парацетамола тогда была в несколько раз ниже нынешней: максимальная разовая - 0,5 грамма вместо сегодняшнего 1 грамма, а суточная - 1,5 грамма вместо 4. К слову, так выросли дозировки в 1990-е, когда со своим уставом к нам ринулись западные фармацевтические компании, тогда и появились препараты с лошадиными дозами парацетамола.
показать весь комментарий
07.05.2020 04:02 Ответить
См.выше)
показать весь комментарий
07.05.2020 04:08 Ответить
Правда, недавно в США официально уменьшили суточную дозу парацетамола на целый грамм: до этого она составляла 4 грамма в сутки, а теперь - 3 (у нас же все остается по-старому). Цена прозрения США - десятки ежегодных смертей от передозировки парацетамола, регистрируемых в этой стране.
показать весь комментарий
07.05.2020 04:04 Ответить
См.выше)
показать весь комментарий
07.05.2020 04:08 Ответить
В Беларуси , которая предприняла наименьшие меры против Covid19 из всех европейских стран и не отменила даже спортивные турниры и другие крупные мероприятия, только 103 человека с положительным результатом теста или подозреваются на https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus смерть Covid19 после более чем двух месяцев . Долгосрочный президент Беларуси Лукашенко назвал Корону https://www.baltictimes.com/lukashenko__coronavirus_is_psychosis/ "психозом"
показать весь комментарий
07.05.2020 02:59 Ответить
Тю. А пишут про 19тыс. заражённых и 112 умерших. Брешут наверное подонки. Вам с бацькой виднее.)
показать весь комментарий
07.05.2020 03:22 Ответить
До чого Ти це написав? На момент написання статті було 103. А що тобі дає 112? Всерівно вони живуть без фашистського карантину. І демонструють що це не смертельний вірус який не вартий такой паніки!
показать весь комментарий
07.05.2020 03:31 Ответить
До того,що ти написав-"только 103 человека с положительным результатом теста". Це що означає? Що ти облажався і тепер викручуєшся?
показать весь комментарий
07.05.2020 03:39 Ответить
Не тупи, я скопіював зі статті де написано 103. Суті не міняє. Білорусь показує що коронавірус це психоз і не більше. І доцільність фашистських карантинів невиправдана. От і все. Це ж зрозуміло вже всім адекватним людям.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:44 Ответить
Що ти скопіював? Ти написав те що написав,а ссилки взагалі на англійській. Слухай,ти звісно кумедний,але перестань ганьбитися та йди відпочинь.)
показать весь комментарий
07.05.2020 03:50 Ответить
Якщо ти безграмотний то це твоя вина, а не моя. Не звинувачуй мене в своїй обмеженості
показать весь комментарий
07.05.2020 03:51 Ответить
Злився в унітаз. Нехай щастить)
показать весь комментарий
07.05.2020 03:59 Ответить
таляну прєвєд передавай...
показать весь комментарий
07.05.2020 04:04 Ответить
Чому малороси такі упороті?) Їм відкриваєш очі, а вони думають що закордонні вакцини це божа роса 🤣😂 їх уже й землю примушують продавати, а малороси вважають, що захід думає як збагатити Україну 😂🤣 та заходу ви нафіг не треба тільки як колонія і дешева робоча сила) і поки такий тупий народ буде вестися на такі пандемійки і дурантини поки і будемо жити бідно і постійно залежні від думки зовні чи то Росії чи то заходу.
показать весь комментарий
07.05.2020 04:09 Ответить
упоротий, тут один ти))) а божа роса (а скоріше зовсім не божа) у тебе в баньках - витри мені плювати на вакцини, а будеш ********вати кацапні плюну й у тебе... у даній ситуації я буду вболівати за того, хто викриває казламордію і її гнилячча...
показать весь комментарий
07.05.2020 04:16 Ответить
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 2830

Празднование окончания 1-ой мировой войны на улицах Сан-Франциско
показать весь комментарий
07.05.2020 06:58 Ответить
кацасцилкі не відкриваються
показать весь комментарий
07.05.2020 07:05 Ответить
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 6459а так в давнину (18 ст.) зустрічали чуму на расєє
показать весь комментарий
07.05.2020 07:07 Ответить
а так було на початку 19-го в пецербургє
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii
показать весь комментарий
07.05.2020 07:13 Ответить
Бесчинства и сумасшествие дошли до апогея, когда огромная возбуждённая толпа оказалась на Сенной площади, где стояла временная холерная больница. Ворвавшись внутрь, люди выбили стёкла в окнах, сломали мебель, выгнали больничную прислугу и до смерти избили местных врачей.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:14 Ответить
«Холерные бунты», городские, крестьянские и солдатские антикрепостнические волнения в России в 1830-31 во время эпидемии холеры. Поводом для них послужили мероприятия царского правительства: карантины, вооруженные кордоны, запреты передвижений. Под влиянием слухов о намеренном отравлении правительственными чиновниками и лекарями простых людей возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали ненавистных чиновников, офицеров, дворян-помещиков. В ноябре 1830 в Тамбове восставшие горожане напали на губернатора; их удалось усмирить лишь регулярными войсками. В июне 1831 произошёл «бунт» на Сенной площади в Петербурге, где рабочие, ремесленники, дворовые были разогнаны гвардейскими частями, усиленными артиллерией. Особенно острый характер волнения приняли в Севастополе (см. https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/500.htm Севастопольское восстание 1830 ) и в https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/006/002.htm военных поселениях Новгородской губернии, где повстанцы создали свой суд, выборные комитеты из солдат и унтер-офицеров, вели агитацию среди крепостных крестьян. «Х. б.» были жестоко подавлены царским правительством.
Лит.: Гессен С. Я., «Холерные бунты» (1830-1832), М., 1932; Дубасов И. И., Тамбовская холерная смута в 1830-1831 гг., «Исторический вестник», 1887, № 9.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:17 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военных поселениях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Новгородской губернии вспыхнул https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B#cite_note-2 [2] . Ближайшим поводом к беспорядкам послужила холерная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F эпидемия . Правительство устраивало карантины, заставляло окуривать заражённые дома и имущество умерших, но народ не верил в целесообразность этих мер; носились слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают по дорогам яд и отравляют хлеб и воду.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:19 Ответить
від щирого серця бажаю ваті повторити власну історію... але без України!!!
показать весь комментарий
07.05.2020 07:21 Ответить
Почитал твои комменты, ты из этих, из информвойск? стецьвоин?
показать весь комментарий
07.05.2020 09:19 Ответить
аж ніяк, я тут з власної ініціативи...
та й подобається вельми пхати лаптєногих писками у їхні ж екскременти
показать весь комментарий
07.05.2020 09:43 Ответить
было бы прикольно если бы стецьвоин света добровольно в этом признался
показать весь комментарий
07.05.2020 09:48 Ответить
лапоть, ми легко все можемо перевірити... заходь в тві або в фб, пиши мені в лічку (ім'я ти моє знаєш), поговоримо наживо
показать весь комментарий
07.05.2020 10:01 Ответить
Йди в спам. Неадекват. Зациклений на козломордих? Ти точно хворий на голову. Я йому пишу за пандемійку і дурантин, а він всюди прилітає москалів. В тебе з головою все норм? )
показать весь комментарий
07.05.2020 04:21 Ответить
хахахахах... ти під статтею про спроби казларилих вкинути чергову порцію фейків перд*ш про якісь "змови"... повторюсь, шмарію превед передавай і запам'ятай, все що пов'язано зі сруськими свинопсами та їхнім владіміром х#йлом не заслуговує на виправдання... в пекло свинорусів, в пекло всіх, хто їм співчуває!
показать весь комментарий
07.05.2020 04:32 Ответить
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 1982

1918 год
показать весь комментарий
07.05.2020 06:54 Ответить
посилання на джерело давай
показать весь комментарий
07.05.2020 06:58 Ответить
тебя чё, в гугле забанили?
показать весь комментарий
07.05.2020 07:20 Ответить
запам'ятай правило: постиш - кидай посилання на першоджерело? а твої "тіпа" і "какбє" можеш своїи "таваріщам" розказувати
показать весь комментарий
07.05.2020 07:23 Ответить
у статті радіо свободи йдеться про те, як світ переживав той період... а ось рассєя
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 2591

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84635-korona-rossiyskoy-infektsii
показать весь комментарий
07.05.2020 07:30 Ответить
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 1731

1918 год - типа испанский грипп
показать весь комментарий
07.05.2020 06:56 Ответить
Удивили по Онищенко. Он ещё когда был главным сан-врачом РФ порол буру запредельную. Глядя в его глазки тогда, даже мало опытные психиатры от телевизоров сбегали. Там видно врождённое. Чистая клиника.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:44 Ответить
Они если что возьмут "вакцину" у Лукашенко - "трактор , хоккей- лук- чеснок и водка"
показать весь комментарий
07.05.2020 00:49 Ответить
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/ Новый обзор всех предыдущих исследований ПЦР и антител показывает , что среднее значение летальности Covid19 (IFR) , составляет 0,2% , и , таким образом , в диапазоне от сильного гриппа.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1 Новое исследование антител с датскими донорами крови показало очень низкую Covid19 летальность (IFR) 0,08% для людей в возрасте до 70 лет.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1 Новое исследование антител из Ирана, один из самых ранних и наиболее пострадавших от Covid19, также имеет очень низкую летальность 0,08% до 0,12%.Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v1 исследование антител из Японии приходит к выводу, что было примерно в 400-800 раз больше людей, контактировавших с новым коронным вирусом, чем считалось ранее, но симптомов не было или почти не было. Япония пока тестировалась относительно мало.
показать весь комментарий
07.05.2020 02:46 Ответить
В тюрьме в штате Теннесси https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ , США https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ , только у двух из 1349 человек с положительными результатами теста вообще https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ были какие-либо симптомы.
показать весь комментарий
07.05.2020 02:48 Ответить
Пока что https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle ни один из 1046 моряков на французском авианосце Шарль де Голль с положительными результатами не умер . Пока что https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt один из 969 моряков с положительными результатами умер на американском авианосце Теодоре Рузвельту (предыдущие болезни и причина смерти неизвестны). В целом, это приводит к летальности от 0 до 0,1% для этой группы населения.
показать весь комментарий
07.05.2020 02:49 Ответить
А зачем это *****? Скорее наоборот. В интересах русни быстрее закончить карантин.
показать весь комментарий
07.05.2020 01:01 Ответить
Они американцам президентов ставят, а Вы о вакцине какой-то
показать весь комментарий
07.05.2020 01:05 Ответить
щоб загнати народ в стійло треба придумати зовнішнього ворога) тактика всім відома)
показать весь комментарий
07.05.2020 01:11 Ответить
Взагалі навіщо росії намагатися щось про вакцину говорити, коли пандемійка і дурантини самі себе дискредетували і всі адекватні люди з логічним мисленням розуміють, що пандемійка роздута ЗМІ і поголовна вакцинація проти Ковід явно не потрібна!
показать весь комментарий
07.05.2020 01:10 Ответить
Апологеты "нового мирового порядка" сами по себе не уймутся. Это религиозные фанатики, которые вообразили что какой-то "Люцифер" поручил им править миром. ПосмотрИте представление на открытии Готтардского тоннеля, где присутствовали и хлопали в ладоши все европейские лидеры. Это же сатанинский шабаш, чётко расписавший программу действий: что всему человечеству предстоит.
показать весь комментарий
07.05.2020 01:47 Ответить
Вот этот шабащ https://www.youtube.com/watch?v=KROt08T4oRA Ритуал открытия Готардского тоннеля
показать весь комментарий
07.05.2020 02:00 Ответить
Да, спасибо; я видел несколько репортажей. По-хорошему, авторов и зрителей нужно было упаковать в психовозки, и отвезти на освидетельствование в больницу, ввиду наличия очевидного диагноза: шизофрении.
показать весь комментарий
07.05.2020 02:02 Ответить
До цієї вакцини дійсно потрібно підходити з обережністю,якщо така буде.Притуплення свідомості чи волі,звісно що через неї не буде.А от вплинути на народжуваність,вона може.
показать весь комментарий
07.05.2020 01:21 Ответить
А ще цієї вакцини ще близько немає,а вони вже на всю горлають.Чи все таки є?
показать весь комментарий
07.05.2020 01:25 Ответить
США хотят бабла срубить на вакцине,пока вирус в трэнде. А кацапню как обычно жаба давит. Ведь что ни делают-получатся петух из гавна. Остаётся лаять с подорванными пуканами и кидаться этим самым гавном.
показать весь комментарий
07.05.2020 01:28 Ответить
Го чипироваться слабоумные, это все амараканцы и гейропа виноваты!
показать весь комментарий
07.05.2020 01:28 Ответить
Видите ли, госпожа Габриэль, проблема в том что мистер Гейтс, будучи частным лицом, слишком много активничает по вопросам которые его совершенно не касаются, и вообще не должны касаться, ввиду отсутствия у него профильного образования (и вообще какого-либо образования). Он всю жизнь занимался операционными системами для компьютеров (по правде сказать, Окна-10 - жуткое барахло; но это тема отдельная). Ну что он может понимать в вирусах, вакцинах, эпидемиях и т.д. ?

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник" (С)
показать весь комментарий
07.05.2020 01:41 Ответить
Габріель, звісно, не в курсі, що на центральних американських каналах всерйоз обговорюють можливість арешту ГЕЙтса та його ляльки Фаучі, що зробив аж забагато, щоб ця фейкова епідемія мала місце
https://youtu.be/s8qJMbNwheA
показать весь комментарий
07.05.2020 02:07 Ответить
Что касается вышек 5G, то поджоги могут быть действиями сумасшедших, а могут быть и скрытой кампанией каких-то "энтузиастов" против полномасштабной слежки за населением. Для обычной мобильной связи и интернета, сеть 4G совершенно достаточна - и по скорости, и по имеющемуся "покрытию". Инвестиции в 5G ожидаются грандиозные, вышки должны торчать на каждом углу, буквально (такова специфика радиоволн того диапазона в котором 5G работает); но что получит от этого население ? Кому и зачем нужна скорость 100 Mbps ?
показать весь комментарий
07.05.2020 02:11 Ответить
Судя по активности и комментариям кацапских троллей на этой ветке, Госпожа Габриэль абсолютно права
показать весь комментарий
07.05.2020 02:21 Ответить
Именно так. Я вижу, что именно они продвигают антивакцинирование, протест против карантина и всячески отмазывают рашку.
показать весь комментарий
07.05.2020 06:41 Ответить
Тут росії особливо і напрягатися не потрібно.Переважна більшість ненавидить вакцину, яка нібито має захищати від пандемій. Ага казочка для дебілів. Всі бачать що вакцина не захищає від пандемії а тільки вбиває , калічить нівечить. Коли нарешті знайдуть цю недолугу вакцину організми людей вже будуть мати свій набагато кращий імунітет, але ні , його ж треба буде зламати і тут прийде вакцина. Вакцина це абсолютне зло.!
показать весь комментарий
07.05.2020 02:24 Ответить
пипец, сколько в теме кремлеботов!
показать весь комментарий
07.05.2020 04:08 Ответить
Забавно чисто с точки зрения архитектуры логических переходов.
1. Вакцина, которой ещё нет, безусловно заслуживает доверия.
2. Широкие сомнения в вакцине, которой нет, могут быт исключительно результатом спецоперации кацапстана.
показать весь комментарий
07.05.2020 05:19 Ответить
Так она и сама её разрабатывает. Уже вроде должна была приступить к испытаниям на людях.
показать весь комментарий
07.05.2020 05:36 Ответить
Не знаю, что такое вирус Зика, но 'заразить им комаров', а потом этими комарами заразить нарассеян , идея хорошая.
показать весь комментарий
07.05.2020 06:02 Ответить
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 2804
показать весь комментарий
07.05.2020 07:00 Ответить
Щось мені підказує що ця вакцина в Росії може з'явитись раніше.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:37 Ответить
Бо вірус розробили саме кацапи, так, ;Смицький;?
показать весь комментарий
07.05.2020 08:01 Ответить
В журналі Nature от 12 листопада 2015 року чітко написано про те хто розробив цей вірус.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:10 Ответить
В спам андруша,бо ти не людина😂🌷
показать весь комментарий
07.05.2020 10:16 Ответить
У них уже давно лучшая вакцина в мире - боярышник.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:07 Ответить
в данном случае оленерогие будут правы - такого разводняка как вакцина от ковид19 мир еще не видел
показать весь комментарий
07.05.2020 09:11 Ответить
 
 