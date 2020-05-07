Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль

Россия может провести кампанию по дезинформации, чтобы попытаться подорвать доверие людей к разрабатываемой сейчас многими учреждениями вакцины от COVID-19.

Такое заявление озвучила специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Габриэль, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Основываясь на прошлом опыте, мы ожидаем с большой вероятностью, что российская система дезинформации будет действовать для подрыва доверия к вакцине от COVID-19, когда таковая будет получена. Мы видели подобное раньше, и похоже, что они опять на это пойдут - как распространяя ложную информацию, выдуманную ими самими, так и усиливая голоса с мест, которые продвигают "теории заговоров". Мы это видим снова и снова", - заявила Леа Габриэль.

Она напомнила, что Россия неоднократно занималась распространением дезинформации по вопросам здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США

"Это хорошо известная тактика, и совсем недавно мы видели, как российская система дезинформации продвигала безосновательные "теории заговоров" по поводу влияния формата связи 5G, как это недавно было вскрыто газетой The New York Times. Центр Госдепартамента США по борьбе с дезинформацией сейчас также наблюдает за попытками на российских страницах в соцсетях распространять дезинформацию по поводу Билла Гейтса", - сообщила Габриэль.

Она привела примеры заявлений российских официальных лиц, а также российских медиа, связанных с государством, которые ранее запускали дезинформацию, связанную с вопросами здоровья человека: "Мы помним, как в 2016 году помощник премьер-министра Медведева (Геннадий Онищенко. - Ред.) говорил о том, что США намеренно заразили комаров вирусом Зика в регионе Черного моря для ведения биологической войны против России. А в 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ложно обвинил США в том, что они способствовали распространению вирусов Зика и Эбола".

Леа Габриэль возглавляет созданный в рамках Госдепартамента США межведомственный Глобальный центр по борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center). В его работе участвуют представители министерств обороны, финансов и внутренней безопасности США, разведывательных служб и Агентства США по международному развитию (USAID).

Также читайте: США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп