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Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины

Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины

На получении неправомерной выгоды поймали двух оперуполномоченных Центрального ОП ГУНП в Донецкой области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебное расследование установило, что в апреле 2020 двое сотрудников полиции требовали у жителя Мариуполя неправомерную выгоду в размере 20 000 грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение кражи.

При получении взятки злоумышленников разоблачены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Действия правоохранителей квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Правоохранители раскрыты под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ТУ ГБР, расположенного в Краматорске, при оперативном сопровождения ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины 01

Также смотрите: Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6195) Мариуполь (5735) Нацполиция (16607) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Донецкая область (10126)


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Хуже ні будіт...
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07.05.2020 01:20 Ответить
И всё же, панове-хабарныки, а где же сей Главный Тариф, по которому стягуються откаты? Кем, где, когда утвержден? Огласите ж наконец весь список! Это ныне многих может заинтересовать, пока соотв. "органы" не организуются.
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07.05.2020 01:12 Ответить
У Маріуполі порушують кримінальну справу проти людини, яка написала критичний пост про "слуг". Ласкаво просимо до рашки!

Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины - Цензор.НЕТ 5925
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07.05.2020 01:15 Ответить
Іменно та пані все це і хотіла. Це канечно погано...,але. Камні з неба полетіли прям ЗЄбанатам на башку..

Хахаха))

Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины - Цензор.НЕТ 772 Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины - Цензор.НЕТ 9456
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07.05.2020 01:17 Ответить
Дуже добре її знаю. Хороша, сильна, чесна людина. Багато зробила для того , щоб вата в Маріуполі сиділа тихо та боялася вилазити...
Шкода, зебілізм навіть таких не обходе...
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07.05.2020 09:43 Ответить
 
 