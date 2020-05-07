Двое полицейских обещали закрыть уголовное производство против жителя Мариуполя за 20 тыс. грн, - прокуратура Донетчины
На получении неправомерной выгоды поймали двух оперуполномоченных Центрального ОП ГУНП в Донецкой области.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебное расследование установило, что в апреле 2020 двое сотрудников полиции требовали у жителя Мариуполя неправомерную выгоду в размере 20 000 грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение кражи.
При получении взятки злоумышленников разоблачены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Действия правоохранителей квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.
В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.
Правоохранители раскрыты под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ТУ ГБР, расположенного в Краматорске, при оперативном сопровождения ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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Хахаха))
Шкода, зебілізм навіть таких не обходе...