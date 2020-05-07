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Новости Агрессия России против Украины
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Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент

Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент

Выборы на оккупированной территории Донбасса возможны только в условиях прекращения огня, вывода Россией войск и перехода к Украине контроля над ее границей.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн-дискуссии в "Фонде Маршалла", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международной границей. Я думаю, президент Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны", - сказал чиновник.

Главным инструментом решения конфликта на Донбассе остаются Минские договоренности, говорит ответственный за политику США в отношении Украины Джордж Кент. Выполнение обязательств, взятых в рамках Минска, всеми сторонами - единственный путь прекращения войны. Россия же с самого первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские договоренности, заметил Кент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла", - подчеркнул чиновник.

Он также положительно оценил обмен пленными, который произошел за последние месяцы. Отметив, впрочем, что более ста украинцев до сих пор незаконно удерживаются в России или поддерживаемыми Россией НВФ на оккупированных территориях Донбасса: "Многое еще надо сделать для освобождения остальных пленных. Также много работы по разведению сил".

Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.

На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я не допущу чтобы на местных выборах мелкие партии и беспартийные граждане лишились возможности быть избранными, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Госдепартамент США (1857) местные выборы (2752) россия (96442) Донбасс (26958) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+45
Це буде великою дурницею пустити до виборчих скриньок з бюлетенями це заідеологізоване бидло. Іх спочатку потрібно навчити мови культури поведінки, відучити їсти сире м'ясо. Потім екзамени на громадянство, знання мови історії релігії, Співати гімн, малювати прапор і тризуб правильно. Тоді можна дати тимчасове гомадянство з правом голосу. Для набуття постійного громадянства потрібно здавати екзамен два рази на рік 10 років. І це без права обиратися у будь які органи влади та міліції.
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07.05.2020 02:15 Ответить
+39
На заяву Дєрмака США відреагували блискавично і вустами Кента вказали ФСБешній шавці під кличкою "козир" на його місце. Заодно і клоуну прилетів великий привіт.
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07.05.2020 03:20 Ответить
+36
Усе вірно, але і про Крим Український не треба забувати!!!
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07.05.2020 01:59 Ответить
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Dear Friends,
Одішліть це послання великими буквами + bold тлі і ко* ...
Усім цим падлюкам Єрмакам, Агрохіміям, Богуцьким, Смаглючкам (чи як її там), Корнієнкам, Разумковим, Дубинським ...
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07.05.2020 05:57 Ответить
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 2705
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07.05.2020 06:37 Ответить
А почему вообще должны проходить выборы на Донбассе?
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07.05.2020 06:42 Ответить
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 8415
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07.05.2020 06:57 Ответить
Какие ещё "выборы" во время оккупации и боевых действий ?
В них будут участвовать те, кто скандировал "Россия!" и "Путин, приди!"
Кого они там навыбирают ?
И при чём тут Украина, если Донбасс под оккупацией ?
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07.05.2020 06:58 Ответить
Это же и есть план *******. И его усиленнно протаскивает "Стадо недоумков" и "Жопаблок"
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07.05.2020 07:09 Ответить
А ********** Владимир 1 Криворожский заявил, что, " местные выборы на Донбассе должны состояться одновременно с общенациональными". Вот кто он - дурак или враг?
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 2815
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07.05.2020 07:07 Ответить
колись саме так і буде, не сумнівайся
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07.05.2020 07:11 Ответить
Твои рыги не пройдут
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07.05.2020 07:12 Ответить
хочешь відкрити їм ширше двері ?
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07.05.2020 07:15 Ответить
Конечно, он враг. Он думает о будущих корпоративах на Рублёвке.
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07.05.2020 07:19 Ответить
саме це і зробить Президент Зеленський
як би вороги України не бісилися, плюючись гноєм у Зеленського
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07.05.2020 07:09 Ответить
Штаты - враг Украины ? Напиши еще что кацапы нам братья
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07.05.2020 07:11 Ответить
штати підтримують Зеленського
московія плюється в істериці на Зеленського і підтримує порохоботів
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07.05.2020 07:16 Ответить
Штаты поддерживают УКРАИНУ, а не "зеленского".
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07.05.2020 07:23 Ответить
скажи це боту Фролу Федорову, бо його клинить зранку
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07.05.2020 07:31 Ответить
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 7251
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07.05.2020 07:27 Ответить
как оно жить в параллельной реальности?
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07.05.2020 10:39 Ответить
зеленский и есть гной..., и судьба этой мартышки будет незавидной...
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07.05.2020 07:13 Ответить
я це чув від тво\х братів по разуму тисячі разів ще рік назад, що не більше як за 2-3 місяці Зеленський утече з України в паніці разом з урядом
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07.05.2020 07:18 Ответить
осенью ему будет кирдык - не сомневайся даже....

самое позднее в ноябре....
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07.05.2020 07:21 Ответить
і це я чув рік назад сотні разів
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07.05.2020 07:25 Ответить
https://censor.net/ua/user/73230 Звісно,це якщо подивитись на однотурового спільника Зюзі. Якій грабував Україну 5 років прикриваючусь війною.В"майданівця" Порошенко досвід будь здоров.Я також не вірю в скоре завершенння знущання над розумним українським виборцем зеленої плісняви - вони у двох налякають так народ своєю політикою,що ті будуть тікати селами і містами за кордон як тільки закінчеться "карантин"
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07.05.2020 08:47 Ответить
чув чув,але мабуть і бачив тапки "папиредника" ?
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07.05.2020 12:23 Ответить
мне почему-то кажется, что вот твое мнение точно никто никогда спрашивать не будет
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07.05.2020 07:27 Ответить
Ну да. А тебя точно спросят Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 4476
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07.05.2020 07:29 Ответить
а я не лезу на всеобщее посмешище, пытаясь давать советы как управлять страной
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07.05.2020 07:33 Ответить
Это зря. Твой же божок сказал - "Мы все президенты" Что не слышал? Улитка ты наша, кацапо-рыгиональная
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07.05.2020 07:36 Ответить
Кого будут выбирать дамбасяне ? Кремлёвского гауляйтера ?
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07.05.2020 07:44 Ответить
На кой черт молоть подобную чепуху?
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07.05.2020 07:32 Ответить
У Зеленского в голове будущие сериалы на студии "Мосфильм".
А пока надо паработать.
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07.05.2020 07:30 Ответить
Про які вибори мова?
Ще чуть-чуть і в жителі ЛДНР всі матимуть російські паспорти.
Стосовно подальшого розвитку подій, думаю - не важко здогадатись.
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07.05.2020 07:35 Ответить
Відібрати у них українські паспорти, відгородитися від них, порвати всі зв'язки. Буде буферна зона, так навіть краще. Дати їм свободу, якщо будуть далі стріляти, відповідати ядерними боєголовками. Або ми їх, або вони нас. Досить терпіти їхнє "зверху".
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07.05.2020 11:44 Ответить
Не забувай - там йде "війна" з Росією......
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07.05.2020 11:47 Ответить
прямь обосанной тряпкой ермаку по ипалу - ты свою компанию гони как хочешь, но призновать выборы или нет решим мы.
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07.05.2020 07:42 Ответить
Та йому та тряпка, як дорогий французький парфум. (
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07.05.2020 11:07 Ответить
Президент Єрмак так не вважає.
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07.05.2020 07:46 Ответить
а Завгосп Єрмак так не вважає..... а тому с часом будуть ..як казав один відомаий співак,,Стріляні на пизжені"
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07.05.2020 08:10 Ответить
Уже очевидно, что администрация Зеленского - враги, работающие на кремль.
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07.05.2020 07:47 Ответить
да, абсолютно очевидно
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07.05.2020 08:22 Ответить
Шаг навстречу России: Климкин спрогнозировал последствия инициатив Ермака в ТКГ по Донбассу

Инициированные Офисом президента кадровые изменения в Трехсторонней контактной группе не приведут к каким-либо серьезным прорывам в переговорах по Донбассу. Но будут использованы Россией как аргумент для отмены санкций, предупреждает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Объявленные кадровые изменения на минской площадке не приведут к серьезным, тем более кардинальным изменениям. Это шаг навстречу России, которая попытается увеличить представительство в Минске оккупационных администраций и потом продать это как старт прямого диалога. Даже если мы откажемся, все равно будут говорить о прямом диалоге, это им критически нужно для отмены санкций", - написал дипломат на своей странице в Facebook в среду, 6 мая.

Он также не исключил, что Банковая попробует "продать" украинцам инициативы главы ОП Андрея Ермака как интенсификацию минских консультаций и повышение их статуса.

"Похоже, если не удалось создать так называемый консультативный совет, то стремятся к повышению статуса происходящего в Минске, от неформальных консультаций до переговоров", - пояснил экс-глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Украина не должна помогать Кремлю избавиться от санкций. Наоборот, Киев обязан вместе с иностранными партнерами требовать освобождения оккупированных территорий.

"Санкции не имеют мгновенного действия, но они работают, а сейчас на фоне кризиса - критичны для России. Не стоит помогать России их смягчать - следует вместе с друзьями и партнерами требовать от России уйти из Донбасса по плану, за реализацией которого должны присматривать (именно так!) ЕС и США. А потом и о санкциях можно говорить", - резюмировал дипломат.
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07.05.2020 08:23 Ответить
америкосы ермака мордой в говно тычут.... ))
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07.05.2020 08:28 Ответить
Куди ж так поспішає агент російських спецслужб Козир?
Вибори на Донбасі можливі лише після припинення війни і виведення Росією своїх військ, - представник Держдепу США Кент - Цензор.НЕТ 2466
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07.05.2020 08:34 Ответить
Якщо громадяни інших держав хочуть виборів на Донбасі , нехай забирають цих "виборців"до себе - вони побачать справжнє шоу .
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07.05.2020 08:39 Ответить
Це ви так вважаєте. І українці. А зермак з фуйлом та сепарами- іншої думки
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07.05.2020 08:57 Ответить
Ось тільки наше керівництво не хоче цього розуміти, вони і далі вірять в російський сценарій за будь яку ціну впихнути ордло в Україну ,свдомо впроваджують московський сценарій ,чи від своєї недолугості ?
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07.05.2020 09:04 Ответить
вони не вірять, вони прагнуть зробити як каже пуйло, загалом то їм пох
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07.05.2020 09:52 Ответить
Хоч хтось це сказав, бо наша імпотентна влада за вивід росіских військ помовкує.
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07.05.2020 09:11 Ответить
Смачно макнул этот плядский цирк в ихнее пацифисткое лайно.
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07.05.2020 09:27 Ответить
А їм те лайно=мармелад. (((
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07.05.2020 11:03 Ответить
Long live America!
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07.05.2020 09:37 Ответить
США більші патріоти України, ніж Зеленський і його олігархи... Робіть висновки
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07.05.2020 10:46 Ответить
На жаль, немає кому висновки робити. Біля урни для голосування 73% ті, хто "за мір во всьом міре".
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07.05.2020 11:02 Ответить
Висновки також зроблять США. Ще при Порошенко заявляли, що дають можливість Україні самій захищатися, але якщо українці відмовляться, то американці втрутяться і тоді вже будуть воювати і проти Києва. Отакі будуть висновки.
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07.05.2020 11:57 Ответить
И после освобождения Крыма!!!
Напомните, пожалуйста, об этом зеленым тварям!!!
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07.05.2020 10:47 Ответить
Всьому світу про це відкриті очі, окрім наших "миролюбців" бойків, медведчуків, шуфричів, новінських... ну і росії. (
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07.05.2020 11:00 Ответить
Этого мало. Нужно полное разоружение в ОРДЛО ( вплоть до травматов), демилитаризация региона, вывоз всего оружия и боеприпасов, на период 6 месяцев перекрытие границы с РФ в этом районе, разминирование, изъятие рублевой массы, паспортов Рф выданных после 2013 года, паспортов всяких там реПублик, введение на территорию ОРДЛО вооруженных сил Украины, МВД, СБУ численностью не менее 50 тыс, отстранение от власти ( любой) всех замешанных с сотрудничество с оккупантами. Судебное разбирательство по каждому случаю и человеку замешанному в сотрудничестве с оккупантом. ( амнистия частичная и только индивидуальная) . Введение временной военно-гражданской администрации сроком не менее чем на три года. Лишение прав избирать и быть избранным на любую должность всем кто участвовал в организиции псевдореферендумов, выборов ( или принимал в них участие), проходил службу в незаконных формированиях и псевдо гос органах ( кроме медицины и образования). сроком не менее чем на 5 лет А потом уже можно поговорить и о выборах при наблюдателях ООН и ОБСЕ . Иначе нам опять втюхают дер-о в конфетной обертке.
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07.05.2020 11:18 Ответить
Єрмак - агент, смотрящий від ФСБ, над ще одним агентом від ФСБ - Зеленським
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07.05.2020 11:31 Ответить
Поясніть це рассєянскому резиденту Єрмаку, шмарклі та всій Зе-шоблі, бо вони вирішили інакше, підписавши формулу кремлівської хвойди штайнмайєра.
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07.05.2020 11:59 Ответить
Мабуть його треба запросити на посаду голови ОП!
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07.05.2020 12:24 Ответить
Дерьмак и так там вместо головы.
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07.05.2020 12:36 Ответить
Этого не достаточно, в Украине много проросийских олигархов(парашенко ахметов и др) которым выгодна война так как она приносит сверхприбыли.
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07.05.2020 12:45 Ответить
Слово в слово сказав, як говорив і говорить 5-й президент! "Совпадение" - не думаю!
А як же супер дипломат Єрмак? Як йому бути? Бо вже потратив на мерсік, те що дав Козак, щоб не плутали з козаком - то Кізяк.
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07.05.2020 13:54 Ответить
God bless America!
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07.05.2020 17:26 Ответить
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