Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент

Выборы на оккупированной территории Донбасса возможны только в условиях прекращения огня, вывода Россией войск и перехода к Украине контроля над ее границей.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн-дискуссии в "Фонде Маршалла", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международной границей. Я думаю, президент Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны", - сказал чиновник.

Главным инструментом решения конфликта на Донбассе остаются Минские договоренности, говорит ответственный за политику США в отношении Украины Джордж Кент. Выполнение обязательств, взятых в рамках Минска, всеми сторонами - единственный путь прекращения войны. Россия же с самого первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские договоренности, заметил Кент.

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"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла", - подчеркнул чиновник.

Он также положительно оценил обмен пленными, который произошел за последние месяцы. Отметив, впрочем, что более ста украинцев до сих пор незаконно удерживаются в России или поддерживаемыми Россией НВФ на оккупированных территориях Донбасса: "Многое еще надо сделать для освобождения остальных пленных. Также много работы по разведению сил".

Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.

На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

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